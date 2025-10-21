Siete bancos rompen tradición de más de 80 años y testean un cambio de horario

Una ley de 1943 (10.421) instauró la atención vespertina —de 13 a 17 horas— de los clientes de los bancos y esa costumbre persistió incluso después de derogada, en 1982, por un decreto-ley. Para algunas instituciones financieras privadas que operan en el país, se trata de una práctica que quedó desfasada de lo requerido actualmente por el público y de los estándares internacionales, por lo que probarán un nuevo horario desde el próximo 15 de diciembre.

Desde esa fecha, las sucursales de los bancos BBVA, Citibank, Banque Heritage, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank —nucleados en la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU)— abrirán a las 10 de la mañana y cerrarán a las 14 horas. La decisión fue informada en un comunicado de la ABPU.

La gremial indicó que durante febrero de 2026 se realizará una “evaluación integral de los resultados de esta medida, lo que permitirá definir si el nuevo horario se mantiene para el resto del año”.

Los demás canales de atención —banca digital, telefónica y cajeros automáticos— permanecerán operativos en su modalidad y horario habituales, garantizando la continuidad de los servicios en todos los formatos.

Fuentes del sistema financiero dijeron a Búsqueda que el cambio de horario era un tema que se estaba discutiendo desde hace varios años, también con los otros dos privados de propiedad de accionistas públicos —el Bandes de Venezuela y la sucursal del Banco Nación Argentina— y con los públicos, República (BROU) e Hipotecario.

En el BROU es algo que estuvo a consideración en el gobierno anterior, pero con las nuevas autoridades no hay una resolución tomada. Uno de los informantes consideró que las opiniones son discordantes al respecto dentro del personal de esa institución, lo que impide ejecutar un cambio en este momento. Según esa fuente, es posible que más adelante el República y las otras entidades que abren de 13 a 17 horas, también modifiquen su horario.

Por lo pronto, si eso no ocurre antes del 15 de diciembre, el sistema funcionará con instituciones en dos horarios diferentes. El cambio, si se resuelve hacer permanente, seguramente “va a gatillar otras movidas”, como el horario de operativa de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), estimó una fuente.

Modernización

En su comunicado, la ABPU dijo que el cambio de horario “busca modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano”.

Señaló que en la “mayoría de los países los bancos atienden desde la mañana. En Argentina, y Brasil las sucursales abren a las 10, en España a las 8:30, en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, el horario de atención también comienza en la mañana. Mantener en Uruguay un esquema concentrado exclusivamente en la tarde resulta hoy poco acorde con las necesidades de los clientes y con la evolución tecnológica, social y económica”.

Para los usuarios de los servicios bancarios en Uruguay, el horario matutino es algo ya experimentado en los meses de verano. Desde hace varios años, las sucursales del interior del país implementan un horario especial “con muy buena aceptación tanto de clientes como de trabajadores”, recordó la ABPU.

En los bancos afiliados a la ABPU, la modificación conllevará cambio de horario laboral de trabajadores de varias áreas, incluyendo las áreas centrales.

“Este cambio no es solo una modificación horaria: es parte de una evolución cultural y organizacional del sistema bancario, que busca equilibrar la calidad de atención al cliente, la eficiencia operativa y el bienestar de los trabajadores”, indicó la ABPU.