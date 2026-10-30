“Si el Frente Amplio hubiera hecho cagada, el juicio” por Aratirí “no lo hubiéramos ganado”, dijo Jorge Díaz

El fallo del Tribunal de Apelación de París que desestima el pago de US$ 3.536 millones del Estado uruguayo a accionistas de la minera Aratirí ha generado una disputa política. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, destacó el jueves 29, en conferencia de prensa, la relevancia de la sentencia, en el sentido de que consagra “la seriedad” y “seguridad jurídica” del país y, además, apuntó contra “algunos gurúes del apocalipsis que aparecen por ahí cada vez que somos sometidos o que somos demandados a este tipo de juicios”. Aunque no lo nombró, la alusión al expresidente Luis Lacalle Pou resultó evidente.

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Los demandantes señalaron al Estado uruguayo como el responsable del “fracaso” del proyecto por “haber puesto en marcha, mediante diversas acciones y omisiones, un proceso progresivo de expropiación ilícita entre 2012 y 2017”, expresa la sentencia del tribunal, de la que informó Búsqueda el jueves 29.

“Lamentable manejo de los tres gobiernos del Frente Amplio sobre el tema Aratirí”, publicó el entonces senador Lacalle Pou el 8 de agosto de 2018. “No escucharon a los que alertamos. Ahora nos exponemos en un juicio contra del país”. Y sentenció: “De nuevo pagarán todos los uruguayos si perdemos el juicio”. Pero Uruguay ganó el juicio y el Comité Constitución, del barrio La Unión de Montevideo, recordó en la red social X aquella publicación de Lacalle Pou. Entonces, el senador blanco Sebastián da Silva respondió en la misma red social al comité que “el lío lo armó (José) Mujica” y que “el juicio se ganó con la participación de por lo menos tres gobiernos”.

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Díaz cuestiona el primer argumento. “Si efectivamente el Frente hubiera hecho cagada, el juicio no lo hubiéramos ganado, lo hubiéramos perdido”, dijo el prosecretario de Presidencia a Búsqueda , y acotó: “Ellos auguraban que nos iban a hacer un juicio y que íbamos a perder, como hacen ahora con Cardama . Sus augurios no se vieron concretados, sino que nosotros teníamos razón y el juicio se ganó”.

Antes del desenlace favorable, el proceso judicial por Aratirí tuvo victorias y derrotas de los gobiernos uruguayos.

En el laudo de agosto de 2020, la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, desestimó el reclamo de accionistas de Aratirí. Si bien el laudo llegó cinco meses después de que asumiera Lacalle Pou, Díaz considera que, en ese caso, el mérito corresponde al segundo gobierno de Tabaré Vázquez, por ser el que “llevó adelante todo el arbitraje, hizo los equipos, juntó los testigos, denominó a los expertos, diligenció la prueba”, mientras que el gobierno de Lacalle Pou en esa instancia no hizo “nada”.

Los demandantes apelaron y un tribunal de apelación de París le dio la razón a los accionistas de Aratirí en 2023. En esa derrota, acotó, sí intervino el gobierno de Lacalle Pou. También intervino en llevar a casación el caso, reconoció Díaz, y allí se obtuvo una victoria.

Luego, al volver el expediente a un tribunal de apelación para su reexamen, en 2025, el gobierno de Yamandú Orsi modificó “la estrategia”, contrató a otros expertos, cambió de estudio jurídico para “mejorar y reforzar la defensa de Uruguay”, explicó Díaz en la conferencia de prensa, y el fallo del tribunal fue favorable.

El prosecretario de Presidencia destacó que el gobierno de Lacalle Pou intervino en dos actos: “Uno que perdieron y otro que ganaron”. Los gobiernos frenteamplistas, en cambio, ganaron en las dos instancias en que participaron: en 2020 y 2026.

Díaz recordó, además, que el gobierno de Lacalle Pou no apeló la condena por el caso Pluna contra el Estado uruguayo y resolvió firmar un contrato con Katoen Natie ante una amenaza de juicio, en lugar de dar la batalla judicial.

El cuestionamiento al mérito de la administración de Orsi en el cierre del juicio por Aratirí no llegó solo desde el Partido Nacional. El senador colorado Robert Silva publicó también en X que “el gobierno se sigue vistiendo con ropas ajenas omitiendo decir que estos juicios internacionales se iniciaron por el equivocado accionar de gobiernos del propio Frente Amplio”.