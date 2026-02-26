El alzhéimer podrá afectar a unas 100.000 personas en Uruguay en 2050, el doble de los casos actuales

En Uruguay hoy hay alrededor de 50.000 personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer . Siguiendo una tendencia regional, se espera que para 2050 esa cifra se duplique y el país tenga 100.000 casos. El aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento poblacional son los factores determinantes del crecimiento previsto, aunque no los únicos.

“Es un dato a atender”, dice a Búsqueda Andrés Damián, médico especializado en medicina nuclear, docente universitario e investigador del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim). El especialista cuenta que el fenómeno se da “en todo el mundo y los sistemas de salud están atentos porque va a a ser un tema a abordar” en los próximos años. “Hay que fomentar las estrategias de prevención en la población general y poder detectar lo antes posible la aparición de síntomas para lograr una mejor calidad de vida para los pacientes durante una mayor cantidad de tiempo”, agregó.

El Cudim fue anfitrión y organizador por primera vez en Uruguay de la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC, por la sigla en inglés) este lunes 23 y el martes 24. Esta es una instancia rica para difundir investigaciones y ponencias que se desarrollan simultáneamente en seis hubs en todo el mundo; los otros están en Costa Rica, Inglaterra, Australia, Nigeria y Kosovo. Y ese centro, donde hay tres cámaras de tomografías por emisión de positrones (PET, también por la sigla en inglés), apunta a tener un rol relevante para la prevención y la detección temprana de la más común de las enfermedades neurodegenerativas, también la primera causa de demencia en el mundo.

El principal elemento de riesgo para contraer esta enfermedad es la edad. El punto de inflexión son los 65 años, aunque no es inusual que se registren casos más tempranos.

El componente genético también juega. Hay otros factores relacionados al estilo de vida que también influyen: los problemas cardiovasculares, el sedentarismo y la falta de ejercicio físico, la mala alimentación, la falta de estimulación cognitiva o la escasa sociabilidad. “Esas también son oportunidades de intervención”, acota Damián. Si la persona atiende algunas de estas causas, también previene la aparición de los síntomas de deterioro cognitivo.

Porque una vez que falla la prevención poco se puede hacer, más allá de enlentecer la progresión de la enfermedad. “En los últimos años han empezado a aparecer estrategias farmacológicas, terapéuticas, que apuntan a la neuropatología de la enfermedad. O sea, básicamente a tratar en específico los depósitos de proteínas que se acumulan en el cerebro” para provocar el alzhéimer, explica. Se trata de la beta-amiloide y la tau, que aceleran la muerte de las neuronas, la pérdida de conexiones y la disminución del tamaño de la masa encefálica. Esta intervención biológica dentro del cerebro es lo que diferencia el alzhéimer de la demencia; no se trata de sinónimos. Claro, previene el médico, estas terapias todavía son caras, no están casi disponibles en esta parte del mundo y su beneficio clínico todavía no está suficientemente mensurado, según quedó establecido en la conferencia.

Biomarcadores

La gran revolución a la hora del diagnóstico es atender los biomarcadores, que miden procesos biológicos o patológicos dentro del paciente. La Agencia de Medicamentos y Drogas (FDA, por la sigla en inglés) de Estados Unidos ya aprobó estas terapias antiamiloides que miden de manera objetiva lo que ocurre en el cerebro. Si bien los beneficios clínicos son hasta el momento modestos y requieren la intervención de los PET, lo que también resulta oneroso, la comunidad científica coincide en que el camino a recorrer es este, sostiene Damián.

Esto también está ocurriendo, cierto que de forma todavía embrionaria, en Uruguay, señala el investigador. La inmensa mayoría de los estudios que se hacen en el Cudim, una institución pública no estatal, están relacionados a patologías oncológicas, cáncer. Sin embargo, Damián indica que desde hace “unos dos años” se comenzó a incluir esta terapia amiloide —en la que se utilizan anticuerpos para eliminar las proteínas nocivas—, al compás de lo que ocurre en el resto del mundo, y hubo un aumento de las indicaciones para practicarse las tomografías con PET. Es un aumento aún no significativo pero existente: algo menos del 5% de los estudios que se realizan hoy en el Cudim están relacionados a las enfermedades neurodegenerativas.

Los estudios realizados por PET cambian alrededor del 30% de los estudios iniciales. Por cambiar, precisa el médico, se refiere a mejorar el diagnóstico inicial. Esto repercute en un mayor conocimiento de la situación y en una modificación con mayor precisión del tratamiento farmacológico en un 46% de los casos, prácticamente la mitad.

“Estos estudios mejoran el diagnóstico clínico inicial aportando incluso datos sobre la causa de la enfermedad. Además, tienen un efecto sobre la terapia. Realmente marcan la diferencia”, añade el especialista.

Además de las tres cámaras PET que hay en el Cudim (que es la entidad que gestiona estos equipos), hay otra en el Sanatorio Americano, que está también en Montevideo, y una que fue enviada al Hospital de Tacuarembó. Esta última, cuyo traslado fue anunciado en octubre y es la única en el interior del país, todavía no está funcionando. El Fondo Nacional de Recursos (FNR) no cubre el uso de esta tecnología para temas vinculados a la demencia y el deterioro cognitivo. Son estudios caros: un análisis del metabolismo cerebral de un paciente puede costar por arriba de los US$ 1.000, más allá de las estrategias de financiación que el Cudim pueda ofrecer en casos particulares.

En el hub montevideano de la AAIC hubo 18 conferencistas, 2.000 participantes de forma presencial y otros 3.000 de forma virtual. En su apertura estuvieron presentes el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Arturo Briva, el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Según consignó la web oficial de la cartera, el director del Cudim, Alarico Rodríguez, aseguró que esa institución “en investigación está a la par de lo que se estudia en el mundo”.