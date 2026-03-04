La manera de Lucía Soria de hacer frutos secos especiados o caramelizados

Si vienen siguiendo mis recetas, se habrán dado cuenta de que me encantan los frutos secos. Creo que es una forma muy fácil de sumar sabor y crocante a muchas preparaciones. Desde una ensalada verde hasta una pasta, elegir un fruto seco para terminar puede hacer una gran diferencia.

Para tostarlos los colocamos en una placa para horno, los llevamos a horno medio (sin precalentar) y cocinamos hasta que estén dorados y bien sequitos. Una vez fríos, los guardamos. Para guardarlos siempre elegimos frascos herméticos, etiquetados con la fecha de tostado. Los frutos secos ya tostados no son eternos y cuando se ponen viejos agarran un sabor rancio, como a madera vieja; ahí ya no son agradables para comer.

Les dejo dos recetas por si quieren probar estas opciones que le aportan un montón a cualquier preparación.

100 g de avellanas

100 g de maní

100 g de cajú

Sal

1 cdta. de comino

5 cdas. de aceite de oliva

1 cda. de azúcar

3 ramas de romero deshojado

1 cda. de ají molido

Procedimiento

En un bowl colocamos todos los frutos en crudo, agregamos aceite de oliva, sal y pimienta.

Por otro lado hacemos la mezcla de las especias y el romero deshojado.

En una placa colocamos los frutos secos y los llevamos al horno precalentado a 170 °C hasta que estén crocantes y dorados. Cuando los sacamos del horno, en caliente, agregamos la mezcla de especias, mezclamos muy bien y los dejamos enfriar.

Guardamos en un frasco hermético para que no se humedezcan.

Frutos secos acaramelados

Ingredientes

100 g de frutos secos (ejemplo, cajú)

100 g de azúcar blanca

100 g de agua

Procedimiento

Llevamos todos los ingredientes a una sartén amplia y a fuego fuerte. Dejamos evaporar el agua y revolvemos con cuchara de madera hasta ver que se cristaliza. En este punto, bajamos el fuego al mínimo y seguimos mezclando con la cuchara hasta que quede todo caramelizado. Llevamos la mezcla a una placa con silpat para enfriar.

Los frutos secos que utilizamos deben ser de similar tamaño, así se cocinan de manera pareja.

Guardamos en un frasco hermético para que no se humedezcan.