Murió Sebastián Lelio, el cineasta chileno ganador del Oscar por ‘Una mujer fantástica’ y referente del cine sudamericano

A finales de setiembre de 2026, el cineasta chileno Sebastián Lelio supervisaba en la Librería Metales Pesados de Santiago de Chile los últimos tramos del rodaje de su décima película, Poeta chileno, una adaptación de la novela exitosa del escritor, también chileno, Alejandro Zambra. La filmación se encontraba a apenas una semana de concluir su etapa principal.

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Atraído por las complejas dinámicas de la paternidad y fiel a su costumbre de situarse junto a la cámara, Lelio encaró sin saberlo el último rodaje de su reconocida trayectoria como cineasta.

El director murió el viernes 6 de noviembre de 2026 en su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, a los 52 años. La noticia, confirmada por las familias Lelio Kassai y Campos Watt a través de la actriz Amalia Kassai, sacudió el panorama cultural sudamericano. El gobierno de Chile decretó dos días de duelo oficial y la Cineteca Nacional de ese país habilitó un velatorio público.

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Lelio se definía como un cineasta versátil que empleaba los géneros cinematográficos como un “caballo de Troya” para introducir discusiones complejas en el circuito comercial. Enfocó su obra en explorar la libertad femenina, la dignidad de personajes inconformistas desde los márgenes y una exploración existencial en el cruce entre la ley y el deseo.

Nació en Mendoza el 8 de marzo de 1974, hijo de madre chilena y padre argentino. A los dos años cruzó la cordillera y empezó así un periplo familiar que lo condujo por distintas ciudades del territorio chileno antes de concretar un intercambio escolar en el estado norteamericano de Iowa.

Tras un paso de un año por la carrera de Periodismo, ingresó formalmente a la Escuela de Cine de Chile. En sus primeros trabajos adoptó el apellido de su padrastro, Miguel Campos, firmando como Sebastián Campos antes de asumir su apellido paterno biológico.

Con su llegada al cine, Lelio rompió con las formas tradicionales de producir películas. Su ópera prima, La sagrada familia (2005), se filmó en apenas tres días en la costa de Tunquén con un guion de solo 12 páginas y un amplio margen para la improvisación de los actores.

Tras estrenar Navidad (2009) en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, filmó El año del tigre (2011) en 11 jornadas entre los escombros provocados por el terremoto en el Maule. Aquellas películas iniciales definieron su oficio a través de la adaptación y una labor de corte independiente.

Con el tiempo, ese aprendizaje artesanal lo llevó a enfocarse en historias sobre mujeres, retratando mundos distintos al suyo. En películas como Gloria (2013), que le dio a la actriz chilena Paulina García el Oso de Plata a la Mejor interpretación femenina en Berlín, y Una mujer fantástica (2017), Lelio buscó hablar de los conflictos sociales de su tiempo de forma humana y cercana, intentando no caer en sermones convertidos en películas.

Escrita junto con Gonzalo Maza y protagonizada por Daniela Vega, Una mujer fantástica ganó en 2018 el primer Oscar a la Mejor película extranjera para Chile. Al recibir el premio, Lelio se lo dedicó a Vega, reconociéndola como la gran inspiración detrás de la historia. La relación entre ambos nació en 2014, cuando el director, que entonces vivía en Berlín, la buscó para que lo asesorara sobre la realidad de las mujeres trans en Chile. Tras un año de conversaciones a distancia, la confianza que construyeron fue tal que el director decidió ofrecerle el papel principal de Marina, la protagonista.

Ese respaldo internacional le abrió las puertas dentro de la gran industria anglosajona. Dirigió Disobedience (2017) en Londres, protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, la versión estadounidense de Gloria Bell (2018) con Julianne Moore y el thriller psicológico El prodigio (2022), protagonizado por Florence Pugh, para la plataforma Netflix.

El musical La ola, estrenado en 2025 y basado en las protestas feministas de 2018, fue coescrito con Manuela Infante y musicalizado por Matthew Herbert. Aunque pasó desapercibido para el gran público, la película reflejó la apuesta del director por explorar nuevos formatos narrativos sin miedo.

Según los testimonios de sus colaboradores, Lelio mantuvo una forma de trabajar cercana y horizontal. Como recordó la actriz Paulina García tras filmar Gloria, el director solía llegar al set preguntando si “reinaba el amor” entre técnicos y actores antes de encender las cámaras.

Esa misma mística lo acompañó en aquella última producción, respaldada por Fábula y Amazon MGM Studios, en la que volvió a filmar a escala íntima en Santiago, junto con un elenco que incluía a veteranos como Jaime Vadell, dejando el proyecto inconcluso en la recta final de su carrera.

Lejos del perfil del director que todo lo controla en solitario, prefería el trabajo colectivo, los ensayos abiertos y el intercambio directo con los intérpretes para que cada escena ganara naturalidad. Para él, hacer cine no consistía en perseguir fórmulas, sino en negociar constantemente entre la idea original y lo que era posible filmar en el set, buscando siempre retratar experiencias humanas cercanas.

Falleció mientras se encontraba en plena actividad creativa, con diversos proyectos en desarrollo. Aunque el futuro de Poeta chileno permanece en suspenso a la espera de que las firmas asociadas a la película definan cómo será completada de manera póstuma para un eventual estreno, Lelio deja, mientras tanto, una filmografía valiosa dentro del cine sudamericano.