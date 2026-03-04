¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La manera de Lucía Soria de hacer frutos secos especiados o caramelizados

Estas dos recetas son una forma fácil de aportar sabor y crocante a muchas preparaciones

Frutos secos especiados o caramelizados.

Frutos secos especiados o caramelizados.

FOTO

Álvaro Gargiulo para Mesa Garzón
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Si vienen siguiendo mis recetas, se habrán dado cuenta de que me encantan los frutos secos. Creo que es una forma muy fácil de sumar sabor y crocante a muchas preparaciones. Desde una ensalada verde hasta una pasta, elegir un fruto seco para terminar puede hacer una gran diferencia.

Para tostarlos los colocamos en una placa para horno, los llevamos a horno medio (sin precalentar) y cocinamos hasta que estén dorados y bien sequitos. Una vez fríos, los guardamos. Para guardarlos siempre elegimos frascos herméticos, etiquetados con la fecha de tostado. Los frutos secos ya tostados no son eternos y cuando se ponen viejos agarran un sabor rancio, como a madera vieja; ahí ya no son agradables para comer.

Leé además

un plato fresco de lucia soria para aprovechar la breve temporada de higos
Receta

Un plato fresco de Lucía Soria para aprovechar la breve temporada de higos

Les dejo dos recetas por si quieren probar estas opciones que le aportan un montón a cualquier preparación.

Frutos secos especiados

Ingredientes

100 g de almendras

100 g de nueces

100 g de avellanas

100 g de maní

100 g de cajú

Sal

1 cdta. de comino

5 cdas. de aceite de oliva

1 cda. de azúcar

3 ramas de romero deshojado

1 cda. de ají molido

Procedimiento

En un bowl colocamos todos los frutos en crudo, agregamos aceite de oliva, sal y pimienta.

Por otro lado hacemos la mezcla de las especias y el romero deshojado.

En una placa colocamos los frutos secos y los llevamos al horno precalentado a 170 °C hasta que estén crocantes y dorados. Cuando los sacamos del horno, en caliente, agregamos la mezcla de especias, mezclamos muy bien y los dejamos enfriar.

Guardamos en un frasco hermético para que no se humedezcan.

Frutos secos acaramelados

Ingredientes

100 g de frutos secos (ejemplo, cajú)

100 g de azúcar blanca

100 g de agua

Procedimiento

Llevamos todos los ingredientes a una sartén amplia y a fuego fuerte. Dejamos evaporar el agua y revolvemos con cuchara de madera hasta ver que se cristaliza. En este punto, bajamos el fuego al mínimo y seguimos mezclando con la cuchara hasta que quede todo caramelizado. Llevamos la mezcla a una placa con silpat para enfriar.

Los frutos secos que utilizamos deben ser de similar tamaño, así se cocinan de manera pareja.

Guardamos en un frasco hermético para que no se humedezcan.

Selección semanal
Oficialismo

Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

Por Santiago Sánchez
Oficialismo

El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

Por Redacción Búsqueda
Partido Nacional

Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

Por Federico Castillo
Sistema penal

Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

La ministra de Salud Pública considera que la carga de cuidados de las mujeres es uno de los principales impedimentos para acceder a espacios de poder.
Video

Cristina Lustemberg: “Siento que llegué a la política para ejercer el poder, no para transitar”

Por Rosana Zinola
Victoria Solé, coordinadora regional de The War On Climate; Agustina Syrowicz, representante de la Red de Jóvenes para la Justicia Climática; y Lucila Pizzarulli, jefa de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones.

Tres mujeres jóvenes impulsan una agenda que une justicia ambiental, paz y liderazgo femenino

Por Federica Chiarino Vanrell
Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Water, de Cristina Angelina. Salton Sea, California, Estados Unidos, 2014.

Mujeres de todo el mundo copan el 'street art' y se hacen oír

Por Magdalena Cabrera
// Leer el objeto desde localStorage