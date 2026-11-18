El Salón Nacional by Catadores celebró sus 30 años con una nueva edición en Carrasco Yacht North Shore, donde bodegas uruguayas, referentes del sector y aficionados se reunieron para compartir una tarde de vinos, charlas y encuentros. Organizada por Catadores, la propuesta transcurrió en un ambiente distendido, con el lago Calcagno de fondo en una tarde primaveral.
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La propuesta invitó a recorrer los distintos stands de las bodegas participantes, conocer sus etiquetas y probar algunas de sus variedades. Entre brindis y charlas con representantes de las distintas firmas, los asistentes pudieron acercarse a la producción vitivinícola nacional y descubrir diferentes propuestas. La dinámica permitió que cada invitado armara su propio recorrido, con pausas para conversar, intercambiar impresiones y compartir la experiencia.
La celebración también fue una oportunidad para recordar el camino recorrido desde aquella primera edición, realizada el 5 de diciembre de 1996 en el entonces Parque Hotel. Impulsado por Eduardo Lanza y Catadores, junto con el Centro de Bodegueros y Cava Privada, el salón nació con el propósito de reunir a las bodegas uruguayas y acercar sus vinos al público. Tres décadas después, la propuesta se mantiene como un punto de encuentro para el sector y una instancia para poner en valor la evolución de la vitivinicultura nacional.