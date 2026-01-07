Frente Amplio propone prohibir ingreso de deudores de pensión alimenticia a espectáculos

La bancada de diputados del Frente Amplio presentó en diciembre un proyecto de ley para incentivar el pago de la pensión alimenticia de hijos menores o de personas con discapacidad a cargo. El oficialismo plantea en la iniciativa que, a pesar de la normativa vigente, “aún persisten altos niveles de incumplimiento” de estas obligaciones, lo que genera situaciones de “vulnerabilidad y desprotección económica” para sus destinatarios. Ante esto, propone una serie de medidas, como la publicación de un listado de deudores morosos y la prohibición de ingreso de ellos a espectáculos públicos pagos.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En la exposición de motivos, los legisladores consideran que el incumplimiento de la obligación alimentaria no es solo un problema legal, sino que es “una forma de violencia económica que impacta directamente en el bienestar y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y mayores con discapacidad”. La protección de estas personas es, agregan los diputados, “una cuestión de justicia social”.

El oficialismo necesita al menos dos votos de la oposición para aprobar la iniciativa en la Cámara Baja, puesto que tiene 48 de los 99 diputados. La redactora del proyecto, la representante Margarita Libschitz, del Movimiento de Participación Popular, presentó la propuesta a la diputada colorada Elianne Castro, del sector Unir, quien está de acuerdo con lo redactado.

La legisladora del Partido Colorado dijo a Búsqueda que concuerda sobre todo con la intención manifiesta en la exposición de motivos del proyecto de lograr “una mayor coordinación entre registros públicos, organismos de control y el sistema financiero, para impedir que las deudas alimentarias queden invisibles”.

La iniciativa estipula que cuando un juez ordene la inscripción de un deudor alimentario moroso en el Registro Nacional de Actos Personales, listado vigente desde el año 2006, lo comunicará “de oficio” a las bases de datos privadas destinadas a informar sobre la solvencia patrimonial o crediticia, al Banco Central del Uruguay para la inclusión de la información pertinente en la Central de Riesgos Crediticia y a la Auditoría Interna de la Nación.

Castro destacó que su intención es actualizar la normativa en cuanto al acceso a información financiera, en particular sobre el levantamiento de secreto bancario, cuando “se debaten” las obligaciones económicas referentes a hijos menores, “tanto en el caso de madres como de padres”.

Incentivo efectivo

El proyecto, titulado “Fortalecimiento de las medidas asegurativas de la pensión alimentaria”, crea una base de datos de acceso público y gratuito con la información sobre deudores alimenticios morosos registrada en la Sección Interdicciones del Registro Nacional de Actos Personales. A su vez, quienes estén inscriptos en esta lista quedan “inhabilitados a ingresar a espectáculos públicos” pagos. Esto se plantea como “símbolo de una sociedad que prioriza los derechos de la infancia por encima del ocio de quienes incumplen“.

Por otra parte, la iniciativa introduce cambios en la documentación requerida para la expedición de certificados. El contribuyente deberá acreditar que no se encuentra inscripto como deudor alimentario moroso en el mencionado registro nacional para pedir certificados común y especial, ante el Banco de Previsión Social, y único y único especial, ante la Dirección General Impositiva.

La exposición de motivos expresa que el proyecto pretende “consolidar una red de control social, judicial y administrativo” que actúe como “incentivo efectivo” para cumplir las obligaciones alimentarias.

Una medida similar se está implementando desde el 31 de diciembre en Buenos Aires. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, promulgó en el cierre del año una ley que “prohíbe el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos” a personas que no pagan la cuota alimentaria y están incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Argentina.