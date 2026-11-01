Rubio asegura que EE.UU. no estuvo involucrado en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington no intervino directamente en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral del domingo pasado

El presidente Donald Trump dijo, sin embargo, que Flávio Bolsonaro podía estar en Estados Unidos (EE.UU.) “tanto tiempo como quiera”.

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Bolsonaro, que perdió su candidatura a la presidencia en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil celebradas el 24 de octubre, llegó con su familia a EE.UU. el miércoles después de que un tribunal le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de múltiples investigaciones.

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó Rubio en una rueda de prensa celebrada en Atlanta. “El gobierno de Estados Unidos no participó directamente” en la salida de Bolsonaro de su país, agregó.

El candidato de 45 años huyó de Brasil pasando por Argentina y Ecuador en un avión que, según The New York Times y The Wall Street Journal, fue fletado por Jason Miller, asesor de Trump. El avión que trasladó al excandidato brasileño a Estados Unidos fue pagado por un intermediario desde una cuenta bancaria estadounidense, declaró a la AFP el director de la aerolínea.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre el vuelo, pero Trump calificó las elecciones brasileñas de “vergonzosas”. Hablando con periodistas en su residencia de Florida el sábado 31 de octubre, Trump dijo que no tenía planes de reunirse con Bolsonaro, pero expresó simpatía por el senador de derecha.