Iniciativas de la Gerencia de Innovación de la IM buscan más interacción social y mitigar altas temperaturas en algunas zonas

En setiembre de 2025, la Intendencia de Montevideo (IM) sumó a su esquema de funcionamiento a la Gerencia de Innovación Pública. Encabezada por Andrea Apolaro, esta dependencia trabaja, como parte de sus cometidos, en la generación de espacios participativos para encontrar soluciones a desafíos actuales o futuros en la interna y en la comunidad.

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En diciembre se llevó a cabo el primer laboratorio de innovación para la gestión pública de la IM denominado InLAB. La actividad duró una semana y convocó a más de 300 funcionarios de distintas dependencias de la comuna que trabajaron en grupos de diez bajo áreas de su interés. Con apoyo metodológico, desarrollaron y presentaron proyectos, y 13 de ellos fueron seleccionados.

Entre las iniciativas elegidas están el laboratorio de arquitectura barrial LABA, que apunta a generar mayor integración en espacios públicos, e Islas de Calor, que busca mitigar zonas urbanas con altas temperaturas.

Las primeras pruebas piloto de los proyectos se realizan este año. El financiamiento está en manos del Fondo de Innovación Pública (FIP) de la intendencia, que, según la web de la comuna, “actuará como un puente entre la etapa de prototipado y la integración definitiva de las soluciones en los procesos administrativos, evitando la pérdida de conocimiento, asegurando la continuidad técnica y financiera de los proyectos validados”.

LABA es uno de los proyectos más avanzados surgidos de InLAB. La iniciativa abarca arquitectura y microurbanismo barrial. La propuesta apunta a llevar a cabo acciones de baja inversión en espacios en deterioro para transformarlos y, entre otros objetivos, aumentar la interacción social. Para elegir los espacios a intervenir se considera la opinión de los vecinos; en algunos casos, se hace a demanda y se apunta al codiseño y la cogestión del espacio público. Los diálogos en comunidad van desde mapeos en los que identifican y visualizan el territorio a partir de demandas locales específicas hasta talleres en los que moldean las líneas de trabajo.

LABA surge como la evolución del Equipo Técnico de Gestión, integrado únicamente por arquitectos, que depende de la Dirección de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación encabezada por Claudio Visillac. “Las tareas habían cambiado y el cometido del equipo original había dejado de reflejar lo que realmente se hacía. Entonces, surge la necesidad de renombrarlo y volverlo a pensar”, dijo a Búsqueda Karen Bia, integrante del equipo. Según contó, a partir de inLAB, integraron al equipo a sociólogos, especialistas en saneamiento, en movilidad, en sostenibilidad ambiental y en perspectiva de género, entre otros, lo que le da a LABA una mirada más amplia.

Actualmente, el equipo trabaja a través de 14 proyectos en los municipios A (La Teja, Cerro, Casabó), E (Carrasco, Punta Gorda, Malvín), F (Aires Puros, Casavalle) y G (Lezica, Melilla, Colón). Bruno Mateo, integrante del equipo, explicó que se centran en zonas que consideran que “tienen mucha falta de cultura” y que trabajan con un enfoque que va “desde lo local hacia lo central”, tomando como punto de partida a los vecinos.

Algunas de las líneas de trabajo que llevan adelante son anteriores a InLAB y se financian con fondos del Presupuesto Participativo, partidas extrapresupuestales o provenientes de la unidad de espacios cogestionados. Uno de los proyectos que están desarrollando es la unificación del Espacio Plaza en Punta de Rieles con la cocina comunitaria Alba Roballo en Bella Italia, que están a unas tres cuadras de distancia, ambas en el Municipio F. A través de la homogeneización a escala barrial, quieren darle al territorio un uso diario e inclusivo que permita a los vecinos cercanos a los asentamientos de Santa Teresa y 50 Metros contar con un espacio público de recreación.

Edificaciones y el medioambiente

El proyecto Islas de Calor se propone mitigar las altas temperaturas en determinadas áreas de la capital. En algunas zonas urbanas las temperaturas del suelo son muy superiores al promedio de la temperatura del área rural circundante. Esto es lo que se conoce como el efecto “islas de calor”, en el que inciden características urbanísticas como edificios altos, aceras, asfaltos, construcciones de cemento que absorben más calor y mantienen altas temperaturas incluso durante la noche.

Rossana Hourcade, integrante del equipo de Islas de Calor, dijo a Búsqueda que es necesario “adaptar las ciudades” al calentamiento global. Es una situación que “se nos va a presentar y se nos presenta ahora”, subrayó.

Una de las intervenciones previstas para el proyecto es en una calle del Barrio Reus en el Municipio C (Prado, Mercado Modelo, La Comercial) en la que se registran altas temperaturas. La elección tomó como base una investigación de los científicos Luis Orlando y Mauro Berazategui titulada Introducción a la ecología urbana en Montevideo: El efecto de isla de calor en un contexto socioecológico latinoamericano que muestra a La Comercial como el barrio con mayor temperatura de Montevideo con nueve grados más que la temperatura en la periferia. La creación de caminos verdes y veredas ensanchadas, son algunas de las propuestas previstas para mitigar el encapsulamiento de las altas temperaturas.

Hourcade dijo que trabajan en la creación de una guía con 12 propuestas que informen y ayuden a mitigar el fenómeno en esa zona. Las acciones previstas incluyen aumentar el arbolado en los puntos más afectados a través de plantaciones en comunidad que involucren a los vecinos; aumentar la superficie permeable, ya que calles y veredas son impermeables; utilizar pinturas que reflejen el calor en espacios públicos o techos para controlar el fenómeno; y la creación de azoteas verdes y jardines verticales. Pablo Seco, integrante del equipo, señaló que esperan que las propuestas tengan repercusiones, aunque entienden que “no en todos los lugares se pueden aplicar todas las medidas”.

Esta iniciativa involucra a LABA para la ejecución por su visión arquitectónica y de gestión.

En la primera semana de julio, autoridades de ambos proyectos y del municipio se reunieron para afinar los detalles del prototipo y este miércoles 8 se llevó a cabo un relevamiento del territorio. Los técnicos trabajan en un cronograma de trabajo antes de abrir la iniciativa a la participación de los vecinos de la zona.

En esa etapa participativa, los equipos buscarán informar a los vecinos sobre las características del fenómeno de las islas de calor y cómo mitigarlo. Generar una interacción en torno a las distintas propuestas y trabajar en conjunto con ellos en el desarrollo y el codiseño del prototipo contribuye a mejorar los resultados.