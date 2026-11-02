  • Cotizaciones
    lunes 02 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Guerra en Irán: pese a las negociaciones en Catar, Teherán endurece el tono frente a Washington

    Catar mantiene actualmente intensas consultas con Irán y Estados Unidos para evitar una nueva guerra, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con nuevos ataques este domingo 1° de noviembre. Pero Teherán también endureció el tono. Por su parte, el primer ministro israelí presiona a Washington para que ataque a Irán

    Teheran-Iran
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En paralelo a las negociaciones entre bastidores con Catar en Doha —que llevan varios días— para evitar que se reanude el conflicto, Irán sigue endureciendo el tono. Según los medios iraníes, dos grandes buques petroleros fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz y están en llamas, y un tercero fue blanco de dos proyectiles, informa nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi.

    El sábado 31 de octubre, el líder supremo iraní afirmó que, en caso de nuevos ataques estadounidenses e israelíes, se ampliará la zona del conflicto. Irán aumentará su capacidad para atacar nuevas zonas geográficas, anunció también el ministro de Defensa. Hasta ahora, el alcance de los misiles iraníes estaba limitado a 2.500 kilómetros, pero Irán tiene capacidad para alcanzar objetivos a más de 5.000 e incluso 7.000 kilómetros, según expertos iraníes.

    Teherán también amenazó con cortar los cables de internet y atacar centros de datos de las grandes empresas estadounidenses en toda la región.

    Leé además

    Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin electoral de medio término en apoyo del candidato republicano al Senado, Ken Paxton, en Corpus Christi, Texas, EE.UU., el 27 de octubre de 2026.
    Video
    Estados Unidos

    Estados Unidos: Los votantes republicanos que pueden dar la victoria a los demócratas
    Flávio Bolsonaro junto a Marco Rubio en mayo de 2026.
    Video
    Relaciones bilaterales

    Rubio asegura que EE.UU. no estuvo involucrado en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil

    Reclaman una revisión de la doctrina nuclear

    Mientras tanto, se habla incluso de una revisión de la doctrina nuclear. De hecho, en el Parlamento se debaten varios proyectos para que Irán abandone el Tratado de No Proliferación. Toda cooperación con el OIEA está suspendida desde junio de 2025 y la guerra de los 12 días.

    Sobre todo, se alzan voces a favor de un cambio en la doctrina nuclear. El imán de la oración del viernes de Teherán declaró que el 70% de los iraníes reclamaba la construcción de un arma atómica para defender al país e impedir nuevos ataques, y pidió al nuevo líder que escuchara esa demanda.

    Netanyahu quiere convencer a Trump de que ataque a Irán

    Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con Benjamin Netanyahu este fin de semana. Varias fuentes indican que el primer ministro israelí presiona al presidente estadounidense para que ataque a Irán. De hecho, mientras continúa las negociaciones indirectas con Teherán, Donald Trump lleva semanas preparando una nueva guerra con Irán, según nuestra corresponsal en Jerusalén, Frédérique Misslin.

    Los planes están listos. Entonces, ¿se trata de un nuevo episodio de la guerra psicológica? También podría significar que el presidente estadounidense contempla realmente reanudar las operaciones militares. Donald Trump considera que todavía hay que “ocuparse de una o dos instalaciones nucleares”. “Se puede hacer en 10 minutos”, afirma.

    El presidente estadounidense quiere mantener todas las opciones sobre la mesa después de las elecciones de medio término, pero a Benjamin Netanyahu, en cambio, lo apremia el tiempo.

    Aunque obtuvo el primer lugar en las elecciones legislativas de la semana pasada, perdió su mayoría en el Parlamento. Una reanudación del conflicto le permitiría ganar tiempo e incluso apuesta a un cambio en la correlación de fuerzas políticas en Israel en caso de conflicto.

    Según el analista Danny Citrinowicz, Benjamin Netanyahu hace todo lo posible para convencer a Donald Trump de que lance un nuevo ataque. El fracaso de las campañas anteriores para derrocar al régimen iraní no cambia nada. En el futuro, la configuración política en Estados Unidos podría ser diferente, menos conciliadora con Israel.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Desayunos Búsqueda

    Lacalle Herrera: “Jorge Díaz, nada menos, el que le quiere ganar a Lacalle Pou”

    Por Federico Castillo
    Desestima indemnización

    Justicia internacional falla a favor de Uruguay por Aratirí, el mayor reclamo monetario de la historia del país

    Por Nicolás Delgado
    Alimentación y pobreza

    Inseguridad alimentaria en menores de seis años cayó cuatro puntos porcentuales y el gobierno lo celebra como un “gol” de sus políticas para la pobreza infantil

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    En el Parlamento, Carlos Negro criticó medidas de Bukele, destacó a Salle y valoró la mirada de Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    El Papa León XIV rezando el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 1 de noviembre de 2026.

    Orsi invitará a autoridades de partidos políticos a un encuentro con el papa León XIV

    Por Nicolás Delgado
    Una mujer observa el aviso de Montevideo pintado con los colores del Vaticano el sábado 31 de octubre, en La Rambla de Montevideo (Uruguay).
    Video

    El papa León XIV inicia en Uruguay una intensa gira que culminará en Perú, su patria adoptiva

    Por RFI
    Jorge Díaz en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    “Si el Frente Amplio hubiera hecho cagada, el juicio” por Aratirí “no lo hubiéramos ganado”, dijo Jorge Díaz

    Por Redacción Búsqueda
    Flávio Bolsonaro junto a Marco Rubio en mayo de 2026.
    Video

    Rubio asegura que EE.UU. no estuvo involucrado en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil

    Por RFI