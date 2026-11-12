La visita de León XIV renovó el ánimo de la Iglesia uruguaya y dejó pistas sobre cómo afrontar la secularización

Artigas, el éxodo oriental, los palmares, el mate, el asado y la Virgen de los Treinta y Tres. En las 47 horas que pasó en Uruguay, a León XIV no le faltaron referencias locales. “Los mensajes centrales del papa hemos visto cómo partían de nuestra realidad”, resumió el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, ayer, miércoles 11, en una conferencia de prensa en la que hizo un balance del viaje apostólico.

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Esa realidad local le llegó al papa por varios caminos. Se la plantearon los obispos uruguayos durante su visita ad limina al Vaticano, en setiembre, que incluyó una audiencia con el pontífice. Se la acercó el nuncio apostólico en Uruguay, el arzobispo italiano Gianfranco Gallone, en el cargo desde enero de 2023, durante los preparativos previos. Y la trabajaron sus propios asesores. Pero, como cualquier jefe de Estado, y en este caso también líder religioso, la última palabra fue suya.

Y, entre todos esos temas propios del Uruguay, hubo uno que León XIV mencionó en la mayoría de sus mensajes: la tarea de evangelizar frente al avance de la secularización. Las cifras explican la preocupación. Según el Latinobarómetro 2024, apenas el 33% de los uruguayos se identifica como católico, el porcentaje más bajo de América Latina, mientras que el 52% declara no tener religión. Los números de la propia Iglesia son igual de elocuentes: el país pasó de 587 sacerdotes en 1980 a 369 en 2024, y las religiosas profesas cayeron de 1.621 a 436.

Por si la Iglesia o los uruguayos no lo supieran, la prensa internacional se encargó de recordarlo durante el viaje apostólico: cada crónica de la visita habló del Uruguay laico, el más secularizado del continente, de la escasa identificación religiosa de su población, de la separación histórica entre la Iglesia y el Estado y de una legislación que incluye el aborto y la eutanasia. “Se dijo del país esto..., pero la verdad que la respuesta fue magnífica”, valoró Sturla, que acompañó al papa en todo momento como representante de la Iglesia local, tanto en los escenarios como en el papamóvil.

“Ahora viene decir, ¿qué hacemos con todo lo que el papa nos dejó? Hay una cantidad de desafíos para el mundo católico en Uruguay”, señaló el cardenal.

Uno de esos desafíos es convertir la convocatoria (más de 200.000 personas), la movilización de 3.800 voluntarios y la capacidad de organización demostradas durante la visita en una oportunidad de crecimiento para la Iglesia. Otro es sostener el buen vínculo generado por la Iglesia con el gobierno, tras continuas declaraciones públicas favorables entre ambas partes una vez que León XIV se había ido. Fue Yamandú Orsi quien formalizó la invitación al papa en su visita al Vaticano, en octubre de 2025. Y desde el Poder Ejecutivo, en abril, se fomentó un encuentro interreligioso para coordinar los trabajos del Estado y de organizaciones de la sociedad civil en contextos vulnerables.

Allí, el gobierno planteó un concepto de laicidad que fue aplaudido en el momento por Orsi y elogiado luego por Sturla. “La laicidad no es negación del hecho religioso, no es hostilidad hacia las creencias, es una forma de convivencia democrática que asegura que el Estado no adopta una religión, no privilegia una fe sobre otra y no confunde lo público con lo confesional”, explicó Gabriel Rossi, entonces secretario de la Junta Nacional de Drogas y fallecido unos meses después.

El mensaje del papa en la Catedral

La Iglesia es universal y la palabra del papa está dirigida a sus 1.422 millones de fieles, casi uno de cada cinco habitantes del planeta. Sus intervenciones, sin embargo, también son una oportunidad para poner las preocupaciones universales en diálogo con la realidad del lugar desde donde habla. León XIV lo dejó claro desde su primer encuentro con la comunidad católica uruguaya.

Fue el viernes 6 por la noche ante el clero y la vida consagrada, durante la oración de vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo. “Uno de los secretos de la evangelización es parecernos a quien anunciamos. En esta tierra, donde muchos de nuestros contemporáneos apenas conocen a Jesucristo y tantos jóvenes han crecido lejos de la vida de la Iglesia, ese testimonio tiene una fuerza particular”, dijo en la homilía.

Allí recordó un episodio que golpeó a la Iglesia local en 2024 cuando el Seminario Interdiocesano, donde se forman los futuros sacerdotes, no recibió ningún candidato nuevo. La noticia movilizó a cientos de fieles, que organizaron jornadas de oración y ayuno por las vocaciones. Según el pontífice, esas iniciativas dieron fruto con la llegada de aspirantes al seminario. En 2025 ingresaron cinco y en 2026 lo hicieron otros ocho. En total, actualmente hay 16 seminaristas en formación.

