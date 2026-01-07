  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Frente Amplio propone prohibir ingreso de deudores de pensión alimenticia a espectáculos

    Diputada colorada respalda el proyecto y busca actualizar la normativa sobre levantamiento del secreto bancario para que se cumplan las obligaciones económicas de madres y padres con hijos menores

    Una madre con dos hijos.

    Una madre con dos hijos.

    FOTO

    Pablo Vignali / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    La bancada de diputados del Frente Amplio presentó en diciembre un proyecto de ley para incentivar el pago de la pensión alimenticia de hijos menores o de personas con discapacidad a cargo. El oficialismo plantea en la iniciativa que, a pesar de la normativa vigente, “aún persisten altos niveles de incumplimiento” de estas obligaciones, lo que genera situaciones de “vulnerabilidad y desprotección económica” para sus destinatarios. Ante esto, propone una serie de medidas, como la publicación de un listado de deudores morosos y la prohibición de ingreso de ellos a espectáculos públicos pagos.

    En la exposición de motivos, los legisladores consideran que el incumplimiento de la obligación alimentaria no es solo un problema legal, sino que es “una forma de violencia económica que impacta directamente en el bienestar y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y mayores con discapacidad”. La protección de estas personas es, agregan los diputados, “una cuestión de justicia social”.

    Leé además

    Presidenta del BPS Jimena Pardo en su oficina en Montevideo.
    Seguridad social

    BPS planifica ley de regularización para deudores, más uso de inteligencia artificial y simplificar trámites

    Por Catalina Misson
    En la plaza de la Democracia —de la Bandera—, una manifestación de venezolanos residentes en Uruguay en enero de 2019, reclamando la nulidad de las autoridades de su país que habían asumido por esos días. 
    Frente Amplio

    Crisis en Venezuela expone diferencias entre la posición del Ejecutivo, el Frente Amplio y sus legisladores

    Por Santiago Sánchez

    El oficialismo necesita al menos dos votos de la oposición para aprobar la iniciativa en la Cámara Baja, puesto que tiene 48 de los 99 diputados. La redactora del proyecto, la representante Margarita Libschitz, del Movimiento de Participación Popular, presentó la propuesta a la diputada colorada Elianne Castro, del sector Unir, quien está de acuerdo con lo redactado.

    La legisladora del Partido Colorado dijo a Búsqueda que concuerda sobre todo con la intención manifiesta en la exposición de motivos del proyecto de lograr “una mayor coordinación entre registros públicos, organismos de control y el sistema financiero, para impedir que las deudas alimentarias queden invisibles”.

    La iniciativa estipula que cuando un juez ordene la inscripción de un deudor alimentario moroso en el Registro Nacional de Actos Personales, listado vigente desde el año 2006, lo comunicará “de oficio” a las bases de datos privadas destinadas a informar sobre la solvencia patrimonial o crediticia, al Banco Central del Uruguay para la inclusión de la información pertinente en la Central de Riesgos Crediticia y a la Auditoría Interna de la Nación.

    Castro destacó que su intención es actualizar la normativa en cuanto al acceso a información financiera, en particular sobre el levantamiento de secreto bancario, cuando “se debaten” las obligaciones económicas referentes a hijos menores, “tanto en el caso de madres como de padres”.

    Incentivo efectivo

    El proyecto, titulado “Fortalecimiento de las medidas asegurativas de la pensión alimentaria”, crea una base de datos de acceso público y gratuito con la información sobre deudores alimenticios morosos registrada en la Sección Interdicciones del Registro Nacional de Actos Personales. A su vez, quienes estén inscriptos en esta lista quedan “inhabilitados a ingresar a espectáculos públicos” pagos. Esto se plantea como “símbolo de una sociedad que prioriza los derechos de la infancia por encima del ocio de quienes incumplen“.

    Por otra parte, la iniciativa introduce cambios en la documentación requerida para la expedición de certificados. El contribuyente deberá acreditar que no se encuentra inscripto como deudor alimentario moroso en el mencionado registro nacional para pedir certificados común y especial, ante el Banco de Previsión Social, y único y único especial, ante la Dirección General Impositiva.

    La exposición de motivos expresa que el proyecto pretende “consolidar una red de control social, judicial y administrativo” que actúe como “incentivo efectivo” para cumplir las obligaciones alimentarias.

    Una medida similar se está implementando desde el 31 de diciembre en Buenos Aires. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, promulgó en el cierre del año una ley que “prohíbe el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos” a personas que no pagan la cuota alimentaria y están incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Argentina.

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Rodrigo Arim, director de la OPP.

    Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

    Por Ismael Grau
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda