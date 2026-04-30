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    El INAU revisa la adopción de un niño por parte de Giuseppe Cipriani, un proceso en el centro de una polémica en Italia

    La sentencia judicial de adopción concluyó en 2023 que los padres biológicos habían “abandonado al niño”, en un caso que el organismo tramitó como “excepción”

    Sede central del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

    Sede central del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Macarena Saavedra
    Por Macarena Saavedra

    La adopción de un niño en Uruguay quedó en el centro del escándalo internacional que enfrenta Nicole Minetti, pareja del empresario italiano con negocios millonarios en Maldonado, Giuseppe Cipriani. La mujer había sido condenada por la Justicia de Italia por favorecer la prostitución durante fiestas organizadas por Silvio Berlusconi, pero recibió una “gracia”, una especie de indulto del presidente Sergio Mattarella, el 11 de abril, a partir de un informe favorable del procurador general y del ministro de Justicia.

    Minetti había solicitado el perdón de la pena impuesta por razones humanitarias, debido a la necesidad de cuidar de su hijo menor de edad, que presenta graves problemas de salud que requieren asistencia y cuidados en hospitales altamente especializados.

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    El niño, que nació con una enfermedad grave que afecta la médula espinal, fue adoptado por la pareja en Uruguay en 2023, un proceso que fue puesto en duda por una investigación periodística del diario italiano Il Fatto Quotidiano. Entre otras cosas, informó que el pedido de gracia se argumentó con elementos falsos, lo que llevó a Italia a pedir información a Uruguay a través de Interpol, según informó El Observador y confirmó Búsqueda con fuentes del Ministerio del Interior. Entre los datos que se solicitaron están las entradas y salidas del país, los documentos de viaje utilizados, los permisos de viaje del menor y lo referido al proceso de adopción, que es competencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

    El expediente judicial

    Búsqueda accedió a la sentencia judicial de adopción del menor, del 15 de febrero de 2023, que determinó la separación del niño de su familia biológica y la pérdida de la patria potestad de sus padres.

    “Han abandonado al niño, no han procurado su localización, no se presentaron en INAU para saber de él”, dice el fallo, que agrega que “luego de un extenso análisis del expediente”, estaban dados “todos los requisitos” para la adopción plena, porque se acreditó que el menor “no tiene vínculo alguno con su familia de origen” y, por tanto, “no hay vínculos que la Sede deba valorar mantener”.

    El niño había ingresado al INAU en 2018 —cinco años antes de ser adoptado— y durante tres años ninguna familia se había interesado en su adopción, debido a su enfermedad (lipomielomeningocele con la médula amarrada a la altura de las vértebras lumbares 3 y 4), por lo que el organismo evaluó su situación como de “excepción”, para que pudieran postularse sin que fuera necesario seguir el orden de prelación del Registro Único de Aspirantes (RUA) a adopción, dice el fallo.

    En el escrito se reconoce que Minetti y Cipriani “en carácter de voluntarios” iban al INAU a colaborar, “e incluso se coordinaba para que los niños asistieran a su hogar para aprovechar las instalaciones con esparcimiento, y juegos”. En ese contexto, generaron un vínculo afectivo con el menor y, en marzo de 2020, presentaron formalmente la solicitud de adopción.

    La entonces directora del Departamento de Seguimiento del INAU, Mariela Sánchez, declaró en el proceso que el vínculo era “de mucho amor, empatía”, en el que tenía “todos sus derechos garantizados y además su salud”, y que los llamaba como madre y padre al poco tiempo de integrarse. Sánchez señaló que la situación del menor era especial por su condición médica, “no tenía respuesta de las personas que conformaban el RUA y por eso se consideró una situación especial y la familia fue valorada como idónea”.

    Los informes sociales y psicológicos citados en el documento judicial también hablan de la existencia de un lazo familiar positivo para el menor, en el que tenía todas sus necesidades cubiertas.

    “El vínculo que tiene el niño con ellos es de tal extensión, que una separación vulneraría todos sus derechos”, que habían sido recuperados “paulatinamente”, falló la jueza en febrero de 2023.

    Ya el 28 de abril de 2021, Cipriani y Minetti habían obtenido la tenencia provisoria, según surge de la resolución judicial, y el 12 de octubre de ese año viajaron a Estados Unidos para que se realizara una intervención quirúrgica debido a alteraciones neurológicas que se podían generar si crecía sin realizarla, según les advirtió un neurocirujano de la Clínica Louvre de Punta del Este en 2021 y especialistas del Lenox Hill Hospital de Nueva York, surge de documentos.

    Proceso de adopción en revisión

    A partir de la investigación periodística realizada por el medio italiano, el INAU decidió revisar el proceso de adopción del menor, informó El Observador.

    Fuentes del organismo indicaron a Búsqueda que se está haciendo una reconstrucción del caso, lo que incluye la revisión de los expedientes. Las fuentes señalaron que todavía no se inició una investigación administrativa, algo que sucederá si el informe previo con información del proceso lo sugiere.

    La madre biológica del niño, Gónzález Colinet, fue reportada como desaparecida por parte del Ministerio del Interior. Se la vio por última vez el 17 de febrero de 2026 en Maldonado Nuevo, dice la página web de la cartera, en la sección de personas ausentes.

    En tanto, quien había sido defensora designada para los progenitores del menor, en 2021, Mercedes Nieto, murió calcinada junto a su esposo en Garzón y las pericias de Bomberos concluyeron que se trató de un accidente doméstico, informó Telemundo en noviembre de 2025. Según informó la diaria, la causa está a cargo del fiscal de Maldonado Sebastián Robles, bajo la calificación de “muerte dudosa”.

    Una “exposición a diferentes riesgos” para el menor

    En 2017, el Centro Hospitalario del Este, ubicado en San Carlos, en el departamento de Maldonado, hizo un informe de situación de González Colinet, que se encontraba internada en la sala de Maternidad a siete días de haber dado a luz a su hijo, el 12 de diciembre.

    El documento, al que accedió Búsqueda, señalaba que la joven, que en ese entonces tenía 21 años y vivía sola en una casa del barrio Cerro Pelado, era meretriz y tenía un uso problemático de sustancias psicoactivas, como cocaína y marihuana, que “según análisis clínicos realizados” habían “afectado al recién nacido”. También según su relato, el escrito agregaba que había estado privada de libertad por intento de homicidio a un violador y en situación de calle.

    El documento, firmado por la pediatra y la dirección del centro de salud, informó a la unidad especializada de violencia doméstica que existía una “situación de alta vulnerabilidad social” por la “exposición a diferentes riesgos” para el recién nacido y que se identificaba “la ausencia de una red familiar que pueda colaborar en la crianza”. Por tanto, solicitaba “la intervención de Asistencia Social del Poder Judicial para dar seguimiento a la situación, determinando si es posible que se pueda asegurar la crianza y protección del mismo en las condiciones mencionadas”. A los pocos meses, el niño ingresó al INAU.

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