Honesto y coherente

El Ec. Oddone es uno de los 112 firmantes de una declaración de los más notorios y prestigiosos economistas nacionales, pertenecientes a todos los partidos, en la que advierten que, de aprobarse el plebiscito de reforma constitucional propuesto por el PIT-CNT sobre la seguridad social, se creará una situación muy negativa para el país, cuyos detalles no es preciso mencionar aquí porque todos ustedes los conocen.

Consultado por los periodistas presentes por esta aparente contradicción entre su apoyo al documento de los 112 y la posibilidad de que el plebiscito sea aprobado y a él le toque gobernar, le quitó toda importancia al tema diciendo que ya verían cómo se arreglaban las cosas y que la reforma constitucional no era “el fin del mundo” (noticia por la cual todos le quedamos muy agradecidos).

El tiempo no dio para leer los telegramas de apoyo de Constanza Moreira y Juan Castillo, lo cual fue lamentado por los asistentes. Los legisladores frentistas Daniel Caggiani y Ana Olivera se quedaron en la vereda e informaron que no ingresaron al salón porque ya no quedaban lugares libres.

Días antes tuvo lugar un acto parecido, en el mismo sitio, en el que se designó al posible ministro de Educación y Cultura en caso de que el Frente gane las elecciones, el Prof. Braulio Mecon Tradigo.

El acto también fue abierto por el candidato presidencial Yamandú Orsi, quien en su introducción dijo: “La convocatoria, bueno, es decir, el hecho de pedirles a todos ustedes que estuvieran aquí, bueno, claro, no a todos, porque hay muchos que, pensándolo bien, es una mirada que merece un análisis, y la alternativa contraria, que, bueno, como ustedes saben, a nosotros nos gusta analizar todas las alternativas”, oportunidad en la que, como en el acto antes mencionado, fue amigablemente interrumpido por el maestro de ceremonias, que brindó los datos del profesor Mecon Tradigo, notorio firmante de una declaración de un grupo de docentes que apoyaron la reforma educativa emprendida por el actual gobierno, señalando que por fin se le había dado importancia a una transformación necesaria para salir del estancamiento en el que se encontraba la educación desde hacía décadas.

El eventual futuro ministro de Educación, ante la pregunta de un periodista presente, comparando la declaración que él había firmado con la actitud opuesta de los docentes, señaló que la reciente resolución de la Asamblea Técnico Docente en la que se rechaza enérgicamente la reforma educativa propuesta por el gobierno y se pide su anulación “no es el fin del mundo” y que habrá que crear un ámbito de negociación en el que participen todos, docentes, estudiantes y autoridades de la educación, para analizar con sumo cuidado el tema sin afectar los derechos de todos los integrantes del sector.

Unos días antes de estas dos ceremonias, se produjo otra de parecidos ribetes en la sede del Frente Amplio, en la que la convocatoria tenía algunos aspectos similares.

Se trató del anuncio de otro posible ministro del eventual futuro gobierno, y el acto fue también abierto por el candidato Yamandú Orsi.

Este dijo en sus palabras iniciales: “Esta es una oportunidad significativa, ya que hay que ver cómo encaramos este tema, que permite distintas visiones según se analicen los aspectos que, a ver, bueno, sería conveniente que no se dieran por descontados los aspectos que…”, siendo nuevamente interrumpido con una sonrisa por la maestra de ceremonias, la cual informó que el acto tenía por cometido informar la nominación del internacionalista Dr. Hermenegildo Medés Pisté como futuro canciller del eventual gobierno frentista.

El Dr. Medés Pisté, junto con un considerable número de expertos en política internacional, firmó hace un par de meses una muy dura crítica al régimen venezolano, calificándolo como “sangrienta dictadura que persigue a los opositores, tortura y encarcela, y además genera un fraude electoral sin precedentes, de modo de consolidar el narcogobierno de Nicolás Maduro, falseando los resultados con una hipocresía nunca vista, dándole la espalda a la comunidad internacional democrática, que repudia sus procedimientos crueles, ilegales y sanguinarios”.

Al ser preguntado por la prensa por esta declaración y la eventual contradicción con la postura frentista, que considera el régimen de Maduro como un gobierno autoritario, con algunas características que habría que revisar, el futuro eventual ministro de Relaciones Exteriores dijo: “No hay que apresurarse, ya que hay muchos ángulos desde los cuales puede verse el tema, para lo cual, de ser nombrado para el cargo, pienso convocar a un grupo de expertos que nos permita profundizar acerca de las distintas visiones y que, finalmente, el tema no es el fin del mundo”.

Consultado más adelante por la prensa el candidato Yamandú Orsi sobre estas inesperadas designaciones, les dijo a los periodistas presentes: “Hay más de una visión que, bueno, a ver, si lo observamos con una actitud que, ustedes ya saben, no todas las actitudes son iguales, y la igualdad es uno de los aspectos principales de la situación que estamos considerando, que, tengamos en cuenta, admite más de una visión, ya que tampoco todas son iguales, por lo que no es conveniente apresurarse”.

Espero que les haya quedado claro.