  • Cotizaciones
    martes 21 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ferrero rechazó pedido de recusación al fiscal Perciballe presentado por la defensa de un preso de Domingo Arena

    La fiscal de Corte subrogante sostuvo que el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad ha actuado “con independencia e imparcialidad” en la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura

    Ricardo Perciballe en Fiscalía General de la Nación.&nbsp;

    Ricardo Perciballe en Fiscalía General de la Nación. 

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Macarena Saavedra
    Por Macarena Saavedra

    La Fiscalía General de la Nación desestimó una solicitud de recusación y “apartamiento inmediato” de todas las causas que había sido presentada contra el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, por la abogada Florencia Grignoli, en representación del exfuncionario policial Washington Grignoli —su padre— que está en prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena.

    Grignoli fue procesado con prisión como presunto coautor del homicidio muy especialmente agravado del militante del Partido Comunista Luis Eduardo Arigón, en 1977, cuyos restos fueron recuperados e identificados en el marco de las excavaciones en el Batallón de Infantería 14, en 2024.

    Leé además

    Exvicepresidenta Lucía Topolansky
    Justicia

    Declaraciones de Lucía Topolansky sobre delitos de lesa humanidad derivan en pedido de revisión de causas

    Por Redacción Búsqueda
    Suprema Corte de Justicia en Montevideo.
    Justicia

    La Suprema Corte confirmó la condena para el médico militar Rodríguez de Armas por delitos en la dictadura

    Por Macarena Saavedra

    El recurso sostenía que Perciballe carecía de imparcialidad y objetividad en su actuación, como informó El Observador el pasado 10 de setiembre. Entre otros argumentos que surgen del pedido, al que accedió Búsqueda, se incluye su participación en una mesa interinstitucional con la Institución Nacional de Derechos Humanos, el equipo de antropólogos forenses y representantes de familiares de personas desaparecidas durante la dictadura. También el “uso reiterado” del término “nosotros” en entrevistas, que “lo colocaba como parte de un colectivo acusador que se atribuye una misión histórica vinculada a la persecución de los hechos del pasado reciente” y por mantener “vínculos familiares, ideológicos e históricos directamente relacionados con los hechos bajo investigación”. En concreto, la recusación señalaba que el fiscal es primo hermano de Dardo Maidana Perciballe, un preso político detenido en 1974 por integrar el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Además, mencionaba una entrevista en la que el fiscal reconoció estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por la carga emocional de los casos, lo que, según la defensa del imputado, afectaba su capacidad para actuar con discernimiento.

    Sin embargo, la resolución de la fiscal de Corte subrogante y directora general del Ministerio Público, Mónica Ferrero, respaldó al fiscal y concluyó que la solicitud de recusación “no ha acreditado las causales necesarias” para proceder a su apartamiento y que “no existen razones fácticas ni jurídicas” para acceder. El dictamen del 13 octubre, al que accedió Búsqueda, establece que la actuación de Perciballe fue “cumplida con independencia e imparcialidad” y por tanto “ajustada a derecho”.

    El texto recuerda que, conforme a la Ley 19.483, los fiscales no pueden ser recusados cuando actúan en calidad de parte, aunque cualquier interesado puede solicitar su apartamiento por las causales expresamente previstas —por actuar por interés personal o por razones de afecto o enemistad con las partes— las que en este caso no se acreditaron.

    Respecto a los planteos sobre la supuesta afectación emocional Perciballe, la resolución de Ferrero indica que esa circunstancia “refiere a la esfera personal del fiscal” y que corresponde a un profesional realizar la evaluación del paciente para ver si está en condiciones de trabajar, “pero nunca ello habrá de corresponderle a una profesional del derecho”, por lo que no constituye causal de apartamiento. Sobre sus vínculos familiares e históricos, señala que el fiscal “cuando entendió pertinente solicitar el derecho de abstención lo ha hecho y así se ha dispuesto”.

    Se trata del primer pedido de recusación contra Perciballe —que fue rechazado por la Fiscalía— aunque desde que comenzó a liderar la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, en 2018, que fue creada para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el fiscal ha recibido tres denuncias administrativas, una penal, además de dos amenazas en el marco del trabajo realizado.

    Selección semanal
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Educación

    Director de instituto de ANEP separado del cargo recurrió la resolución y pide un "acto de reparación"

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    Luis Calabria: la Jutep debe “controlar” pero no puede ser una “hoguera” para “quemar la trayectoria y honor” de los funcionarios

    Por  Federico Castillo  y Guillermo Draper
    Seguridad Pública

    Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Ricardo Perciballe en Fiscalía General de la Nación. 

    Ferrero rechazó pedido de recusación al fiscal Perciballe presentado por la defensa de un preso de Domingo Arena

    Por Macarena Saavedra
     Itaú, uno de los bancos privados que testeará un nuevo horario.

    Siete bancos rompen tradición de más de 80 años y testean un cambio de horario

    Por Ismael Grau
    Suprema Corte de Justicia en Montevideo.

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Oficina pública.

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni