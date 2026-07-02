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    Impuestos: DGI empezó a requerir información a plataformas digitales que intermedian en alquileres

    El organismo busca fortalecer el control tributario y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales vinculadas a los ingresos obtenidos por alquileres

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    Sede de la DGI. 

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    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Dirección General Impositiva (DGI) aprobó una resolución por la cual exigirá que los operadores de plataformas que intermedien en el arrendamiento de inmuebles —como Airbnb o Booking— le informen trimestralmente los datos de las operaciones realizadas en Uruguay.

    La disposición, fechada este martes 30, establece que, para los trimestres julio-setiembre y octubre-diciembre de 2026, el primer envío se realizará en febrero de 2027.

    Requiere que se informe cada operación de arrendamiento de bienes inmuebles ubicados dentro del país que hubiese sido concertada a través de plataformas. La resolución aclara que los datos son requeridos conforme al “estándar de reporte” elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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    Según explicó el organismo recaudador, la medida busca fortalecer el control tributario y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales vinculadas a los ingresos obtenidos por alquileres gestionados a través de plataformas digitales.

    En declaraciones días atrás al programa Quién es quién de Diamante FM y Canal 5, el director general de Rentas, Gustavo González Amilivia, había adelantado la decisión de avanzar en esa dirección. Según dijo, a partir de esa información proporcionada por los operadores de plataformas la DGI prevé comunicarse con los contribuyentes y enviarles los boletos de pago del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) por los ingresos obtenidos a través de arrendamientos.

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