El sábado 7, durante la vigilia de oración en el Estadio Centenario, León XIV volvió sobre las dificultades que enfrenta la Iglesia en una sociedad secularizada. A partir de los testimonios escuchados, alentó a quienes sienten una posible vocación sacerdotal o religiosa a no descartarla por temor a renunciar a otras oportunidades. Minutos después, se refirió más directamente a la pérdida de fieles, tanto en Uruguay como en otros países del mundo, al afirmar que muchas comunidades católicas enfrentan el avance de la secularización y una indiferencia religiosa cada vez más extendida.

Indicó que en muchos lugares la fe ya no se transmite con la naturalidad de otras generaciones y que crece el número de personas que pasan buena parte de su vida sin vínculo con la Iglesia ni con la práctica religiosa. “Los creyentes que peregrinan en Uruguay han tenido que aprender a vivir y anunciar su fe en ese escenario. Tal vez haya personas que nunca abran una Biblia por iniciativa propia, que lleven años sin pisar una iglesia o que ni siquiera sepan decir si creen en Dios. Pero, viéndolos a ustedes, puede despertarse en ellos el deseo y la búsqueda de Dios, pueden descubrir que vale la pena jugarse la vida”, planteó.

El mensaje del papa derivó luego a un plano mucho más personal, concreto y cotidiano, en un evento que había sido organizado principalmente por y para jóvenes: “Ustedes mismos atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al ‘para siempre’! Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga”.

La secularización volvió a tener un espacio al día siguiente, esta vez en el lugar más emblemático de la tradición católica del país: la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país. En la homilía de la misa, el papa recordó que en 1825 los independentistas orientales encomendaron su causa a la imagen de la virgen que se veneraba en la zona. Desde entonces, dijo, han pasado distintas generaciones y cambiaron las circunstancias e incluso la relación de muchos uruguayos con la fe.

“Pienso en las madres que pusieron en los labios de sus hijos las primeras palabras de oración, que los llevaron a bautizar, los prepararon para recibir los sacramentos y les enseñaron a vivir la caridad cristiana. Pienso en las abuelas que conservaron un altar en casa, que rezaron por los vivos y por los difuntos. Sé que muchas cargan una pena muy concreta. Enseñaron a rezar a sus hijos y hoy esos hijos ya no rezan. Iban juntos a misa y hace años que no entran en una iglesia. Hablaron a sus nietos de Dios y ahora no saben si aquellas palabras dejaron alguna huella. Madres y abuelas: ¡no se cansen de transmitir la fe!”, pidió.

El lema que hizo eco en la Iglesia

Comparada con las multitudes que lo recibieron al papa en Argentina, la convocatoria uruguaya fue más acotada. Aun así, siempre hubo gente en la ruta y en la calle para saludar a la caravana en la que se movía. Unas 30.000 personas acudieron a la plaza Independencia y cerca de 40.000 asistieron a la misa de Paysandú. En el Estadio Centenario fueron más de 60.000 y en Florida 50.000.

En la cuenca de Casavalle le entonaron un cántico particular: “¡Papa, querido, el pueblo está contigo!”, con un fervor barrial que reflejó el arraigo de la Iglesia católica en la zona, donde una decena de obras sociales, educativas y pastorales desarrollan su trabajo.

Grupos de fieles y vecinos hicieron guardia cada día frente a la Nunciatura Apostólica, sobre bulevar Artigas. En su primera noche en Uruguay, el papa les agradeció con humor a quienes lo esperaban: “El nuncio dice que quiere dormir, ¡pero canten hasta la hora que quieran! Gracias por su entusiasmo”.

“Hemos tenido la oportunidad de ver ese rostro joven de la Iglesia reunida que está allí, que es un tesoro, esa fuerza joven, esa vitalidad, que es muy conmovedor y nos llena de esperanza. No ser insignificantes”, dijo el sacerdote Sebastián Pinazzo, coordinador de la visita apostólica por parte de la Iglesia uruguaya. Nacido en Colonia, Pinazzo es el vicario pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo y, entre 2015 y 2018, estuvo al frente de la Pastoral Juvenil de Montevideo, el área de la Iglesia encargada de organizar y acompañar las actividades religiosas dirigidas a adolescentes y jóvenes.

El término insignificante que utilizó no fue casual. Salió de boca del propio León XIV cuando, en el Estadio Centenario, pidió a los fieles que no confundieran la pequeñez de la comunidad católica uruguaya con la insignificancia. La Iglesia local parece haberlo adoptado rápidamente como lema, según surge de lo que han dicho en las últimas horas autoridades como Sturla, sacerdotes como Pinazzo y también otros religiosos que se pronunciaron en redes sociales.

Lejos de lamentar su escasez de fieles, con esa frase León XIV quiso poner a la Iglesia uruguaya como ejemplo. Esa misma noche, en el Centenario, sostuvo que la experiencia católica uruguaya “puede ayudar a hermanos y hermanas en otras partes del mundo que comienzan a descubrir, de distintas maneras, qué significa ser una minoría”.