Las legumbres, consumidas en todo el mundo, son parte de la dieta humana desde hace siglos, y no solo por sus beneficios para la salud. Estas semillas comestibles de las plantas leg uminosas son económicas y, por si fuera poco, sostenibles y amigables con el planeta.

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Los frijoles, los garbanzos, las alubias, las lentejas o los guisantes son los tipos de legumbres más conocidos y consumidos, pero existen diversas variedades en todo el mundo que aportan grandes beneficios desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y la biodiversidad.

Destacan por su alto contenido en proteína vegetal y fibra y su larga vida útil, además de por su contribución a una dieta saludable y equilibrada. De ahí que desempeñen un papel estratégico en los objetivos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para garantizar una nutrición adecuada y avanzar en el reto de alcanzar el “hambre cero”.

Contienen vitaminas B, C y E y minerales como hierro, magnesio, zinc y potasio, que ayudan a controlar el peso, el colesterol, la diabetes y la anemia, y a mejorar la salud cardiovascular y digestiva, siendo además aptas para celíacos.

España es el país de la Unión Europea que lidera la producción de garbanzos, con el 61% del total, y ocupa el primer lugar en la producción de lentejas, superando a Francia.

Castilla y León es la principal comunidad productora de legumbres del país, y un referente tanto desde el punto de vista agrícola como gastronómico. Esta región concentra el 38% de la superficie nacional dedicada al cultivo de legumbres, con más de 164.000 hectáreas y una producción que alcanzó cerca de 200.000 toneladas en la última campaña. Gran parte de las legumbres producidas en esta comunidad están amparadas por registros de calidad que avalan su origen, calidad y trazabilidad.

La versatilidad gastronómica de las legumbres hace que podamos encontrarlas en un sinfín de recetas deliciosas de cualquier continente: en guisos, harinas, guarniciones, purés o postres. EFE

A esto se suma la consolidación del campeonato nacional Destapa las Legumbres, único certamen de carácter nacional dedicado exclusivamente a este producto que se celebra en Europa, que en su tercera edición se ha afianzado como escaparate gastronómico de referencia.

Los cultivos de legumbres existen desde hace millones de años y se extienden por todo el planeta. Su versatilidad gastronómica hace que podamos encontrarlas en un sinfín de recetas deliciosas de cualquier continente: en guisos, harinas, guarniciones, purés o postres.

Sin embargo, estas semillas han sido a menudo vistas con recelo o directamente omitidas de algunas dietas, por lo que merecen un nuevo reconocimiento. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, el consumo de legumbres ha disminuido estrepitosamente en los últimos años, cuando se recomienda un consumo de tres o cuatro veces a la semana. Mientras tanto, se incrementa el consumo de productos menos saludables, como la bollería y los refrescos, una tendencia que es preocupante.

Cómo conservarlas y cocinarlas

Al ser alimentos secos no perecederos, se conservan en óptimas condiciones por aproximadamente un año, pero lo ideal es consumirlas antes de los 10 meses, ya que con el transcurso del tiempo disminuyen sus características organolépticas y exigen mayor tiempo de cocción.

Antes de cocinarlas, hay que remojarlas la noche anterior para acelerar el proceso de cocción. El tiempo de remojo ideal no debe exceder las 10 horas y se recomienda cambiarlo un par de veces.

Combinar las legumbres con otros productos puede potenciar sus propiedades. Por ejemplo, si se consumen junto con cereales como el maíz o el arroz, se obtiene una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. Y si se comen junto con alimentos ricos en vitamina C, nuestro organismo absorbe mejor el hierro.

Sin embargo, conviene evitar beber té con estos alimentos, ya que son bebidas que vuelven menos eficiente la absorción de los nutrientes.

Como las legumbres interfieren en la absorción de algunos minerales, su ingesta debe ser limitada en personas con patologías digestivas, quienes deben consumirlas bajo asesoramiento médico.

Desde el punto de vista agronómico, en tanto, presentan varias cualidades, como su capacidad para fijar nitrógeno en el suelo, reducir la necesidad de fertilizantes, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y requerir menos agua que otros cultivos proteicos, lo que las convierte en un alimento esencial para una agricultura sostenible y alineada con los desafíos climáticos y alimentarios del futuro.

Siete razones para consumir legumbres

Beneficia la salud digestiva. La fibra soluble e insoluble previene el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal.

Ayudan a controlar el peso y la glucemia. Su alto contenido en fibra aumenta la sensación de saciedad y permite estabilizar los niveles de azúcar en sangre y glucemia, ayudando a prevenir la obesidad y la diabetes.

Protegen el corazón. Su alto contenido en fibra soluble tiene un efecto en la disminución del colesterol “malo­” (LDL), lo que reduce el riesgo de padecer enfermedades coronarias.

Aptas para celíacos. No contienen gluten, por lo que son aptas para celíacos o para quienes presentan intolerancia a estas proteínas.

Previenen anomalías. Son fuente de ácido fólico, que disminuye considerablemente el riesgo de anomalías congénitas del tubo neural, donde se estructuran el cerebro, la columna vertebral y la médula espinal del embrión.

Prevención de la anemia. Son ricas en proteínas vegetales, vitaminas del grupo B y minerales. Combinadas con alimentos que contienen vitamina C, son un poderoso aliado para prevenir la anemia ferropénica.

Prevención del deterioro cognitivo­. Son ricas en compuestos bioactivos (sustancias fitoquímicas y antioxidantes) con propiedades antineoplásicas, y en fitoestrógenos, que previenen la disminución cognitiva, reducen los síntomas menopáusicos y enriquecen la salud ósea.

FUENTE:A partir de EFE