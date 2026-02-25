Un plato fresco de Lucía Soria para aprovechar la breve temporada de higos

Los higos frescos tienen una temporada corta, por eso cuando aparecen está buenísimo aprovecharlos. Este plato es simple y fresco, combina su dulzor con tomates, una crema suave de cajú y una vinagreta de Jerez con orégano que equilibra todo sin tapar nada. Ideal para una mesa de verano.
2 cucharadas de vinagre de Jerez o de vino tinto suave
4 cucharadas de aceite de oliva
Orégano fresco picado o seco
Sal
Pimienta
Procedimiento
Remojamos las castañas de cajú en agua caliente unos 30 minutos. Luego las procesamos con un poco de esa agua, jugo de limón, aceite de oliva y sal hasta lograr una crema lisa y untuosa. Cortamos los tomates al medio, los salamos apenas y los dejamos reposar unos minutos para que larguen jugo. Lavamos los higos y los cortamos en cuartos o mitades, según el tamaño.
Para la vinagreta, mezclamos el vinagre de Jerez con aceite de oliva, sal, pimienta y orégano fresco picado.
Armamos el plato con una base de crema de cajú (en la foto, la puse en manga para que quedara más lindo, pero sobre la base del plato queda bárbaro también), distribuimos los higos y los tomates por encima y terminamos con la vinagreta.