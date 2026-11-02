Guerra en Irán: pese a las negociaciones en Catar, Teherán endurece el tono frente a Washington

En paralelo a las negociaciones entre bastidores con Catar en Doha —que llevan varios días— para evitar que se reanude el conflicto, Irán sigue endureciendo el tono. Según los medios iraníes, dos grandes buques petroleros fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz y están en llamas, y un tercero fue blanco de dos proyectiles, informa nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi.

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El sábado 31 de octubre, el líder supremo iraní afirmó que, en caso de nuevos ataques estadounidenses e israelíes, se ampliará la zona del conflicto. Irán aumentará su capacidad para atacar nuevas zonas geográficas, anunció también el ministro de Defensa. Hasta ahora, el alcance de los misiles iraníes estaba limitado a 2.500 kilómetros, pero Irán tiene capacidad para alcanzar objetivos a más de 5.000 e incluso 7.000 kilómetros, según expertos iraníes.

Teherán también amenazó con cortar los cables de internet y atacar centros de datos de las grandes empresas estadounidenses en toda la región.

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Mientras tanto, se habla incluso de una revisión de la doctrina nuclear. De hecho, en el Parlamento se debaten varios proyectos para que Irán abandone el Tratado de No Proliferación. Toda cooperación con el OIEA está suspendida desde junio de 2025 y la guerra de los 12 días.

Sobre todo, se alzan voces a favor de un cambio en la doctrina nuclear. El imán de la oración del viernes de Teherán declaró que el 70% de los iraníes reclamaba la construcción de un arma atómica para defender al país e impedir nuevos ataques, y pidió al nuevo líder que escuchara esa demanda.

Netanyahu quiere convencer a Trump de que ataque a Irán

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con Benjamin Netanyahu este fin de semana. Varias fuentes indican que el primer ministro israelí presiona al presidente estadounidense para que ataque a Irán. De hecho, mientras continúa las negociaciones indirectas con Teherán, Donald Trump lleva semanas preparando una nueva guerra con Irán, según nuestra corresponsal en Jerusalén, Frédérique Misslin.

Los planes están listos. Entonces, ¿se trata de un nuevo episodio de la guerra psicológica? También podría significar que el presidente estadounidense contempla realmente reanudar las operaciones militares. Donald Trump considera que todavía hay que “ocuparse de una o dos instalaciones nucleares”. “Se puede hacer en 10 minutos”, afirma.

El presidente estadounidense quiere mantener todas las opciones sobre la mesa después de las elecciones de medio término, pero a Benjamin Netanyahu, en cambio, lo apremia el tiempo.

Aunque obtuvo el primer lugar en las elecciones legislativas de la semana pasada, perdió su mayoría en el Parlamento. Una reanudación del conflicto le permitiría ganar tiempo e incluso apuesta a un cambio en la correlación de fuerzas políticas en Israel en caso de conflicto.

Según el analista Danny Citrinowicz, Benjamin Netanyahu hace todo lo posible para convencer a Donald Trump de que lance un nuevo ataque. El fracaso de las campañas anteriores para derrocar al régimen iraní no cambia nada. En el futuro, la configuración política en Estados Unidos podría ser diferente, menos conciliadora con Israel.

FUENTE:RFI