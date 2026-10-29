  • Cotizaciones
    jueves 29 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Proyecto de ley que da nacionalidad uruguaya a extranjeros va camino a aprobarse con votos colorados

    El asunto genera discrepancias internas en la coalición republicana

    Elianne Castro, diputada colorada.

    Elianne Castro, diputada colorada.

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    El proyecto de ley sobre nacionalidad que envió el gobierno al Parlamento tiene a priori los votos suficientes para ser aprobado. A los 48 diputados frenteamplistas se suman tres colorados que están a favor de la iniciativa y darían la mayoría necesaria para que sea ley.

    Impulsada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la propuesta establece que los ciudadanos legales son nacionales uruguayos por naturalización. El proyecto genera discrepancias dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado, y también entre constitucionalistas.

    La Constitución distingue entre ciudadanos naturales, los nacidos en territorio oriental y sus hijos, de los legales, aquellos extranjeros que obtuvieron la ciudadanía. “La regulación constitucional de la nacionalidad y la ciudadanía en el ordenamiento jurídico uruguayo presenta, desde su formulación, ambigüedades técnicas y conceptuales que han generado múltiples interpretaciones divergentes y efectos prácticos de relevante trascendencia jurídica y social”, expresa la exposición de motivos del proyecto.

    Leé además

    Entrenamiento de la categoría sub-20 de Uruguay, realizado en setiembre en el Complejo Celeste, donde se entrenan las distintas selecciones del fútbol uruguayo.
    Fútbol Uruguayo

    El fútbol uruguayo se entusiasma con el proyecto de ley para extender la nacionalidad a los ciudadanos legales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El equipo de 35 personas que fabricaron el papamóvil está compuesto por ingenieros, tapiceros, chapistas y pintores, una costurera e inspectores de calidad, entre otros especialistas.
    Misión inédita

    Las manos detrás del papamóvil: quiénes lo fabricaron en Uruguay y cómo vivieron un desafío sin precedentes

    Las historias sobre ciudadanos legales que han sufrido esta ambigüedad son diversas. Por ejemplo, la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) intervino en el caso de un cubano que llegó a Uruguay con seis meses, pero cuando intentó participar en una competencia deportiva en el exterior con la bandera uruguaya se topó con un problema. Sus padres tienen la ciudadanía legal, pero no son nacionales y, por lo tanto, él tampoco. Y como es menor de edad, no puede tramitar aun la ciudadanía legal. No pudo competir.

    A partir de esa situación y de otras denuncias de casos similares que recibió, en diciembre de 2023 la institución recomendó al Estado uruguayo que reforme su legislación para garantizar “que los ciudadanos legales puedan ejercer su derecho a la libertad de movimiento y circulación internacional en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos uruguayos–naturales”.

    El gobierno de Orsi intentó solucionar el problema en 2025 mediante un cambio en los pasaportes uruguayos —que dejarían de indicar el lugar de nacimiento—, pero luego de que algunos países informaran que la nueva confección del documento podía dificultar los trámites migratorios, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás.

    El proyecto enviado este mes al Parlamento propone otra solución: interpreta los artículos 73 a 75 de la Constitución y establece que “a la condición de nacional o uruguayo se accede en el momento del nacimiento en el caso de los ciudadanos naturales y desde el otorgamiento de la carta de ciudadanía en el caso de los ciudadanos legales”.

    La iniciativa busca fortalecer “la seguridad jurídica respecto de la condición nacional de los ciudadanos legales; la protección efectiva del derecho a la identidad y a la nacionalidad; la coherencia entre las categorías constitucionales de ciudadanía natural, ciudadanía legal y nacionalidad; la adecuada identificación documental de los ciudadanos uruguayos en el ámbito nacional e internacional; la armonización del derecho interno con los compromisos internacionales asumidos por la República en materia de nacionalidad y prevención de la apatridia; y la uniformidad de los criterios administrativos y jurídicos aplicables a los ciudadanos legales”.

    El apoyo colorado

    En 2025, al poco tiempo de asumir como diputada colorada, Elianne Castro se reunió con Jimena Fernández, directora de la Inddhh, quien le planteó que Uruguay tiene “una deuda muy grande” con los inmigrantes. Castro está a favor del proyecto que anunció Díaz y que ingresó por Diputados. También lo apoyan otros dos diputados colorados: Felipe Schipani y Horacio de Brum. Los tres integran el sector Unir Para Crecer.

    Castro señaló a Búsqueda otro problema que genera la normativa uruguaya al no reconocer la nacionalidad de los extranjeros. Por ejemplo, aquellos que obtienen la ciudadanía legal uruguaya y pierden en ese momento su nacionalidad de origen —porque varios países niegan la doble ciudadanía—, quedan en situación de apatridia (sin nacionalidad).

    Uruguay es un país formado por inmigrantes, que, además, ha recibido una ola de inmigración en los últimos años de cubanos y venezolanos que “están pagando impuestos, trabajando, aportando con servicios, con mano de obra, a las profesiones, que forman parte del entramado de la sociedad. ¿Cómo le vamos a cerrar las puertas a esa gente?”, planteó la diputada.

    Schipani anunció el lunes 12 en X que apoya “totalmente” el proyecto de Díaz por un tema de “derechos” y de “sentido común”.

