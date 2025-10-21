María Dolores “comienza a mostrar resultados que justifican la apuesta”, aseguró el presidente del INC

Objeto de duras críticas por su costo inicial, el campo de María Dolores “comienza a mostrar resultados que justifican la apuesta”, aseguró a Agro de Búsqueda el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry. El jerarca destacó que “en 90 días de trabajo logramos avances muy importantes”. Y sostuvo que “si replicamos este ritmo y aprovechamos la experiencia adquirida, vamos a poder instalar otros proyectos similares que fortalezcan las cuencas lecheras más frágiles del país”.

El proyecto María Dolores representa “un cambio profundo en la manera de entender la colonización”, al tratarse de una política que combina infraestructura, conocimiento y articulación institucional, enfatizó.

“María Dolores demuestra que se puede combinar inversión pública, cooperación gremial y tecnología. No se trata solo de repartir tierra, sino de generar condiciones reales para producir más y mejor, cuidando los recursos y promoviendo arraigo”, sostuvo.

Con la planificación forrajera consolidada, el riego operativo y las primeras siembras en curso en María Dolores, el INC ve en este proyecto una síntesis de desarrollo territorial, donde la infraestructura pública, la gestión gremial y la investigación aplicada confluyen para ofrecer nuevas oportunidades a productores familiares y jóvenes colonos.

“Queremos varios María Dolores más. Este campo es una muestra de lo que se puede lograr cuando las gremiales trabajan juntas, la tecnología se pone al servicio de los productores y el Estado invierte con una visión de futuro”, valoró Henry.

Puesta en marcha

El INC avanza en la puesta en marcha de la producción en el campo ubicado en el sur de Florida, que “comienza a consolidarse como un proyecto modelo para la lechería bajo riego y la articulación entre gremiales, investigación y tecnología”, valoró Henry.

A tres meses de asumir en el cargo, el presidente del INC aseguró que los avances alcanzados en este predio no solo validan la inversión pública realizada, sino que abren una nueva etapa en la estrategia de desarrollo rural del organismo.

“Si logramos mantener el ritmo de trabajo que hemos tenido en María Dolores, vamos a poder cumplir con la propuesta de adquirir 25.000 hectáreas nuevas y replicar este tipo de experiencias en otras cuencas lecheras del país”, afirmó.

Henry remarcó que el presupuesto aprobado para Colonización, de US$ 30 millones anuales, da certidumbre a los planes de expansión. “Eso nos permite planificar inversiones potentes en las zonas que hoy tienen mayor fragilidad productiva: Soriano, Colonia, Fray Bentos, Paysandú, Rivera, el norte de Cerro Largo, Rocha, el sur de Lavalleja y Canelones. Cada una tiene particularidades, pero todas necesitan el mismo tipo de impulso que estamos logrando con María Dolores”, explicó.

Gestión compartida con gremiales

La primera etapa del proyecto en María Dolores se centró en definir qué gremiales estarían interesadas en participar y en qué áreas. Finalmente, cinco gremiales lecheras asumieron la gestión del Banco de Forraje: la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y la Sociedad Fomento de la Colonia Treinta y Tres Orientales.

“Estas cinco instituciones se organizaron, presentaron su propuesta conjunta y el Instituto les asignó el área del Banco de Forraje, que este año abarca 910 hectáreas bajo riego y 400 de secano”, detalló Henry.

El área bajo riego se destinó principalmente a maíz grano y maíz para silo de planta entera, cultivos claves para el suministro de alimento a los tambos de la región. El maíz de planta entera se dirige en especial a la colonia Treinta y Tres Orientales, mientras que el grano se distribuirá entre las cuatro sociedades restantes.

“Estamos viendo un uso racional del suelo y una planificación forrajera sólida. Es un paso enorme para la articulación entre productores, porque se establece un sistema cooperativo de provisión de forraje que dará estabilidad a los tambos cuando el proyecto esté plenamente operativo”, explicó el presidente del INC.

Capacidad de regar y ampliación

Uno de los activos más valiosos del predio es su infraestructura de riego tecnificado, con capacidad para cubrir casi 2.200 hectáreas. Los equipos, instalados por el anterior operador, fueron revisados a fondo antes de iniciar la nueva zafra.

“Hicimos un mantenimiento inicial muy económico, y ahora estamos en una etapa de revisión más profunda, generando stock de repuestos —boquillas, acoples, válvulas— para prevenir cualquier rotura. Los equipos están en excelente estado y eso nos da tranquilidad, porque era parte del compromiso al recibir el campo”, indicó el jerarca.

Este año el sistema regará unas 500 hectáreas, pero ya se evalúa ampliar la cobertura con la compra de dos nuevos equipos, lo que permitiría dejar dos de los pivots móviles como fijos en tambos individuales.

