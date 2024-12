Cómo pasa el tiempo

—Me lo digas a mí, que en este quinquenio me nacieron dos nietos, ¿te das cuenta?

—Muchachos y muchachas —comenzó el primer mandatario, fiel a su uso fluido y constante de la igualdad de género—, son muchas las cosas que tengo para contarles, y les agradezco mucho que hayan venido a la Torre Ejecutiva; no sé si prefieren comer algunos sanguchitos ahora, que deben estar muertos de hambre, disculpen que se me hizo un poco tarde, pero el Pacha quería repasar bien todo lo del libreto, en fin, como quieran, algún refresco también hay, lo dejamos para después, ¿ta? Bueno, como ustedes digan, a mí me resulta igual, pero comprendo que ustedes…