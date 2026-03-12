Kast anuncia medidas contra la inmigración irregular al asumir la Presidencia de Chile

José Antonio Kast , de 60 años, llegó este miércoles a la Presidencia de Chile con un discurso de mano dura contra la delincuencia y la inmigración ilegal. Una de sus primeras decisiones fue ordenar la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia en busca de cortar el paso a los migrantes.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En su primer mensaje a la Nación, desde uno de los balcones del palacio presidencial, prometió además que el “gobierno de emergencia” no será un “eslogan”: “Para enfrentar las emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo, Chile necesita un gobierno de emergencia y eso es lo que vamos a tener”, señaló ante miles de sus seguidores en Santiago.

Chile Kast asume la presidencia de Chile con la promesa de deportar a 340.000 migrantes

Kast agregó que “a los adversarios de Chile”, como llama a los delincuentes nacionales y extranjeros, ”los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar”.

La asunción del ultradechista se llevó a cabo en una ceremonia ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 km de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

Cerca de las 21 horas locales, el mandatario firmó los primeros seis decretos de su gobierno, tres de ellos dedicados a frenar la migración irregular, una de sus promesas de campaña. Kast ordenó la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia, por donde ingresan la mayoría de los migrantes sin papeles, principalmente venezolanos.

“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios" en esa zona y “la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, le pidió el mandatario al jefe del Ejército, Pedro Varela.

En Chile hay cerca de 337.000 extranjeros sin la documentación requerida, según datos oficiales. El mandatario anunció también una “auditoría” a todos los ministerios para informarse de la situación en que la administración saliente de Gabriel Boric dejó el gobierno. “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, criticó Kast en su mensaje.

Como gesto de austeridad, según señaló, vivirá junto a su esposa Pía Adriasola en el palacio presidencial, ya que sus antecesores alquilaban viviendas a cuenta del Estado.

Embed - En vivo: José Antonio Kast ofrece su primer discurso como presidente de Chile

Derecha conservadora

Devoto católico y padre de nueve hijos, Kast representa “una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia”, en 1990, asegura Rodrigo Arellano, analista político de la privada Universidad del Desarrollo. Kast entra con un equipo de ministros criticado por la oposición, que incluye a dos abogados del exdictador Augusto Pinochet.

Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región. La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

El ultraderechista fue investido en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado. Kast se suma así a los gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos.

Con AFP

FUENTE:RFI