“Queremos que algunos tambos empiecen a regar pasturas cuanto antes. La eficiencia en el uso del agua será clave en el modelo de intensificación sustentable que queremos instalar”, añadió.

El manejo técnico del riego está a cargo de un especialista contratado por las gremiales, con amplia experiencia en sistemas de pivot y en gestión de riego por telemetría, lo que permitirá avanzar hacia un monitoreo digital de caudales, presión y consumo energético.

Preparación de suelos y rotaciones

Unas 900 hectáreas están en uso por las gremiales, mientras que el INC licitó otras 1.000 hectáreas para cultivos de verano e invierno. El objetivo es preparar rastrojos de calidad para la futura siembra de pasturas permanentes.

“Queremos llegar a la siembra de pasturas con los mejores antecedentes agronómicos posibles. Por eso, preferimos una fase de rotaciones agrícolas que mejore la estructura del suelo, elimine malezas y favorezca la infiltración de agua”, explicó Henry.

Las siembras de pasturas y verdeos comenzarán entre febrero y marzo de 2026, con especies adaptadas a sistemas bajo riego: raigrases perennes, festucas, tréboles y alfalfa, además de mezclas para rotación corta en las parcelas de mayor carga animal.

Diseño y capacidad de los tambos

El proyecto original de María Dolores prevé la instalación de 16 tambos colonos, aunque la nueva administración evalúa ejecutarlos en dos etapas.

“Podemos hacer los 16 de una vez o dividir la implementación, como se hizo en la colonia Timote. Lo estamos evaluando, pero ya estamos rediseñando las estructuras junto a ingenieros de Conaprole, para adaptarlas a un modelo más moderno y funcional”, señaló el presidente del INC.

Los nuevos diseños contemplan salas de ordeñe de mayor capacidad, previendo la cantidad de vacas objetivo en régimen final, y estructuras más livianas y modulares, que faciliten el mantenimiento y reduzcan costos de inversión. El llamado a productores colonos para los tambos está previsto para 2026, una vez consolidadas las siembras y las mejoras de infraestructura.

Estancia-Maria-Dolores Estancia María Dolores en Florida. FM San Ramón

Campo de recría en el área natural

El área de recría se ubicará en las 700 hectáreas naturales del margen del arroyo Arias y el río Santa Lucía, una zona de excelente calidad forrajera.

Aunque parte del terreno es inundable, Henry explicó que el riesgo es manejable. “Se necesitan lluvias de más de 200 o 300 milímetros en la cuenca alta del Santa Lucía para que el agua llegue. No es una inundación violenta, y los tiempos de retiro del ganado son totalmente operativos”, comentó.

Mientras se define el contrato con las gremiales que administrarán el campo de recría, el INC prepara un llamado a pastoreo de corto plazo, para evitar el deterioro de las pasturas naturales.

El casco y la apuesta tecnológica

El casco de María Dolores, que originalmente se iba a entregar en diciembre, fue recibido por el INC con antelación. Allí se proyecta instalar un centro tecnológico de la Universidad Tecnológica (UTEC), con orientación a la lechería, el riego y la telemetría agrícola.

“Fue una idea impulsada por el diputado Álvaro Rodríguez Hunter (Partido Nacional) y el intendente de Florida, Carlos Enciso. La UTEC está interesada, pero la concreción dependerá de la disponibilidad presupuestal. Sería un paso estratégico, porque permitiría formar técnicos en el mismo lugar donde se aplica la tecnología”, destacó el presidente del INC.

Paralelamente, el Colonización avanza en un convenio con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), que tendrá un capítulo específico para María Dolores. Se abordarán tres ejes principales: producción lechera, agricultura bajo riego e impacto social del proyecto en el territorio.

“Queremos que el predio sea una plataforma de investigación aplicada. INIA tiene un área de agricultura familiar con la que queremos trabajar para medir desarrollo, adopción tecnológica e impacto en los productores del sur de Florida y norte de Canelones”, indicó.

El convenio incluirá la instalación de un módulo experimental en el propio predio, donde se evaluarán tecnologías de siembra, fertilización y manejo de agua, junto a ensayos de eficiencia energética y gestión ambiental.

Redefinición de los olivares

Dentro del mismo campo, el área con producción de olivos fue objeto de un diagnóstico técnico, realizado por un especialista contratado por la Intendencia de Florida. El informe concluyó que algunas variedades implantadas originalmente no se adaptaron a las condiciones locales, pero que unas 120 hectáreas mantienen un excelente estado y disponen de riego por goteo subterráneo.

“No se va a eliminar esa plantación. Las variedades adaptadas continuarán, pero el INC no la gestionará directamente. Se evalúa subarrendar o vender el área, que representa una inversión muy importante y merece una continuidad productiva seria”, sostuvo el presidente del INC.