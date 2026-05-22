Inclusión literaria: ‘8 que cuentan’ presenta antología accesible para estudiantes con discapacidad visual

El proyecto literario inclusivo 8 que cuentan, dirigido por la periodista y productora de podcast Nausícaa Palomeque, lanza una nueva iniciativa: una antología de cuentos latinoamericanos contemporáneos en una edición accesible que une braille y tinta, destinado a estudiantes de educación media con discapacidad visual.

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Este proyecto se suma a una línea editorial emergente, vinculada al desarrollo de prácticas accesibles y modelos de comunicación universal. De hecho, en 2023, 8 que cuentan publicó su primera antología de cuentos de literatura uruguaya actual, en edición accesible, que incluyó obras de Fernanda Trías , Inés Bortagaray, Rosario Lázaro, Carolina Bello , Horacio Cavallo, Martín Lasalt, Martín Bentancor y Pedro Peña.

La primera temporada se realizó con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y esta segunda fue con el apoyo de Fundación Itaú. En diálogo con Galería , Palomeque adelantó que ya está trabajando en una tercera antología.

Por el momento, los cuatro tomos que integran esta antología de cuentos latinoamericanos, que se presentó el viernes 15 de mayo, están en etapa de impresión y próximamente llegarán, de forma benéfica, a los liceos públicos donde asisten estudiantes con discapacidad visual.

8 que cuentan antologia Javier Calvelo / adhocFotos

La propuesta está acompañada del podcast 8 que cuentan, que transmite los cuentos de cada temporada mediante interpretaciones actorales y narración sonora. Los de la primera antología ya están en internet y son utilizados como material de insumo en los centros públicos de educación media, mientras que los de la segunda están en proceso de producción.

Un aporte a la inclusión y al acceso a la lectura

Actualmente, en Uruguay hay alrededor de 500 estudiantes de educación media con discapacidad visual, quienes diariamente enfrentan dificultades para acceder a materiales de lectura, debido a la escasa disponibilidad de libros accesibles y a sus altos costos. De allí el compromiso de 8 que cuentan por realizar un aporte concreto al acceso a la lectura y promover el derecho a la cultura.

“Es bastante difícil para las personas con discapacidad visual acceder a material escrito en papel. Queríamos hacer un aporte. Por eso, los libros no se venden ni se comercializan. Se distribuyen de manera gratuita en los liceos donde hay estudiantes con ceguera o baja visión. De ninguna manera los voy a vender”, afirmó Palomeque.

La directora destacó el trabajo casi artesanal que realizó todo el equipo del proyecto para lograr que los libros fueran accesibles, mediante un sistema espejo, donde el texto en braille coincide exactamente con el texto en tinta escrito en macrotipo (caracteres más grandes para personas con baja visión) de la página opuesta.

“Buscamos la inclusión en el sentido de que sea un libro que no solo tenga el braille y la tinta, sino que además se pueda compartir” con personas videntes, por eso, se trabajó a partir de páginas espejo, una idea del diseñador editorial, Alejandro Di Candia. “Fuimos probando, ensayo y error, mucho para adelante, mucho para atrás, porque el braille no es un formato que puedas agrandar o achicar. Tiene un tamaño que está pensado para leer con la yema de los dedos, entonces, lograr que coincidiera con el texto escrito en tinta de la página siguiente implicó un trabajo de diseño muy fino”.

En este sentido, Palomeque recordó la frase que al comienzo del proyecto le dijo Florencia Spinoza, correctora de braille, que forma parte de 8 que cuentan: “Un proyecto que quiere ser inclusivo no tiene que ser exclusivo para personas con ceguera. Me encantaría un libro que pueda leer con mi hija, que no tiene ceguera”.

8 que cuentan antologia 2 Javier Calvelo /adhocFotos

La impresión en braille se realiza en Buenos Aires, en la organización Tiflonexos, especializada en acceso a la lectura para personas con discapacidad visual, mientras que la impresión en tinta se realiza en Montevideo, así como la encuadernación, el laminado y la terminación.

La riqueza de la literatura latinoamericana

El criterio que primó para seleccionar a los autores que conforman la antología fue muy similar al que se siguió en la primera temporada. Primero, se buscó que fueran cuentos latinoamericanos; segundo, que fueran escritores profesionales, y tercero, que el corte fuera paritario.

Palomeque señaló que, a la hora de elegir, también le pareció importante que cada uno de los autores fuera una voz representante de su país de origen y que las obras mostraran la diversidad y riqueza de la literatura latinoamericana. De allí que los cuentos presenten distintos géneros, lenguajes y estéticas. A su vez, se tuvo en cuenta la posterior ficción sonora para el podcast, para lo cual fue importante considerar los paisajes sonoros de cada texto.

Desde su lanzamiento en 2023, 8 que cuentan se presentó en las ferias del libro de Montevideo, San José y, recientemente, en Buenos Aires. En 2024 fue reconocido como Mejor podcast del año en Uruguay en el festival Sonora y en 2025 participó en el Festival Gabo, organizado por la Fundación Gabriel García Márquez en Bogotá.