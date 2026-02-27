Implementación provisional del acuerdo Mercosur-UE despierta reacciones favorables en Uruguay

Las autoridades del Mercosur recibieron la novedad deseada un poco antes del anuncio público. Este viernes por la mañana la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen informó que el bloque aplicará de manera provisional el acuerdo con el Mercosur . La decisión despertó reacciones de apoyo inmediatas en Uruguay y las primeras críticas de algunos gobiernos europeos.

El Acuerdo Iterino de Comercio (ITA, por sus siglas en inglés), el capítulo del tratado que fue ratificado hasta ahora, podrá entrar en vigor dos meses después de que un país del Mercosur comunique su ratificación.

La vicecanciller Valeria Csukasi dijo esta mañana en En Perspectiva que a partir de mayo comienza la eliminación progresiva de aranceles, en cuotas y plazos acordados entre los bloques. En algunos casos, como en el de la carne, “de un día para el otro” Uruguay va a poder exportar a la Unión Europea (UE) “sin pagar el arancel del 20%”, explicó.

Los socios del Mercosur deberán negociar internamente cómo reparten las cuotas acordadas en el tratado. Uruguay apostará por maximizar su posición en carne bovina, en arroz y en miel, informó Csukasi a Búsqueda en enero , y adelantó que prevén una negociación “tensa”.

El canciller Mario Lubetkin brindará una conferencia de prensa a las 19 horas sobre el tema. La instancia se realiza luego de la llamada telefónica prevista para esta tarde entre el presidente Yamandú Orsi y Von der Leyen, y el ministro informará a los medios sobre el contenido de esa charla.

“Estamos listos”

En su anuncio de este viernes, la presidenta de la Comisión Europea mencionó las decisiones de los parlamentos de Uruguay y Argentina, que ayer jueves y con diferencia de horas ratificaron el acuerdo firmado entre los dos bloques en enero. “Cuando estén prontos, nosotros estaremos prontos”, dijo Von der Leyen, una frase que había transmitido a los gobiernos del Mercosur y que Lubetkin recordaba con frecuencia en sus intervenciones.

“En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional”, declaró Von der Leyen a la prensa.

Embed Yesterday, Uruguay and Argentina became the first Mercosur countries to ratify the Agreement.



When they are ready, we are ready ↓ https://t.co/pJlaknyXDk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2026

En Europa la ratificación del pacto está congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al máximo tribunal de la UE para que analice su legalidad. El gobierno de Francia, que se opuso a la firma, cuestionó la decisión de avanzar en su implementación sin esperar a la resolución judicial.

Dirigentes celebran la aplicación provisional

En Uruguay las reacciones de la amplia mayoría del sistema político fueron favorables.

“Otra buena noticia para nuestra producción nacional y nuestros trabajadores. Tenemos que seguir apostando a lograr que el Uruguay sea un pais próspero y de oportunidades para los Uruguayos. Cuando estamos juntos y unidos nos va bien! Vamos la celeste!”, posteó en X el senador Daniel Caggiani.

Sebastián da Silva dijo que “valió la pena” el esfuerzo de Uruguay de ser el primero en ratificar el acuerdo. Para lograrlo el Parlamento dio tratamiento exprés al tema: una semana de trabajo en Senado y un día en Diputados.

Embed Ayer, Uruguay y Argentina fueron los primeros países del Mercosur en ratificar el Acuerdo con la Unión Europea.



Hoy la UE comunicó que aplicará provisionalmente el Acuerdo con el Mercosur.



En los próximos meses comienza la reducción progresiva de aranceles.



Muy buena noticia! https://t.co/zZGIIbirAs — Martín Vallcorba (@MartinVallcorba) February 27, 2026

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, destacó: “Ayer, Uruguay y Argentina fueron los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea. Hoy la UE comunicó que aplicará provisionalmente el acuerdo con el Mercosur. En los próximos meses comenzará la reducción progresiva de aranceles. ¡Muy buena noticia!”.

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez escribió en X: “Presidenta von der Leyen, Uruguay está pronto”.