    martes 21 de octubre de 2025

    Patricia González renunció a la comisión de Género del Frente Amplio

    La politóloga presentó su renuncia a la presidencia de la comisión este martes 21 ante la Mesa Política del partido

    Patricia González, en el Día del Comité de Base, en Montevideo. 

    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    La politóloga y feminista Patricia González renunció a la presidencia de la Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio. González presentó su dimisión este martes 21 ante la Mesa Política del partido, según confirmó la dirigente a Búsqueda.

    González planteó a la Mesa Política que el desafío de presidir la Comisión de Género en los últimos años fue “intenso” y que sentía un “desgaste”. Dijo también que dejaba el espacio “emocionada por todo lo hecho”, según contó a Búsqueda.

    La dirigente está al frente de la comisión desde 2022, cuando Fernando Pereira asumió como presidente de la fuerza política de izquierda.

    González es una referente del movimiento feminista uruguayo y una de las principales voceras de la izquierda en las reivindicaciones de género. La dirigente militaba en el Ir, sector del que fue fundadora y por el que encabezó la lista 949 de El Abrazo a la Cámara de Diputados en 2019, pero en marzo de 2024 se fue del grupo junto a otros dirigentes.

    Actualmente no está adherida a ningún sector, aunque continúa su activismo político y feminista. En paralelo, es directora de proyectos de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Uruguay y participa en las tertulias del programa radial En Perspectiva.

