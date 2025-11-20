Sindicato de Ancap quiere que el Estado se quede “con todo” el negocio del pórtland y pidió reunión con Orsi

La falta de avances sobre el plan del gobierno para el futuro de la industria cementera les “quita el sueño” a los trabajadores de Ancap y, ante la incertidumbre de cuál será la definición del Poder Ejecutivo, el sindicato del ente solicitó reunirse con el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo a Búsqueda el secretario general de Fancap (Federación Ancap), Manuel Colina.

El dirigente recordó que durante la administración anterior, cuando en 2023 Fancap instaló en la plaza 1º de Mayo una carpa en rechazo a la asociación con privados que impulsaba el ente para el pórtland, el hoy mandatario —entonces intendente de Canelones— se acercó y mantuvo una “conversación franca” con los trabajadores donde les expresó que había que atender sus demandas. Ahora Colina considera que es momento de tener una reunión “al más alto nivel”: “Para nosotros, aquella fue una palabra de compromiso”.

Explicó además que el pedido para hablar de primera mano con Orsi también se enmarca en la “enorme desconfianza” que existe de parte de los trabajadores del pórtland por el “absoluto abandono” en la gestión de las plantas durante los últimos años y la “compleja” situación que presenta esa industria.

“Como trabajador, si vienen hace años diciéndote que van a cerrar, que tu trabajo no sirve, que sos una carga… Bueno, ahora tiene que haber algún gesto que diga: ‘Vamos a trabajar para ti y salvar esta industria autóctona’”, alegó el dirigente.

Colina aseguró que perciben una “indefinición” y una dilación en la toma de decisiones de parte del directorio actual en torno a esa área de negocio, que el año pasado arrojó pérdidas por US$ 24,5 millones.

Hace meses, las autoridades de Ancap le trasladaron al sindicato que “no tenían una definición global sobre el negocio”, pero “querían caminar hacia la reconstrucción de la industria”. Sin embargo, esa voluntad no se concreta ni se refleja en los hechos, objetó el dirigente de Fancap.

“Lo que para la administración son grandes acuerdos alcanzados —como la apertura de concursos de ingreso de personal (10 trabajadores) para las plantas de Minas y Paysandú—, a los cuales llegamos en setiembre, para nosotros son (ajustes) epidérmicos, porque no modifican sustancialmente la situación de la industria”, ejemplificó. Cuestionó que hayan pasado dos meses entre la firma del acuerdo y la ratificación de Ancap.

Fancap portland Fancap recuerda que en los últimos años las definiciones en torno al pórtland sin el respaldo de los trabajadores han fracasado. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Colina informó que la planta de Paysandú operó 40 días este año. Y agregó: “Pero una cosa es no operar porque no tenés las condiciones mínimas y otra cosa es no operar por decisión. La planta de Paysandú, por ejemplo, está pronta hace 10 o 15 días para operar. Y no se da la orden. ¿Por qué? (…) Si vos gestionás para no funcionar, ¡cualquier número te va a dar mal!”.

A su vez, el dirigente cuestionó que hasta el momento se haya realizado una sola reunión, de carácter político, entre el directorio del ente y el sindicato para intercambiar la visión sobre el negocio, y que aún no se los ha convocado al ámbito más técnico, donde se prevé trabajar bajo confidencialidad de las partes.

En tanto, la presidenta del ente, Cecilia San Román, afirmó a Búsqueda que en breve elevará al Ministerio de Industria un informe con las distintas alternativas y los escenarios para que el Poder Ejecutivo defina el camino a seguir para la industria cementera.

“Nosotros hicimos un solo pedido, tanto al Ministerio de Industria como al Directorio de Ancap —dijo el sindicalista—: queremos poder discutir y estar informados de cuáles son los caminos. No tenemos pretensiones de gestión sobre la industria, nunca las tuvimos. (…) Todos los gobiernos que pasaron decidieron sobre el pórtland y nos informaron. Decidir de espaldas a los trabajadores, que son los que más conocen los problemas que tiene la industria —mucho más que la gerencia, mucho más que el directorio—, sin contemplar la opinión, ha demostrado ser un fracaso rotundo”, pero puede hacerse, alegó.

