¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un plato fresco de Lucía Soria para aprovechar la breve temporada de higos

Lleva higos frescos, crema de cajú, tomates y una vinagreta de Jerez

Lucia Soria higos frescos, crema de cajú, tomates y una vinagreta de Jerez

FOTO

William Hereford para Mesa Garzón
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Los higos frescos tienen una temporada corta, por eso cuando aparecen está buenísimo aprovecharlos. Este plato es simple y fresco, combina su dulzor con tomates, una crema suave de cajú y una vinagreta de Jerez con orégano que equilibra todo sin tapar nada. Ideal para una mesa de verano.

Ingredientes

(para 4 personas)

Leé además

la ensalada con caracter en la que lucia soria combina burrata con durazno
Receta

La ensalada con carácter en la que Lucía Soria combina burrata con durazno

Por Lucía Soria

Base:

10-12 higos frescos, maduros pero firmes

300 g de tomates cherry (amarillos o rojos)

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Crema de cajú:

1 taza de castañas de cajú crudas

Agua, cantidad necesaria

1 cucharada de jugo de limón

2-3 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Vinagreta:

2 cucharadas de vinagre de Jerez o de vino tinto suave

4 cucharadas de aceite de oliva

Orégano fresco picado o seco

Sal

Pimienta

Procedimiento

Remojamos las castañas de cajú en agua caliente unos 30 minutos. Luego las procesamos con un poco de esa agua, jugo de limón, aceite de oliva y sal hasta lograr una crema lisa y untuosa. Cortamos los tomates al medio, los salamos apenas y los dejamos reposar unos minutos para que larguen jugo. Lavamos los higos y los cortamos en cuartos o mitades, según el tamaño.

Para la vinagreta, mezclamos el vinagre de Jerez con aceite de oliva, sal, pimienta y orégano fresco picado.

Armamos el plato con una base de crema de cajú (en la foto, la puse en manga para que quedara más lindo, pero sobre la base del plato queda bárbaro también), distribuimos los higos y los tomates por encima y terminamos con la vinagreta.

Selección semanal
Oficialismo

Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

Por Santiago Sánchez
Cárceles

Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

Por Macarena Saavedra
Medioambiente

La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

Por Lucía Cuberos
Conflicto en Medio Oriente

Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Restaurante Balleneros.

De la cocina al barco: así funciona el nuevo restaurante Balleneros

Por Clementina Delacroix Cardeza
Bad Bunny es percibido como el broche de oro de una corriente latina que fluye en otra dirección.

¿Por qué ahora todos quieren ser latinos?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Tener dos médicos es no tener ninguno

Tener dos médicos es no tener ninguno

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Ash y Pikachu, protagonistas de Pokémon.
Video

La franquicia de medios que superó a Mickey Mouse cumple 30 años

// Leer el objeto desde localStorage