Murió el guitarrista y compositor Carlos Quintana

Fue guitarrista, compositor, arreglador y productor, y además como cantautor publicó cuatro discos y estaba grabando el quinto. Durante las décadas de los 80 y 90 fue uno de los guitarristas más valorados y requeridos en la música uruguaya, y en consecuencia tocó y grabó con Hugo Fattoruso, Rubén Rada, Jaime Roos, José Carbajal El Sabalero, Leo Maslíah, Jorge Galemire y Mariana Ingold, entre otros, y con los grupos Los Pusilánimes, Botija’s Band, Delanuka y Abuela Coca. Carlos Quintana, guitarrista virtuoso, prócer de las seis cuerdas y muy querido por sus colegas, murió el lunes 16 a los 61 años a consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado en junio de 2025.
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Desde 2014 hasta el año pasado fue docente del Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP) en sus cursos de guitarra, armonía e improvisación, y de la Escuela del Movimiento Cultural Jazz a la Calle, de cuyos primeros encuentros realizados en Mercedes fue protagonista. Colaboró con múltiples proyectos de jazz, rock, música instrumental y hasta de murga, habiendo colaborado con las murgas Curtidores de Hongos y Araca La Cana.
“Se nos fue el compañero y el amigo. Nuestro Carlitos querido aportó y aporta enormemente a la música”, publicó el TUMP en Facebook. Jazz a la Calle lo recordó como “nuestro querido docente y colaborador Carlitos Quintana, quien participó en los inicios de Jazz a la Calle con su talento y sapiencia en momentos difíciles de nuestra institución”.
Embed - Se Va la Murga (Remastered)
Se formó como músico con referentes de la guitarra como Abel Carlevaro, José Pedro Beledo y Eduardo Rigaud. Cultivó un perfil de guitarrista eléctrico de gran versatilidad, con un marcado gusto por el jazz rock, el jazz fusión, el funk y su maridaje con géneros locales como el candombe y la murga.
Su faz interpretativa está registrada en múltiples discos uruguayos, entre ellos El puente, de Jaime Roos, donde Quintana despliega su talento en la guitarra solista de Se va la murga y su voz murguera se oye en Pa’l mercado y Al Pepe Sasía, grabadas en ese disco por Curtidores.
Como cantautor solista es autor de los discos Ignominia (1993), Canciones transparentes (2009), Neuroexplosiones (2014) y Multiverso (2019), que son la base de su valioso legado.