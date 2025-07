Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

El otro anteproyecto que presentaron Mahía y Caggiani este miércoles 30 reinstala los Consejos Desconcentrados en educación inicial y primaria, secundaria y UTU, para devolverles la voz y el voto a los docentes. La propuesta ingresará por Diputados. Ambas iniciativas cumplen con compromisos de campaña y el gobierno busca que avancen en paralelo.

Para reinstalar los consejos, se requiere mayoría absoluta, que el Frente Amplio tiene en el Senado, pero no en Diputados. La coalición luce abroquelada en este tema, puesto que implica defender lo que estipuló la Ley de Urgente Consideración (LUC) y se ratificó en el referéndum.

Merecido prestigio

La UNED pretende darles “el prestigio que se merecen” a quienes educan e instalar “una formación que integre la investigación y la extensión desde el diseño curricular”. La exposición de motivos del anteproyecto agrega que la institución impulsará “la especialización académica y la formación continua mediante programas de pregrado, grado, posgrado, maestrías y doctorados”. El primer fin de esta universidad es “formar maestros, profesores, maestros técnicos, educadores sociales, así como también otros profesionales que la educación formal y no formal requieran”.

El Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP cuenta con 33 institutos “distribuidos por todo el país que podrían servir como base para la nueva UNED”. Los funcionarios docentes y no docentes que al momento de aprobarse la ley se desempeñen en el CFE pasarán a prestar servicios en la UNED, “manteniendo la situación funcional”. El texto estipula que “en ningún caso la redistribución o reasignación de funcionarios efectivos significará disminución de la retribución total que el funcionario venía percibiendo”.

Mahía llamó por teléfono a los senadores de la oposición que integran la Comisión de Educación y Cultura para presentarles la propuesta: Bordaberry, Silva y Bianchi. El ministro, que también habló con los frenteamplistas, asumió en rueda de prensa que la gobernanza planteada sigue generando discordia y dijo que, para lograr acuerdos, todos deben “ceder”.

El gobierno estructuró la UNED en tres órganos: el Consejo Directivo Nacional, el Rector y la Asamblea Nacional. “El consejo estará integrado por tres docentes, uno de los cuales será el rector, dos estudiantes y dos egresados de la UNED electos por sus pares”. Los consejeros durarán cinco años en funciones, salvo los estudiantes, que estarán dos años y medio.

Botana está favor de crear la UNED, ya que extendería la formación universitaria en el interior. “Con nosotros cuaja un proyecto de ese tipo; lo que no cuaja es el cogobierno pesado como el de la Udelar”, dijo el exintendente a Búsqueda. Incluso “puede ser” que acompañe el cogobierno, al igual que otros senadores blancos, pero destacó que se necesita “un sistema de gobierno ágil; no una trancadera”. No quiere “un sistema educativo cerrado y aislado del mundo para el que educa”, sino “una universidad abierta a la realidad nacional”.

La diferencia con la Utec

La Utec fue creada durante el gobierno de Mujica con el apoyo de todos los partidos. Los tres integrantes de su Consejo Directivo Central (Codicen) son propuestos por el gobierno y designados tras venia del Senado. El Frente Amplio dejó por el camino, entonces, su aspiración de cogobierno. Si bien el oficialismo está dispuesto a ceder ahora también, marca un límite.

La LUC, que convirtió tres Consejos Desconcentrados de la ANEP (inicial y primaria, secundaria y UTU) en direcciones generales unipersonales, mantuvo el consejo en formación docente. El CFE tiene hoy cinco miembros: tres designados por el Codicen, uno electo por los docentes y otro por los estudiantes. Por ello, para Sabini, “el ejemplo” para crear la UNED “no sería la Utec, porque hoy los docentes y los estudiantes ya están integrados al CFE” y porque “ninguna fórmula puede excluirlos de la dirección”. A su vez, destacó que mientras que la Utec partía de cero, la UNED se basa en una estructura que está en marcha.

Botana considera que este tipo de conducción se podría replicar, porque la mayoría está en manos de representantes del gobierno con venia del Senado.

Por su parte, Silva y Bianchi, que hace algunos años estaban a favor de crear una universidad de la educación, cambiaron de opinión. Silva trabajó junto con Bordaberry en la iniciativa de 2012, pero piensa que lo que se reclama hoy ya sucede. “La ANEP es autónoma, es cogobernada (en el CFE) y los docentes ya tienen título universitario, porque el plan 2023 de formación docente está reconocido como universitario”, dijo el expresidente del Codicen a Búsqueda. Cuestiona que sea necesario crear otro ente autónomo: “Más burocracia”.

Bianchi dijo a Búsqueda que personalmente está en contra de la iniciativa porque “las universidades de la educación no existen más en el mundo desarrollado”, sino solo en América Latina. De todas maneras, ambos senadores dijeron que están abiertos a negociar.