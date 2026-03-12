  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Kast anuncia medidas contra la inmigración irregular al asumir la Presidencia de Chile

    El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió este 11 de marzo la presidencia de Chile con la promesa de iniciar un “gobierno de emergencia” y anunció de inmediato medidas para combatir la inmigración irregular

    El presidente de Chile, José Antonio Kast, llega a la Catedral Metropolitana para asistir a la misa y Oración por el pueblo de Chile y el nuevo Gobierno este jueves, en Santiago (Chile). &nbsp;

    El presidente de Chile, José Antonio Kast, llega a la Catedral Metropolitana para asistir a la misa y 'Oración por el pueblo de Chile y el nuevo Gobierno' este jueves, en Santiago (Chile).

     

    FOTO

    EFE/ Ailen Díaz
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    José Antonio Kast, de 60 años, llegó este miércoles a la Presidencia de Chile con un discurso de mano dura contra la delincuencia y la inmigración ilegal. Una de sus primeras decisiones fue ordenar la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia en busca de cortar el paso a los migrantes.

    En su primer mensaje a la Nación, desde uno de los balcones del palacio presidencial, prometió además que el “gobierno de emergencia” no será un “eslogan”: “Para enfrentar las emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo, Chile necesita un gobierno de emergencia y eso es lo que vamos a tener”, señaló ante miles de sus seguidores en Santiago.

    Leé además

    El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, con la banda presidencial, saluda en el Congreso Nacional en Valparaíso, Chile, el 11 de marzo de 2026.
    Video
    Chile

    El ultraderechista José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile
    kast asume la presidencia de chile con la promesa de deportar a 340.000 migrantes
    Video
    Chile

    Kast asume la presidencia de Chile con la promesa de deportar a 340.000 migrantes

    Kast agregó que “a los adversarios de Chile”, como llama a los delincuentes nacionales y extranjeros, ”los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar”.

    La asunción del ultradechista se llevó a cabo en una ceremonia ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 km de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

    Primeras medidas

    Cerca de las 21 horas locales, el mandatario firmó los primeros seis decretos de su gobierno, tres de ellos dedicados a frenar la migración irregular, una de sus promesas de campaña. Kast ordenó la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia, por donde ingresan la mayoría de los migrantes sin papeles, principalmente venezolanos.

    “Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios" en esa zona y “la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, le pidió el mandatario al jefe del Ejército, Pedro Varela.

    En Chile hay cerca de 337.000 extranjeros sin la documentación requerida, según datos oficiales. El mandatario anunció también una “auditoría” a todos los ministerios para informarse de la situación en que la administración saliente de Gabriel Boric dejó el gobierno. “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, criticó Kast en su mensaje.

    Como gesto de austeridad, según señaló, vivirá junto a su esposa Pía Adriasola en el palacio presidencial, ya que sus antecesores alquilaban viviendas a cuenta del Estado.

    Embed - En vivo: José Antonio Kast ofrece su primer discurso como presidente de Chile

    Derecha conservadora

    Devoto católico y padre de nueve hijos, Kast representa “una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia”, en 1990, asegura Rodrigo Arellano, analista político de la privada Universidad del Desarrollo. Kast entra con un equipo de ministros criticado por la oposición, que incluye a dos abogados del exdictador Augusto Pinochet.

    Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región. La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

    El ultraderechista fue investido en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado. Kast se suma así a los gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay no fue invitado por Estados Unidos a una nueva coalición contra el narcotráfico liderada por Trump

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fútbol Uruguayo

    Defensa de la Competencia advierte que no se puede atar el acceso al fútbol uruguayo a planes de internet

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Finanzas públicas

    “Tarjetas corporativas prepagas” en lugar de cuentas bancarias como “caja chica” del Estado

    Por Redacción Búsqueda
    Fiscalía

    Fiscalía citará a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca, por la causa de la estafa en el Fosvoc

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage