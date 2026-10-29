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    Orsi invitará a autoridades de partidos políticos a un encuentro con el papa León XIV

    El mandatario encabezará la ceremonia de bienvenida en plaza Independencia el viernes 6 de noviembre y luego mantendrá un encuentro privado con el sumo pontífice en el Palacio Estévez

    Papa León XIV.

    Papa León XIV.

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    AFP
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    El papa prevé llegar el viernes 6 de noviembre a la hora 16.30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde recibirá la bienvenida oficial como jefe de Estado. Desde allí se trasladará a plaza Independencia, donde, una hora después del arribo a suelo oriental, se realizará la ceremonia de bienvenida. Ese será el primer acto público del viaje papal por América Latina. Allí se encontrará con Orsi y otras autoridades del gobierno, con referentes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, y dará un discurso.

    Luego, a la hora 18.15, Orsi y León XIV mantendrán un encuentro privado en el Edificio Ejecutivo José Artigas, también conocido como Palacio Estévez, frente a plaza Independencia. En ese lugar el mandatario planifica además un encuentro entre el pontífice y autoridades de partidos políticos, informaron fuentes del gobierno a Búsqueda.

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    Generar un encuentro del papa

    La última vez que el presidente convocó a las autoridades partidarias con representación parlamentaria fue en setiembre, antes de su comparecencia en las sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esas reuniones, el presidente adelantó a algunos dirigentes que preveía generar un encuentro del papa con los referentes de los partidos políticos.

    La agenda de su primer día en territorio uruguayo continuará con la entrega de la llave de la ciudad por parte del intendente Mario Bergara a la hora 19 en el Cabildo de Montevideo. Y cinco minutos después, el líder católico cruzará la plaza Matriz para dirigirse a la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde habrá una homilía. Allí se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

    Al día siguiente dará una misa en Paysandú en la mañana. Al mediodía regresará a Montevideo, de tarde visitará Casavalle y la Universidad Católica, y de noche dará un discurso en el Estadio Centenario. En la mañana del domingo 8 de noviembre dará otra misa en Florida y en la tarde partirá hacia Buenos Aires.

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