    De Brum lo votará porque “contribuye a corregir una situación injusta y a cumplir los compromisos internacionales” en materia de derechos humanos. Propondrá además que se le incorpore un artículo que otorgue “un beneficio concreto” a los padres extranjeros de ciudadanos naturales uruguayos para que puedan iniciar las actuaciones preparatorias para obtener la ciudadanía legal hasta seis meses antes de cumplir el plazo que establece la Constitución. Plantea “un tratamiento preferente” para que “quienes han formado una familia uruguaya y son padres de hijos uruguayos encuentren en nuestro país un camino más ágil para integrarse plenamente a nuestra comunidad nacional”, explicó el diputado salteño a Búsqueda.

    En el otro sector del Partido Colorado, Vamos Uruguay, hay críticas al proyecto. El diputado Conrado Rodríguez dijo a Búsqueda que “en principio” está en contra, pero esperará la definición que tome el partido. Rodríguez adhiere a la postura del constitucionalista Justino Jiménez de Aréchaga al considerar que la nacionalidad y la ciudadanía son dos categorías diferentes, tal como estipula el artículo 81 de la Constitución: “La nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico”, mientras que “la ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior”.

    La interna blanca y el cruce con el catedrático Risso

    En el Partido Nacional también hay diferencias. El diputado Pablo Abdala tiene reparos jurídicos sobre la iniciativa, mientras que Leydis Aguilera, su suplente, nacida en Cuba, la defiende. “Nacionalidad, ciudadanía, identidad, sentido de pertenencia, arraigo y derechos: eso es lo que procura garantizar el proyecto de ley interpretativa de los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución en materia de nacionalidad que ingresó al Parlamento el 14 de octubre”, dice Aguilera en un reciente video publicado en Tik Tok. Aguilera dijo a Búsqueda que se reunirá con Abdala en los próximos días para hablar del asunto.

    El primer rechazo al proyecto fue de Juan Martín Rodríguez. El viernes 9, horas después de que Díaz lo anunciara en conferencia de prensa, el diputado herrerista publicó en X que “nacionalidad y ciudadanía son dos conceptos que nuestra Constitución asigna significados muy distintos, y cuya discusión se remonta a los tiempos de Jiménez de Aréchaga”. Y acotó: “Esperaremos leer el proyecto, pero adelantamos nuestra postura contraria, por razones de constitucionalidad”.

    Para la elaboración del proyecto, Presidencia consultó a “los profesores Ruben Correa Freitas y Martín Risso Ferrand, reconocidos especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Público”, cuyos aportes constituyeron “elementos centrales para el estudio de la problemática planteada y para la elaboración de las soluciones jurídicas propuestas”, expresa la exposición de motivos. El gobierno también cuenta con un informe del politólogo Óscar Bottinelli, al que accedió Búsqueda, que concluye que “todo ciudadano tiene nacionalidad oriental, sin distinción entre natural y legal“.

    Risso explicó en los canales 5 y 12 que tuvo un cambio de posición con respecto a este tema y cuestionó a Rodríguez por expresar su oposición al proyecto antes de leerlo. Para hablar de inconstitucionalidad, explicó el catedrático, es necesario señalar el artículo o el principio constitucional que violaría el proyecto, lo que no sucedió en su caso.

    Por su parte, Rodríguez dijo a Búsqueda que Risso, “junto a otro grupo importante de juristas”, es “referencia” en materia de “análisis constitucional”, pero consideró “absurdo” que “menosprecie y subestime la opinión de quien no está de acuerdo con él”, cuando “hasta no hace tanto tiempo” pensaba igual. “No voy a incurrir en la falta de respeto en la que incurrió el doctor Risso. Porque es como que yo mañana dijera que el doctor Risso es un mercenario, porque a cambio, eventualmente, de un monto o una erogación económica, cambia su posición. No voy a afirmar eso. Ponerse en un pedestal moral o académico no le hace bien al debate democrático”, acotó el diputado blanco.

    El legislador considera que la Constitución diferencia a nacionales de ciudadanos legales. El artículo 75 dice que “tienen derecho a la ciudadanía legal los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta…”. La Real Academia Española reconoce a “extranjero” como antónimo de “nacional”, apuntó Rodríguez. También apeló al artículo 81 y concluyó que al asimilar ciudadanos legales y naturales al concepto de nacionales se da un choque contra lo que la Constitución establece.

    A nivel académico tampoco hay unanimidad. El director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Jaime Sapoliski, también considera que contraviene la Constitución darle la nacionalidad a los ciudadanos legales.

    Selección semanal
    Donald Trump

    El mundo transita el fin de la Pax Americana empujado por la política internacional de Trump

    Por Guillermo Draper
    Coyuntura económica

    Tolosa (BCU): aunque “decepcionante” hasta ahora, el “dividendo” de la mayor estabilidad económica “llegará”

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado de valores

    Corredores respaldan regulación a operadores que captan fondos fuera del mercado; “iguala” condiciones

    Por Redacción Búsqueda
    Competitividad

    Supermercados señalan inconstitucionalidad de un artículo del proyecto de ley de competitividad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Lula da Silva tras resultar electo presidente de Brasil por cuarta vez, en la avenida Paulista de San Pablo.
    Video

    El gobierno celebra el triunfo de Lula, pero le preocupa el nuevo cruce con Milei

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi y Jorge Díaz.

    Justicia internacional falla a favor de Uruguay por Aratirí, el mayor reclamo monetario de la historia del país

    Por Nicolás Delgado
    Papa León XIV.

    Orsi invitará a autoridades de partidos políticos a un encuentro con el papa León XIV

    Por Nicolás Delgado
    Una pintada frente al Palacio Legislativo firmada por la Brigada Guillermo Chifflet.

    Ricos: se amplió en 356 el número de millonarios en Uruguay, que son casi 18.000 según banco suizo

    Por Ismael Grau