  • Cotizaciones
    domingo 23 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Horacio Pérez Toledo fue electo venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay

    El miércoles 19 votaron y este sábado 23 fue el escrutinio; la lista 2, que quedó en segundo lugar, era encabezada por José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, y gran maestro entre 2017 y 2021

    La Masonería recibió esta semana en su sede a los candidatos Álvaro Delgado y Pablo Mieres

    La Masonería recibió esta semana en su sede a los candidatos Álvaro Delgado y Pablo Mieres

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Horacio Pérez Toledo, quien se desempeñó como vice gran maestro de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay entre 2021 y 2025 y lideró la lista 1, fue electo venerable gran maestro para los próximos dos años, informó en X el periodista Eduardo Preve y confirmó Búsqueda. A diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones, en esta hubo disputa, puesto que José Garchitorena, gran maestro entre 2017 y 2021 y actual ministro de la Corte Electoral, encabezó la lista 2.

    La elección fue el miércoles 19 y el sábado 23. Estuvieron habilitados para votar los maestros de la logia, del grado 3 al 33. Pérez Toledo cosechó 1.341 votos, según el escrutinio primario, y Garchitorena, 831.

    Leé además

    orsi: el mas mason fuera de la masoneria
    Opinión y Análisis

    Orsi: el más masón fuera de la Masonería

    Por Andrés Danza
    masones reivindican rol de ?facilitar? en la politica tras ?acercamiento? de yamandu orsi
    Gobierno y logia

    Masones reivindican rol de “facilitar” en la política tras “acercamiento” de Yamandú Orsi

    Por Nicolás Delgado

    Con este resultado, se consolida una tradición ininterrumpida desde el año 2005, por la que quien ocupa el lugar de vice es electo venerable gran maestro. Ocuparon desde entonces el principal lugar de la logia Ricardo Colaneri, Walter Caillabet, Daniel Rilo, Noé dos Santos, Garchitorena y Mario Pera, quien en junio dio una entrevista a Búsqueda en la que respondió sobre el vínculo de la logia con el presidente de la República, Yamandú Orsi, entre otros temas.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La Masonería recibió esta semana en su sede a los candidatos Álvaro Delgado y Pablo Mieres

    Horacio Pérez Toledo fue electo venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Manuel Colina, secretario general de Fancap.

    Sindicato de Ancap quiere que el Estado se quede “con todo” el negocio del pórtland y pidió reunión con Orsi

    Por Redacción Búsqueda
    Vista general del aeropuerto de Caracas, Venezuela
    Video

    Cascada de cancelación de vuelos a Venezuela, tras alerta de Estados Unidos de “actividad militar”

    Por France 24
    Entrada del edificio sede de ASSE. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Auditoría realizada por ASSE muestra aumento de 170% en pagos al Círculo Católico entre los años 2020 y 2024

    Por Leonel García