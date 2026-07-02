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    El gobierno enfrenta el desafío de aprobar dos proyectos centrales con un Parlamento más hostil

    El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa de Rendición de Cuentas que propone aumento del gasto en cuatro áreas prioritarias; la oposición se alinea para definir su estrategia

    El presidente Yamandú Orsi, en el último Consejo de Ministros.

    El presidente Yamandú Orsi, en el último Consejo de Ministros.

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El proyecto de Rendición de Cuentas propone un aumento del gasto de US$ 31 millones en 2027, con prioridad en primera infancia, educación, seguridad pública y atención a personas en situación de calle. Ese monto se adiciona a los US$ 50 millones de incremento para el próximo año ya previsto en el Presupuesto quinquenal.

    En el oficialismo se entiende que las medidas financiadas a través de esta rendición y las previstas en el proyecto de competitividad, orientadas a mejorar el clima de negocios, pueden contribuir a mostrar mejores resultados en la gestión. A su vez, las autoridades económicas confían en que en los próximos meses se afianzará el “dinamismo” de la actividad.

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    Recientes encuestas de opinión pública expusieron una continua caída en los niveles de aprobación tanto del desempeño del gobierno como de la imagen del presidente Yamandú Orsi. Según Factum, al mismo tiempo que bajó el apoyo, la desaprobación creció de 41% en el primer bimestre del año a 46% en el segundo y 56% en el tercero, un dato presentado ayer, miércoles 1, basado en un sondeo hecho entre el 2 y el 20 de junio.

    Sin embargo, el trámite legislativo de ambas propuestas puede ser desafiante, dado que el Frente Amplio carece de mayoría en la Cámara de Diputados.

    Clima coalicionista

    Los legisladores de los partidos de la coalición republicana que integran las comisiones de Presupuesto y de Hacienda acordaron el miércoles 1 trabajar para llegar a un consenso sobre el proyecto de rendición en general, aunque algunos ya adelantaron que votarán en contra. El senador Javier García señaló en su cuenta de X que en el encuentro de este miércoles primó el “clima coalicionista”.

    El diputado Joaquín Sequeira, del Movimiento de Participación Popular, dijo a Búsqueda que la bancada oficialista ahora está “un escalón más abajo” que el año pasado, cuando llegó el Presupuesto, porque entonces ya conocían la predisposición de Cabildo Abierto a negociar, acordar y dar gobernabilidad.

    En la bancada oficialista, por su parte, el cambio propuesto en las condicionalidades para que niños y adolescentes reciban transferencias monetarias no genera unanimidades.

    A su vez, desde el PIT-CNT se dio un respaldo acotado a la Rendición de Cuentas. Basado en los lineamientos anunciados antes de presentado el proyecto, su presidente, Marcelo Abdala, declaró en la diaria Radio que es una “señal positiva” que desde el Ejecutivo se busque instrumentar acciones surgidas de los “acuerdos del Diálogo Social”, si bien desde una “perspectiva estructural” se “queda bastante por detrás de las necesidades básicas” en áreas como la infancia o la educación.

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