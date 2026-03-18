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    Residuos de garrapaticidas: industriales y productores debaten por publicación de lista de infractores

    China suspendió a frigorífico San Jacinto al detectar trazas de fluazurón en carne de animales faenados en setiembre

    Frigoríficos argumentan que tener identificados a los productores que no han respetado tiempos de espera les permitiría un mayor control; ARU sostiene que usarían esa información para bajar el precio del ganado.

    Frigoríficos argumentan que tener identificados a los productores que no han respetado tiempos de espera les permitiría un mayor control; ARU sostiene que usarían esa información para bajar el precio del ganado.

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    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Por estas horas las gremiales de la industria frigorífica y las que representan a los productores debaten sobre el acceso al listado de las empresas ganaderas que incumplieron los tiempos de espera luego de la aplicación de productos garrapaticidas.

    Dicho listado está en poder de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); se trata de información confidencial y sería ilegal proporcionársela a la industria, tal como solicitan los empresarios de este sector, para aplicar mayores controles sobre los ganados de aquellos productores con antecedentes, según argumentan.

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    El tema ganó protagonismo luego de la suspensión de China al frigorífico San Jacinto (Nirea S.A.), comunicada el martes. La decisión fue confirmada oficialmente por el MGAP, luego de la detección de residuos de fluazurón en un lote de carne bovina exportado al país asiático.

    La mercadería observada corresponde a una faena realizada en setiembre de 2025, y las autoridades chinas procedieron a la devolución de la mercadería para su posterior destrucción.

    El MGAP puntualizó que el lote de carne identificado es anterior a la Resolución N° 311/025, emitida el 24 de octubre de 2025 por la Dirección General de Servicios Ganaderos de esa cartera, la que tipifica como “falta grave” la detección de residuos de medicamentos veterinarios en ganado bovino para faena, y establece las medidas sancionatorias correspondientes.

    “El MGAP se encuentra en contacto con las autoridades de la República Popular China, en el marco de los protocolos bilaterales vigentes, y continúa fortaleciendo los sistemas de control y supervisión de los productos cárnicos destinados a exportación, con el objetivo de prevenir situaciones similares y resguardar el desarrollo del comercio bilateral”, informó la cartera.

    Cabe recordar que en marzo del año pasado el frigorífico Sirsil­ fue suspendido por China debido a un caso similar, y también se detectaron trazas de garrapaticida en un embarque de frigorífico Las Moras, en octubre del año pasado.

    Reclamo de la industria

    El 14 de junio de 2023 la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) y la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu) realizaron una primera propuesta a la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP para elaborar un listado de los predios observados.

    Ambas gremiales han insistido cada vez más en este tema, advirtiendo sobre el peligro que esta situación podría generar, con duras sanciones por parte de los mercados.

    Para los industriales, si las gremiales están de acuerdo con que la industria tenga acceso al listado, el MGAP se lo podría otorgar.

    Según una fuente de la industria frigorífica, no solo los productores chicos están teniendo problemas de residuos de garrapaticida, sino también productores “muy grandes, con mucha espalda” y, entonces, “el MGAP está atado de pies y manos”. Y advirtió que “lo peor va a ser cuando se ponga en marcha el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y se empiecen a hacer controles más exigentes”.

    Posición de los productores

    El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, explicó que la gremial de productores no está de acuerdo con darles acceso al listado de productores a los frigoríficos, porque “muchas veces los tiempos de espera se respetan e igual se detectan trazas de productos”.

    Y consideró que los industriales utilizarán esa información para “bajarles el precio” de los ganados a esos productores.

    Sostuvo que si algún productor es reincidente, el propio MGAP “tiene que sacarlo del sistema”. Y agregó que este asunto “no tiene por qué quedar en manos de privados, en la parte comercial”.

    Política sanitaria

    Para Ferber, “esta es una situación muy complicada, que no nos puede seguir pasando”. Agregó que se están buscando soluciones alternativas al problema de la garrapata, pero “no están siendo suficientes”.

    “Habrá que plantearse si seguir combatiendo a la garrapata de la forma en que lo estamos haciendo, considerando el daño que estamos teniendo en los mercados por el uso de productos para combatirla”, señaló.

    El dirigente consideró que hay que apuntar a que baje significativamente el uso de productos. Si bien admitió que hay productores que “hacen las cosas mal”, y que si se llega a los responsables deberán ser sancionados, también sostuvo que hay ganaderos que “hacen las cosas bien”, que trabajan con las herramientas disponibles y, sin embargo, “tienen problemas”.

    El presidente de ARU razonó que si no se va a permitir circular ganado con garrapata con el objetivo de atacar el problema, “no vamos a disminuir la aplicación de productos, que es lo que después nos lleva a esta situación”.

    La mayor complejidad que provoca la garrapata es la muerte de ganado por tristeza parasitaria, “que es el real problema desde el punto de vista del productor”, comentó el presidente de ARU.

    Y reconoció: “Los productores tenemos que revisar mucho más qué ganados compramos para meter a nuestros campos”, pero insistió en que “hay que ir a sistemas que usen menos productos” garrapaticidas.

    Para Ferber, el objetivo de la erradicación de la garrapata “está cada vez más lejos” y la situación con los residuos de productos garrapaticidas “está cada vez más complicada”. Por lo tanto, planteó que se debe definir dónde está el mayor problema.

    En relación con el despacho de tropa digital, que comenzará a ser obligatorio desde el 2 de mayo, Ferber dijo que “no va a solucionar el problema” porque si el productor es responsable, va a sacar ganados “limpios” de garrapata, y el que lo compra va a controlar.

    Para el dirigente, esta medida “lo único que va a provocar es que los animales tengan más productos sobre el lomo”. Planteó el ejemplo de un lote de vacas de invernada, que va a estar 60 días en el campo de un invernador antes de ser enviado a frigorífico: “¿cómo hace ese productor para saber qué productos tiene ese animal? Aunque se lo haya informado el productor que se lo vendió, vemos que hay grandes problemas en las cantidades de dosis y en cómo las aplicó”.

    Señaló que se está observando que “no es lo mismo cuando se aplica un producto una vez, que cuando se aplica cada 21 días”. Sostuvo que “falta investigación”, porque “hay productores que no hicieron nada incorrecto, que respetaron los tiempos”, pero se les detectan residuos. “Hay situaciones que no están claras”, dijo.

    Controles en frigoríficos

    Fuentes de la industria química —que elabora y comercializa garrapaticidas— comentaron a Agro de Búsqueda que se deberían realizar controles en las plantas frigoríficas por parte de estas empresas. Según se indicó, la industria cárnica “es la única que no controla la materia prima”, ya que el control lo realiza el Estado, a través de la División Laboratorios Veterinarios (Dilave), del MGAP.

    Según se indicó, otras industrias, como las del sector lácteo, realizan controles de residuos en la materia prima. Este tema fue planteado por la anterior administración del MGAP a los frigoríficos, que prefirieron que estos controles los siguiera realizando el sector público.

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