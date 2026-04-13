Más presupuesto, potestades e infraestructura: la Policía consolida a Investigaciones como su unidad clave

En 2017, Uruguay comenzó a advertir un crecimiento sostenido del narcotráfico internacional y la adopción de nuevas modalidades de crimen organizado provenientes de otros países de la región. En ese contexto, el Ministerio del Interior, que había impulsado una reestructura de la Policía Nacional , diseñó una nueva unidad especializada en investigación criminal.

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Creada por la Ley 19.670 en 2018 y reglamentada por decreto en 2019, nació la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, concebida desde su origen como una pieza central para la seguridad pública del país. Dependiente directa y únicamente de la dirección de la Policía Nacional, pasó a tener bajo su órbita tres de las dependencias más complejas y relevantes del sistema: la Dirección General de Información e Inteligencia, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas .

Siete años después, la estructura ha crecido hasta contar con siete direcciones generales, tres unidades especializadas y una regional operativa en el norte del país, además de áreas de análisis, administración, logística y apoyo jurídico. A las áreas iniciales —Inteligencia, Crimen Organizado e Interpol, y Drogas— se sumaron la Dirección de Hechos Complejos, la Dirección General de Apoyo Tecnológico, la Dirección General de Seguridad en el Deporte, la Dirección General de Cibercrimen, la Unidad de Cibercrimen, la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario y la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos.

Este año, Investigaciones sumará dos unidades más a través de la Ley de Presupuesto Nacional del período 2025-2029 . Ambas se crearán desde cero y, de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, “apuntan a profundizar la profesionalización y mejorar la capacidad operativa frente al crimen organizado”.

Un agente de la Dirección de Investigaciones durante un operativo de contrabando realizado a fines de marzo en Tacuarembó.

Se trata, por un lado, de la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos, que tendrá jurisdicción nacional y competencia para prevenir, investigar y reprimir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tendrá, por ejemplo, un contador, un abogado y un escribano para la ejecución de investigaciones patrimoniales y financieras.

Por otro lado, se creará la Escuela de Investigación Criminal, que, si bien será supervisada por la Dirección Nacional de la Educación Policial, quedará bajo la órbita funcional de la Dirección de Investigaciones. Apunta a desarrollar trayectos formativos específicos para investigadores, con énfasis en metodologías analíticas, inteligencia y abordaje de delitos complejos, consolidando una formación más sistemática y técnica.

Los mejores profesionales de la Policía

Al frente de la Dirección de Investigaciones se encuentra Julio Sena, un comisario general con amplia experiencia en la Dirección Nacional de Policía Científica y en la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Es parte del grupo de oficiales formados bajo la línea de Julio Guarteche, director de la Policía Nacional entre 2010 y 2016. Cuando asumió su cargo, en marzo del año pasado, Sena citó frases de Guarteche y eligió como escenario la sede de la Dirección de Drogas, una unidad ideada por Guarteche para enfrentar al narcotráfico internacional.

“El prestigio o la buena visión de la institución está basado en lo que haga o deje de hacer uno solo de sus integrantes”, dijo entonces.

Semanas atrás, Sena lideró el acto por el séptimo aniversario de la Dirección de Investigaciones. “Tenemos la firme convicción de que tenemos los mejores profesionales para apoyar al resto de la Policía”, afirmó en su discurso oficial frente al ministro del Interior, Carlos Negro. Allí también anunció que, además de añadir a Lavado de Activos y la Escuela de Investigación Criminal, la Dirección de Investigaciones actualizará su estructura y sus cometidos.

El objetivo es que la unidad cuente con presupuesto y escalafón propios, independientes del resto de la Policía Nacional, así como con un edificio sede diseñado según sus necesidades operativas. Asimismo, por disposición legal, la Dirección de Investigaciones está habilitada a incorporar nuevas dependencias, por lo que en el futuro quizás se sumen otras áreas —probablemente vinculadas a tecnologías y delitos afines—, ampliando así su capacidad operativa.

Información-Julio Sena-Investigaciones-Interior Julio Sena, director de Investigaciones. Ministerio del Interior.

Dentro de los cometidos actuales de Investigaciones se encuentra el de mantener un canal técnico de comunicación con los servicios de inteligencia del Estado y un estrecho vínculo con la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación de Denuncias de la Fiscalía General de la Nación a fin de coordinar las investigaciones policiales. También está habilitada a mantener contactos con agencias de seguridad extranjeras.

De forma directa o a través de las unidades sobre las que ejerce dirección y supervisión técnico-operativa, la Dirección de Investigaciones tiene entre sus cometidos la protección del Estado frente a amenazas terroristas, el crimen organizado transnacional, la ciberdelincuencia, la trata y el tráfico de personas, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y el lavado de activos. Asimismo, interviene en delitos como secuestro, extorsión y rapiña cuando están vinculados a organizaciones criminales, así como en aquellos que atenten contra los principios democráticos y republicanos.

En todos esos casos le compete la recolección, el procesamiento, el análisis y la diseminación de la información necesaria para la prevención y la eventual represión de los hechos con apariencia de delito, coadyuvando en la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad pública.