“Capitalismo puro y duro”

A juicio de Fancap, la industria cementera “no se levanta en cinco años, o con una única acción”, pero opinó que la empresa pública tiene la “oportunidad” de ser “el actor preponderante del mercado”, porque tiene una marca consolidada, y porque mantiene una porción de mercado a pesar de los problemas y la competencia de otros tres jugadores.

“Hay muchos actores en un mercado chico, (y) presumimos que el mercado está tensionado, complicado. No puede ser que el Estado no tenga la espalda para decir ‘yo me quedo con el mercado’”, apuntó. “Esto es capitalismo puro y duro, y va contra toda mi ideología, pero, si tengo cuatro oferentes con los mismos problemas estructurales, el que tiene más espalda tiene que jugar a quedarse con todo. Eso es lo que pretendemos en el cemento”, reclamó.

Y señaló que los planes de vivienda, de infraestructura, de caminería rural y del ferrocarril que tiene el gobierno podrían aprovechar la capacidad instalada, apalancar al sector y que las ventas no sean del resto de los competidores, que son empresas extranjeras.

Actitud “paternalista” y “montaje”

A pesar de la alta conflictividad laboral que este año hubo en Ancap y de la falta de definición o postergación de toma de decisiones que el secretario general de Fancap atribuye a las autoridades del ente, sostuvo que el diálogo en esta gestión ha mejorado. También aseguró que seguirán abiertos al intercambio.

Sin embargo, puso distancia respecto a los dichos de la presidenta de Ancap, quien señaló que le “hubiera gustado trabajar más desde compañeros que desde el combate”. Colina contestó: “Lo que pasa que no somos compañeros, tenemos roles diferentes. Podemos ser compañeros en una rueda de mate, en otro ámbito”.

Con respecto a la conflictividad, explicó: “¿Qué es lo que está pasando? Nosotros acordamos, discutimos, dialogamos mucho, está muy bien. Pero, si los acuerdos a los que llegamos no se concretan en hechos reales, lo que hay es montaje, es escenografía”.

Fancap fachada Fachada de la sede de Fancap, en la avenida Agraciada. Mauricio Zina/adhocFOTOS

El dirigente argumentó que Fancap optó en el inicio de esta administración por llevar adelante un “movimiento diferencial”, luego de que en el período pasado priorizara la resistencia al modelo de “desigualdad” que, a su juicio, se impulsó a través de la Ley de Urgente Consideración, el intento de privatización del cemento, la reforma de la seguridad social, etcétera. “Fueron grandes luchas, que implicaron dejar de lado algunas reivindicaciones puntuales. Este período lo hemos encarado desde otro lugar”, reflexionó.

Colina reprochó la “actitud paternalista” que —a su juicio— expresó San Román al reclamar que la dirigencia de Fancap nuclee y lleve para negociar con el ente todas las reivindicaciones de los distintos sectores juntas para evitar que la empresa pública enfrente un reclamo tras otro.

“Es una actitud bastante paternalista y sale de no entender con qué sindicatos se está discutiendo. Fancap es una federación de sectores con autonomía y profundamente democrática. Es tan diversa en su composición —representamos administrativos, marinos, refineros, de logística, transportistas, canteros, operadores de pórtland, buzos, etcétera— y Ancap viene muy complicada desde hace muchos años, con una presión enorme sobre los trabajadores, sin ingreso de personal, sin acuerdos concretos, sin convenios colectivos”.

Eso, consideró Colina, explica que esta administración se haya encontrado “con una realidad explotada”. “No se puede pretender, como dice ella (por la presidenta de Ancap), que la dirigencia resuelva todos los problemas porque no es lo que hace la federación, ni lo va a hacer”.