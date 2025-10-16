Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

“Me hubiera gustado” tener “más recursos para poder asignar a áreas cruciales como la educación, la infancia, la seguridad, pero esta era la situación fiscal que enfrentábamos y esperemos levantarla a partir de 2026”, dijo el jefe del equipo económico

Satisfecho con el trámite legislativo que está teniendo el proyecto de Presupuesto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, de viaje en Washington D.C., comunica a inversores, organismos internacionales y analistas que se va encaminando una “estrategia técnicamente consistente y, a su vez, políticamente factible” para implementar la “convergencia fiscal” planteada por el gobierno del Frente Amplio.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El jefe del equipo económico dijo a Búsqueda desde la capital estadounidense —donde participa junto con el presidente del Banco Central en la asamblea del Fondo Monetario Internacional— que la votación del Presupuesto significa que “se comparten el diagnóstico y la visión de la disciplina, de responsabilidad, de la regla fiscal y su papel”, y al mismo tiempo se respaldan “una serie de iniciativas contenidas allí que favorecen el crecimiento”.

“En ese sentido estoy conforme; cuando miro el articulado, mi preocupación principal es haber obtenido la mayoría para los recursos, porque eso era crucial” para el “proceso de convergencia fiscal. Si nosotros no tenemos la aprobación del Parlamento de los recursos, la forma en la que debamos hacer este proceso de convergencia fiscal tendría que ser otra. Entonces, habiendo despejado eso en Diputados, hay que seguir explicando en el Senado para poder lograr más adhesiones y ser mejor comprendidos”, señaló.

Oddone afirmó que esta semana en Washington están “empezando a comunicar y a transmitir bien” a inversores, organismos internacionales y analistas una “estrategia técnicamente consistente y, a su vez, políticamente factible”.

“Convergencia fiscal” gradual Se prevé que la Cámara de Diputados termine de aprobar, este jueves 16, el articulado del proyecto de Presupuesto quinquenal. “Nos da una capacidad de transmisión importante” porque puede ser “complejo” explicar en el exterior que el gobierno está proponiendo una “convergencia fiscal” gradual “por el lado de los ingresos”, con cambios impositivos que “son neutrales para los contribuyentes uruguayos” pero que “podrían introducir dudas sobre cuáles son las fuentes de crecimiento, de atracción de inversiones (…). Eso, que para Uruguay, más o menos, ya la gente lo fue entendiendo”, a escala internacional es necesario comunicarlo, señaló Oddone.