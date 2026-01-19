  • Cotizaciones
    Incendios forestales en Chile han dejado al menos 16 muertos y miles de evacuados

    Chile vuelve a estar en emergencia por los incendios forestales, que golpean con fuerza las regiones de Ñuble y Biobío, obligando al gobierno a decretar el estado de catástrofe. La combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y múltiples focos activos ha provocado evacuaciones masivas, destrucción de viviendas y varias víctimas fatales, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el avance del fuego

    Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile).

    Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile).

    FOTO

    EFE/ Pablo Hidalgo
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró este domingo estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. La decisión se tomó ante la magnitud de los incendios forestales que se desarrollan en ambas zonas.

    "Ante los graves incendios forestales que continúan, he decidido declarar el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles", expresó el mandatario a través de un mensaje publicado en la red social X.

    Embed

    Según informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF), hasta la mañana del domingo se registraban 24 incendios activos en todo el país, siendo los de mayor intensidad aquellos localizados en Ñuble y Biobío, precisamente las regiones bajo emergencia.

    La gravedad de los siniestros obligó a ordenar evacuaciones preventivas en distintas comunas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), casi 20.000 personas debieron abandonar sus hogares como medida de protección frente al avance del fuego.

    Senapred también confirmó la destrucción de al menos 250 viviendas producto de los incendios, lo que dejó a cientos de familias damnificadas en ambas regiones.

    Embed - Chilenos dejan sus hogares huyendo de los incendios

    Al menos 16 muertos por las llamas

    El gobierno nacional informó que el número de fallecidos ascendía a 16 personas: 15 en la región del Biobío y una en Ñuble, en la comuna de Bulnes, según reportó el canal público 24 Horas, cuya información fue ratificada por la Policía de Investigaciones (PDI).

    "Lo que nosotros podemos informar hasta ahora es que son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio", señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero, durante el balance oficial entregado este domingo.

    Además de las víctimas fatales, se reportaron al menos 19 personas lesionadas entre ambas regiones, con 14 heridos en Ñuble y cinco en Biobío. Desde la cartera de Seguridad no descartaron que el número de afectados aumente a medida que avance el trabajo de verificación en las zonas más golpeadas.

    Un amplio operativo para controlar la situación

    De acuerdo con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por los incendios en Ñuble y Biobío, la superficie total afectada alcanza las 20.000 hectáreas.

    El despliegue de recursos humanos y técnicos es considerable. En Ñuble trabajan alrededor de 1.200 voluntarios de Bomberos, mientras que en Biobío la cifra asciende a 2.500. A ello se suman 120 carabineros adicionales en las zonas afectadas.

    En cuanto al apoyo aéreo, las autoridades informaron que en Ñuble operan 11 aeronaves con 10 brigadas terrestres, mientras que en Biobío se desplegaron 13 aeronaves y 25 brigadas especializadas.

    Embed - Informe desde Santiago: Boric declara estado de catástrofe por incendios forestales • FRANCE 24

    Una “tragedia sin precedentes”

    Uno de los puntos más complejos de la emergencia se localiza en el sector de Lirquén, en la comuna de Penco, donde el fuego alcanzó zonas urbanas, incrementando el riesgo para la población.

    En la comuna de Bulnes, el alcalde Gonzalo Bustamante calificó la situación como una “tragedia sin precedentes” y señaló que en solo horas se quemaron más de 1.500 hectáreas, con más de 70 viviendas completamente destruidas, según reportó CNN Chile.

    La autoridad comunal explicó que el incendio presentó características de ”quinta generación”, con la formación de un microclima y corredores de viento de gran intensidad, lo que aceleró la expansión del fuego y dificultó su control.

    En Punta de Parra la destrucción es significativa

    Otro de los escenarios de drama se observa en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, región del Biobío. Según estimaciones de Bomberos y del municipio, entre el 80% y el 100% de las viviendas resultaron destruidas por las llamas, según revelaron periodistas de Radio BioBio.

    El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, informó que el balneario turístico y las viviendas aledañas fueron arrasadas, incluyendo la escuela de Punta de Parra, inaugurada recientemente en 2025.

    Radio Bío Bío constató que el sector conocido como "Punta de Parra Antiguo" quedó completamente destruido, mientras que solo dos poblaciones nuevas (barrios en situación de vulnerabilidad) en los alrededores no fueron alcanzadas por el fuego.

    Evalúan aplicar toque de queda

    Ante la gravedad de la emergencia, el gobierno de Boric evalúa la aplicación de medidas excepcionales adicionales. El ministro Álvaro Elizalde indicó que se analiza la posibilidad de decretar un toque de queda en determinadas zonas para evitar la generación de nuevos focos de incendio, según reportaron los medios chilenos.

    El secretario de Estado explicó que el estado de catástrofe permite limitar ciertos derechos y libertades con el objetivo de resguardar la seguridad de la población y facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas humanitarias.

    Un llamado a la unidad frente a la emergencia

    En el marco de la crisis, el presidente electo José Antonio Kast llamó a centrar los esfuerzos exclusivamente en el combate de los incendios y la asistencia a las personas afectadas, evitando disputas políticas.

    “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”, expresó en la red social X.

    Las condiciones climáticas son extremas

    Desde el gobierno chileno atribuyen la rápida propagación de los incendios a condiciones meteorológicas complicadas. Fuertes vientos, temperaturas elevadas y un escenario de calor extremo han dificultado el trabajo de los equipos de emergencia y favorecido el avance de las llamas.

    Gran parte del territorio chileno se encuentra bajo alerta por calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados desde la Región Metropolitana hasta el Biobío, tanto el domingo como el lunes.

    Este escenario no es aislado. Tanto Chile como Argentina han registrado olas de calor intensas desde comienzos de año, y a inicios del mes se produjeron incendios de gran magnitud en la Patagonia argentina.

    Con Reuters y medios chilenos

    FUENTE:FRANCE24

