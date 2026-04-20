Un carguero en el centro del conflicto: Estados Unidos e Irán se alejan del diálogo

Las preocupaciones sobre el futuro del alto el fuego entre Washington y Teherán, que expira en la noche del martes al miércoles, se han intensificado en las últimas horas.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó este lunes que, por ahora, no está previsto iniciar una segunda serie de contactos con Estados Unidos (EE.UU.) tras el fracaso de una primera reunión celebrada hace nueve días.

Guerra en Medio Oriente Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos

Según Baghaei, Washington no estaría actuando con “seriedad” en su compromiso con la vía diplomática y habría incurrido en violaciones del alto el fuego.

Embed - Aumentan tensiones en Ormuz tras falta de consenso entre Irán y Estados Unidos

En un mensaje publicado el domingo en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró que EE.UU. tenía el “control total” de un buque iraní, en el marco del bloqueo de los puertos de Irán impuesto la semana pasada. El ejército estadounidense confirmó haber abierto fuego contra un barco con bandera iraní que se dirigía al puerto de Bandar Abbas.

“La Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y llevarán a cabo represalias contra esta piratería armada”, advirtió un portavoz del ejército iraní, citado por la prensa oficial del país.

Irán, que había bloqueado el acceso al estrecho de Ormuz a todos los buques que no fueran propios tras el ataque llevado a cabo por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, anunció el viernes su reapertura. Sin embargo, dio marcha atrás el sábado después de que

Trump rechazara levantar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes.

Embed - Trump anuncia reanudación de conversaciones con Irán; Teherán no lo ha confirmado

Bolsas europeas a la baja

La escalada de tensiones tuvo un impacto inmediato en los mercados: los precios del petróleo subían más de un 5 % este lunes, mientras que las bolsas retomaban la senda bajista ante el temor de los inversores a que el alto el fuego se desmorone y el tráfico marítimo hacia y desde el Golfo siga restringido.

Pese al clima de confrontación, el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, defendió este lunes el uso de “todas las vías racionales y diplomáticas” para reducir las tensiones con EE.UU.. No obstante, subrayó que la vigilancia y la desconfianza en las relaciones con Washington siguen siendo una “necesidad incuestionable”, según la agencia oficial iraní Irna.

FUENTE:RFI