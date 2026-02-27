  • Cotizaciones
    viernes 27 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Implementación provisional del acuerdo Mercosur-UE despierta reacciones favorables en Uruguay

    El presidente Orsi y la titular de la Comisión Europea conversarán hoy sobre el tema

    Yamandú Orsi saluda a Úrsula von Der Leyen tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, 17 de enero 2026.

    Yamandú Orsi saluda a Úrsula von Der Leyen tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, 17 de enero 2026.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las autoridades del Mercosur recibieron la novedad deseada un poco antes del anuncio público. Este viernes por la mañana la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen informó que el bloque aplicará de manera provisional el acuerdo con el Mercosur. La decisión despertó reacciones de apoyo inmediatas en Uruguay y las primeras críticas de algunos gobiernos europeos.

    El Acuerdo Iterino de Comercio (ITA, por sus siglas en inglés), el capítulo del tratado que fue ratificado hasta ahora, podrá entrar en vigor dos meses después de que un país del Mercosur comunique su ratificación.

    Leé además

    Votación en la Cámara de Diputados
    Acuerdo comercial

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el capítulo comercial

    Por Redacción Búsqueda
    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informa a la prensa sobre los últimos acontecimientos relacionados con Mercosur en la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 27 de febrero de 2026.
    Acuerdo comercial

    La Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo con el Mercosur

    Por RFI

    La vicecanciller Valeria Csukasi dijo esta mañana en En Perspectiva que a partir de mayo comienza la eliminación progresiva de aranceles, en cuotas y plazos acordados entre los bloques. En algunos casos, como en el de la carne, “de un día para el otro” Uruguay va a poder exportar a la Unión Europea (UE) “sin pagar el arancel del 20%”, explicó.

    Los socios del Mercosur deberán negociar internamente cómo reparten las cuotas acordadas en el tratado. Uruguay apostará por maximizar su posición en carne bovina, en arroz y en miel, informó Csukasi a Búsqueda en enero, y adelantó que prevén una negociación “tensa”.

    El canciller Mario Lubetkin brindará una conferencia de prensa a las 19 horas sobre el tema. La instancia se realiza luego de la llamada telefónica prevista para esta tarde entre el presidente Yamandú Orsi y Von der Leyen, y el ministro informará a los medios sobre el contenido de esa charla.

    “Estamos listos”

    En su anuncio de este viernes, la presidenta de la Comisión Europea mencionó las decisiones de los parlamentos de Uruguay y Argentina, que ayer jueves y con diferencia de horas ratificaron el acuerdo firmado entre los dos bloques en enero. “Cuando estén prontos, nosotros estaremos prontos”, dijo Von der Leyen, una frase que había transmitido a los gobiernos del Mercosur y que Lubetkin recordaba con frecuencia en sus intervenciones.

    “En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional”, declaró Von der Leyen a la prensa.

    Embed

    En Europa la ratificación del pacto está congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al máximo tribunal de la UE para que analice su legalidad. El gobierno de Francia, que se opuso a la firma, cuestionó la decisión de avanzar en su implementación sin esperar a la resolución judicial.

    Dirigentes celebran la aplicación provisional

    En Uruguay las reacciones de la amplia mayoría del sistema político fueron favorables.

    “Otra buena noticia para nuestra producción nacional y nuestros trabajadores. Tenemos que seguir apostando a lograr que el Uruguay sea un pais próspero y de oportunidades para los Uruguayos. Cuando estamos juntos y unidos nos va bien! Vamos la celeste!”, posteó en X el senador Daniel Caggiani.

    Sebastián da Silva dijo que “valió la pena” el esfuerzo de Uruguay de ser el primero en ratificar el acuerdo. Para lograrlo el Parlamento dio tratamiento exprés al tema: una semana de trabajo en Senado y un día en Diputados.

    Embed

    El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, destacó: “Ayer, Uruguay y Argentina fueron los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea. Hoy la UE comunicó que aplicará provisionalmente el acuerdo con el Mercosur. En los próximos meses comenzará la reducción progresiva de aranceles. ¡Muy buena noticia!”.

    Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez escribió en X: “Presidenta von der Leyen, Uruguay está pronto”.

    Selección semanal
    Búsqueda y Galería

    Suscribite a nuestras newsletters

    Por Mandy Barrios
    Acuerdo comercial

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el capítulo comercial

    Por Redacción Búsqueda
    Salud mental

    El alzhéimer podrá afectar a unas 100.000 personas en Uruguay en 2050, el doble de los casos actuales

    Por Leonel García
    Caso Cardama

    Comisión bicameral por el caso Cardama comienza con dudas sobre su funcionamiento

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ignacio Alonso, presidente de la AUF, a la salida de una reunión con Tenfield el año pasado en el hotel Sofitel. 

    AUF posterga reunión con Tenfield tras resolución que le ordenó no fijar precios en la venta del fútbol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministerio de Economía anuncia cumplimiento de metas fiscales en 2025 y ratifica objetivos para 2026

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi saluda a Úrsula von Der Leyen tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, 17 de enero 2026.

    Implementación provisional del acuerdo Mercosur-UE despierta reacciones favorables en Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen en un evento de la UE.

    Decisión de aplicar provisionalmente acuerdo UE‑Mercosur es una “mala sorpresa”, dice Macron

    Por RFI
    // Leer el objeto desde localStorage