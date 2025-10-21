Ferrero rechazó pedido de recusación al fiscal Perciballe presentado por la defensa de un preso de Domingo Arena

La fiscal de Corte subrogante sostuvo que el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad ha actuado “con independencia e imparcialidad” en la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura

La Fiscalía General de la Nación desestimó una solicitud de recusación y “apartamiento inmediato” de todas las causas que había sido presentada contra el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, por la abogada Florencia Grignoli, en representación del exfuncionario policial Washington Grignoli —su padre— que está en prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Grignoli fue procesado con prisión como presunto coautor del homicidio muy especialmente agravado del militante del Partido Comunista Luis Eduardo Arigón, en 1977, cuyos restos fueron recuperados e identificados en el marco de las excavaciones en el Batallón de Infantería 14, en 2024.

El recurso sostenía que Perciballe carecía de imparcialidad y objetividad en su actuación, como informó El Observador el pasado 10 de setiembre. Entre otros argumentos que surgen del pedido, al que accedió Búsqueda, se incluye su participación en una mesa interinstitucional con la Institución Nacional de Derechos Humanos, el equipo de antropólogos forenses y representantes de familiares de personas desaparecidas durante la dictadura. También el “uso reiterado” del término “nosotros” en entrevistas, que “lo colocaba como parte de un colectivo acusador que se atribuye una misión histórica vinculada a la persecución de los hechos del pasado reciente” y por mantener “vínculos familiares, ideológicos e históricos directamente relacionados con los hechos bajo investigación”. En concreto, la recusación señalaba que el fiscal es primo hermano de Dardo Maidana Perciballe, un preso político detenido en 1974 por integrar el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Además, mencionaba una entrevista en la que el fiscal reconoció estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por la carga emocional de los casos, lo que, según la defensa del imputado, afectaba su capacidad para actuar con discernimiento.

Sin embargo, la resolución de la fiscal de Corte subrogante y directora general del Ministerio Público, Mónica Ferrero, respaldó al fiscal y concluyó que la solicitud de recusación “no ha acreditado las causales necesarias” para proceder a su apartamiento y que “no existen razones fácticas ni jurídicas” para acceder. El dictamen del 13 octubre, al que accedió Búsqueda, establece que la actuación de Perciballe fue “cumplida con independencia e imparcialidad” y por tanto “ajustada a derecho”.

El texto recuerda que, conforme a la Ley 19.483, los fiscales no pueden ser recusados cuando actúan en calidad de parte, aunque cualquier interesado puede solicitar su apartamiento por las causales expresamente previstas —por actuar por interés personal o por razones de afecto o enemistad con las partes— las que en este caso no se acreditaron.