Cipriani demanda en Nueva York a medios italianos y denuncia una “campaña de desprestigio”

“Los escándalos venden. La verdad es opcional”. Con esa frase comienza la demanda civil que presentó la empresa Cipriani USA, controlada por el empresario italiano Giuseppe Cipriani, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, contra la cadena pública italiana RAI y el diario Il Fatto Quotidiano por una “campaña de desprestigio”.

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Según surge de la demanda, a la que accedió Búsqueda , la empresa les reclama más de US$ 250 millones por los perjuicios económicos que, según sostiene, provocaron varias noticias periodísticas publicadas y difundidas por los medios italianos —y luego replicadas en medios de otros países— que vincularon a Cipriani con Jeffrey Epstein, con presuntos hechos de corrupción para obtener la adopción de su hijo en Uruguay y con la organización de fiestas sexuales en Punta del Este, donde supuestamente había tráfico de personas.

La empresa afirma que los medios “eligieron los clics, los índices de audiencia y la publicidad por encima de la verdad, la precisión y el periodismo responsable” y desarrollaron una campaña de difamación deliberada, a pesar de haber recibido documentación que, según sostienen, desmentía la información.

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“Los demandados sabían, o ignoraron de manera temeraria, que la campaña infligiría necesaria y previsiblemente un daño comercial grave e inmediato a Cipriani USA”, señala.

La acción judicial, que fue presentada el 5 de junio, no fue por difamación, sino que se centra en los daños comerciales y el principal argumento es que hubo consecuencias financieras inmediatas.

Según la demanda, el 14 de mayo de 2026 un prestamista de la empresa suspendió el cierre de un préstamo por US$ 50 millones e impuso nuevos términos y condiciones hasta que se demostrara que las acusaciones difundidas por los medios carecían de fundamento. Para eso, exigió que Cipriani USA contratara una investigadora externa independiente para estudiar y refutar las acusaciones.

La empresa sostiene que ese requisito le significó más de US$ 1 millón en honorarios profesionales y legales, además de que el retraso del financiamiento le ocasionó otros US$ 50 millones en costos adicionales.

En la demanda contra los medios italianos, reclama que se desarrolle un juicio por jurado para que los medios de comunicación sean responsabilizados por los daños y perjuicios causados —por un monto que se determinará en el juicio pero estiman en millones de dólares—, los daños consecuentes por más de US$ 250 millones, la devolución de los ingresos generados por las noticias difundidas y el pago de los costos ocasionados por la causa.

Las cuatro historias

La demanda presentada en Nueva York identifica cuatro ejes principales de las publicaciones periodísticas. El primero refiere a la supuesta existencia de una sociedad comercial entre Cipriani y Epstein y un préstamo de 800.000 libras esterlinas (£).

Según el escrito, si bien existieron conversaciones preliminares y borradores de documentos sobre una posible transacción en 2010, “nunca se finalizó ningún acuerdo, nunca se consumó ninguna transacción de financiamiento, Epstein jamás transfirió £ 800.000 (...) y Epstein nunca fue un socio en los negocios de Giuseppe Cipriani”.

La empresa sostiene que los periodistas construyeron esa historia sobre borradores de contratos y mails de las negociaciones que nunca llegaron a concretarse y omitieron deliberadamente la documentación que lo demostraba.

El segundo eje involucra las publicaciones que señalaron que el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, visitó la residencia de Cipriani en Punta del Este para facilitar un eventual indulto presidencial a Nicole Minetti, su esposa. La mujer había sido condenada por la Justicia de Italia por favorecer la prostitución durante fiestas organizadas por Silvio Berlusconi en Italia, pero recibió una “gracia”, una especie de indulto del presidente Sergio Mattarella, el 11 de abril de 2026, a partir de un informe favorable del procurador general y del ministro de Justicia.

Minetti había solicitado el perdón de la pena impuesta por razones humanitarias, debido a la necesidad de cuidar de su hijo menor de edad, adoptado en Uruguay, que presenta graves problemas de salud que requieren asistencia y cuidados en hospitales altamente especializados.

La demanda sostiene que es falso que Nordio haya visitado a Cipriani.

Punta del Este y el “Epstein italiano”

Otro capítulo de la demanda cuestiona las publicaciones que surgieron de los medios italianos en las que describían la residencia Gin Tonic, ubicada en Punta del Este, como un escenario de fiestas sexuales con consumo de drogas donde había tráfico de mujeres.

Según Cipriani USA, tanto RAI como Il Fatto Quotidiano buscaron instalar que el empresario era una especie de “Epstein italiano” mediante comparaciones deliberadas entre ambos casos. La demanda sostiene que los medios italianos utilizaron expresiones como “terreno de caza” y “rancho” para asociar la propiedad con los establecimientos de Epstein y “sugerir explotación sexual, trata, depredación y conducta organizada”.

“Fue calculado para sugerir que Giuseppe Cipriani estaba comprometido, controlado o era moralmente equivalente a Jeffrey Epstein”, dice el texto.

El escrito afirma además que la masajista Graciela Torres, que trabajó en la residencia de Punta del Este, en cuyos testimonios se apoyaron parte de las publicaciones periodísticas, luego declaró que sus palabras habían sido tergiversadas por Il Fatto y que la Fiscalía de Milán concluyó que no existían elementos para investigar esas denuncias. En entrevista con Sin piedad de VTV, Torres confirmó que hubo fiestas con la presencia de “modelos brasileras y uruguayas”, pero que no podía asegurar cuántos años tenían porque su tarea no implicaba verificar documentación, aunque reconoció que “había chicas que tenían caritas de nenita”.

La adopción

La demanda también se refiere a los cuestionamientos sobre la adopción de Minetti y Cipriani de un niño en Uruguay, en 2023, un proceso que fue puesto en duda por una investigación periodística de Il Fatto Quotidiano.

Los medios italianos publicaron que la adopción había estado rodeada de irregularidades, que corrompieron funcionarios para obtenerlo y que el niño fue trasladado a Estados Unidos para una cirugía innecesaria con el objetivo de favorecer una solicitud de indulto presidencial de Minetti.

La demanda sostiene que “el niño padece una enfermedad neurológica rara”, que la cirugía “fue médicamente recomendada” y que el viaje fue autorizado por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU). Esto surge en la sentencia judicial de adopción del menor, de la cual informó Búsqueda el 30 de abril de 2026.

A partir de la investigación periodística de los medios italianos y de la información que solicitó Italia a Uruguay a través de Interpol, meses atrás, el INAU inició una revisión del proceso de adopción del niño, que luego derivó en una investigación administrativa. Según confirmaron a Búsqueda fuentes del organismo, el procedimiento continúa en curso y la abogada actuante pidió una prórroga del plazo para continuar la investigación.

En Italia, la Fiscalía General concluyó que no existieron irregularidades en el proceso de adopción que derivó en el indulto presidencial otorgado en febrero a Minetti.

El escrito de la demanda presentado en Nueva York sostiene que, a pesar de enviar intimaciones para que dejaran de realizar publicaciones con las acusaciones falsas, continuaron. “Los demandados fabricaron de manera intencionada e implacable una narrativa de ficción a lo largo de un período de casi cuatro meses”, y “permitieron que las acusaciones falsas continuaran circulando de manera viral e incontrolable”.