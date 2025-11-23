Horacio Pérez Toledo fue electo venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay
El miércoles 19 votaron y este sábado 23 fue el escrutinio; la lista 2, que quedó en segundo lugar, era encabezada por José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, y gran maestro entre 2017 y 2021
La Masonería recibió esta semana en su sede a los candidatos Álvaro Delgado y Pablo Mieres
Horacio Pérez Toledo, quien se desempeñó como vice gran maestro de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay entre 2021 y 2025 y lideró la lista 1, fue electo venerable gran maestro para los próximos dos años, informó en X el periodista Eduardo Preve y confirmó Búsqueda. A diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones, en esta hubo disputa, puesto que José Garchitorena, gran maestro entre 2017 y 2021 y actual ministro de la Corte Electoral, encabezó la lista 2.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La elección fue el miércoles 19 y el sábado 23. Estuvieron habilitados para votar los maestros de la logia, del grado 3 al 33. Pérez Toledo cosechó 1.341 votos, según el escrutinio primario, y Garchitorena, 831.
Con este resultado, se consolida una tradición ininterrumpida desde el año 2005, por la que quien ocupa el lugar de vice es electo venerable gran maestro. Ocuparon desde entonces el principal lugar de la logia Ricardo Colaneri, Walter Caillabet, Daniel Rilo, Noé dos Santos, Garchitorena y Mario Pera, quien en junio dio una entrevista a Búsqueda en la que respondió sobre el vínculo de la logia con el presidente de la República, Yamandú Orsi, entre otros temas.