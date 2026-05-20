El tiramisú rioplatense de Lucía Soria: trifle de dulce de leche, chocolate y plantillas

Un postre superfácil y delicioso. Algo así como un tiramisú rioplatense, como le decimos en Rosa. Una gran solución para un postre rápido y conquistador.
Un postre fácil y tentador, a base de dulce de leche y chocolate, inspirado en el clásico tiramisú
Un postre superfácil y delicioso. Algo así como un tiramisú rioplatense, como le decimos en Rosa. Una gran solución para un postre rápido y conquistador.
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300 g de dulce de leche
400 ml de crema de leche
1 paquete de plantillas
150 g de chocolate semiamargo
Cacao amargo para terminar
Batir 300 ml de crema (reservar los otros 100 ml) hasta que esté montada pero todavía suave. Agregar el dulce de leche de a poco e integrar con movimientos envolventes hasta obtener una mousse liviana.
Para la salsa, picar el chocolate y volcar arriba los 100 ml de crema restantes, caliente. Dejar reposar un minuto y mezclar hasta que quede lisa y brillante.
En una fuente, hacer una primera capa de plantillas y arriba colocar parte de la mousse de dulce de leche. Repetir las capas una vez más y terminar con mousse. Llevar a frío al menos 2 horas.
A la hora de servir, colocar una base de salsa de chocolate en el plato, apoyar encima una porción de trifle y terminar con cacao amargo espolvoreado.