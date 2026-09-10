Acceso al Fondo de Garantías para el Casmu tuvo total apoyo político y total rechazo de agrupaciones médicas

El proyecto, que sufrió modificaciones en Diputados, termina de aprobarse hoy en el Senado; la oposición terminó más satisfecha que el oficialismo

Así como en julio el Parlamento coincidió en la necesidad de blindar al Casmu de una catarata de acreedores que piden su concordato ante la Justicia, prorrogando por dos años más la intervención estatal, en esta semana primó la idea de darle acceso al Fondo de Garantías por una cifra equivalente al 90% de la que el gobierno pensó inicialmente, que eran unos US$ 122 millones.

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Las negociaciones políticas iniciadas en agosto fueron un fiel reflejo de la correlación de fuerzas en el Parlamento. En el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría, el proyecto del gobierno fue aprobado sin reservas: por unanimidad el acceso al fondo y solo con el apoyo del oficialismo el artículo que causaba más tensión, el tercero, ese que señalaba que las mutualistas que accedían a este fondo debían “someter a la no objeción previa” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) la designación de directivos y cargos gerenciales. En Diputados, donde la izquierda no tiene esa ventaja, blancos, colorados e independientes impusieron una serie de modificaciones: liberar el 90% del monto proyectado (alrededor de US$ 110 millones) y condicionar el 10% restante a que los médicos capitalizadores del Casmu acepten aportar unos US$ 10 millones en cuatro años, que el Legislativo reciba un informe trimestral de situación del prestador y desglosar el artículo de la discordia; el artículo 3 original será analizado aparte por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Baja.

Es por eso que la oposición terminó la negociación con un mejor sabor de boca que el oficialismo, según admitieron representantes de unos y otros a Búsqueda. Al haber modificaciones, el proyecto terminará de votarse este jueves de mañana en el Senado, que oficiará de “tercera cámara”, con la única posibilidad de aprobar o rechazar los cambios. “Va a ser lo primero”, dijo despejando dudas el diputado frenteamplista Federico Preve. “Al Senado no le va a quedar más remedio que aprobarlo”, manifestó por su lado su par nacionalista Juan Martín Rodríguez. La apelación fue a la misma lógica que ha imperado desde julio: darle viabilidad al tercer prestador privado del país en número de afiliados (unos 170.000), intervenido desde julio de 2024 y sumido en una grave situación financiera.

Más allá de que legisladores de ambos bandos saludaron el “acuerdo entre partidos” para llegar a una solución, el debate tuvo momentos tensos. El Frente Amplio sostenía que el mentado artículo 3 buscaba que las autoridades de las mutualistas en esta situación tuvieran “idoneidad y experiencia adecuada”, reunieran condiciones de “honorabilidad e integridad” y “no mantener conflictos de interés” que los hicieran “incompatibles” con la función a cumplir. La intención era que el Poder Ejecutivo tuviera más control sobre las instituciones que pidieran el acceso a este fondo. Cuando este tema estuvo primero en el Senado, el nacionalista Sergio Botana dijo que “ningún republicano” podía votar “una proscripción”. Otros legisladores opositores apuntaron a que esta norma tenía “nombre y apellido”, en referencia al anterior presidente del Casmu, Raúl Rodríguez.

El oficialismo tampoco quería inicialmente condicionamiento alguno a la liberación de fondos, pero terminó aceptando pedirles a los médicos capitalizadores del Casmu que aporten el 8% del monto original (alrededor de US$ 9,8 millones) a lo largo de 48 meses, algo que en el Senado había elevado —sin éxito— el colorado Pedro Bordaberry. En Diputados la oposición logró imponer su número. “Si bien el aporte monetario de los médicos podía verse como una señal positiva, nosotros no queríamos nada condicionado, pensábamos que era trancar un proceso para otorgar un préstamo que va a ser devuelto. Pero, ante la posibilidad de que no saliera nada, llegamos a este consenso; fue el arte de lo posible”, reconoció Preve, luego de una votación que arrojó 93 adhesiones y dos rechazos (los dos legisladores de Identidad Soberana). Originalmente, la oposición había pedido una capitalización del 10% como condición para liberar el dinero restante.