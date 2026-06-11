Casi sin capacitación, las intendencias empiezan a incorporar inteligencia artificial

Las respuestas de varias intendencias a pedidos de acceso a información pública hechos por Búsqueda muestran resultados parecidos: la inteligencia artificial (IA) todavía tiene una presencia muy limitada en la capacitación de los funcionarios. En algunos casos, directamente no hay nada.

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En Colonia, la intendencia informó que no realizó “ningún proceso de capacitación en inteligencia artificial hasta el momento” y que tampoco hay planes definidos para hacerlo en 2026. La posibilidad de avanzar más adelante aparece, pero sin nada concreto. Según la respuesta, es “una inquietud” que se prevé evaluar “en el correr del presente año”, por lo que “de momento no hay una planificación”. Dentro del propio equipo técnico, la formación no es institucional. La intendencia señala que parte de sus funcionarios se capacitaron en el tema “por cuenta propia como formación profesional”.

Florida casi no registra instancias de capacitación. En los últimos años no hubo actividades y recién en enero de 2026 se hicieron dos charlas abiertas, con 13 personas en total: cuatro asistentes en una y nueve en la otra. Fueron instancias breves, de dos horas cada una, y sin mayor despliegue: “No se destinaron recursos específicos adicionales”. Tampoco hubo seguimiento: “No se realizaron encuestas de satisfacción, análisis de impacto ni mediciones de adquisición de competencias”. Y no hay continuidad a la vista. La propia intendencia señala que no tiene “nuevas instancias de capacitación” previstas.

La falta de capacitación reportada en la respuesta al pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda contrasta con proyectos que la comuna impulsa ahora. La administración, encabezada por Carlos Enciso, informó en marzo que empezó un nuevo modelo de gestión pública “basado en datos y tecnologías de IA”. La idea, según explicó el intendente a El Observador, es “modernizar y mejorar la gestión municipal hacia el contribuyente” y “optimizar la gestión digital, sumándose a lo que en el mundo se conoce como smart cities”. La administración asegura que, como parte de ese proceso, capacitó de forma presencial a más de 100 funcionarios.

En paralelo, la intendencia fue seleccionada para participar en un programa impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reúne a gobiernos locales para trabajar “en el uso responsable de la IA” en la gestión pública. “Nos va a permitir digitalizar muchos trámites para que sean más rápidos y ágiles, y transparentar la gestión”, explicó la contadora municipal Ivanna Ferrari en un video institucional.

Carlos-Enciso Carlos Enciso durante la décima sesión del Congreso de Intendentes en la Intendencia de Montevideo, 26 de febrero de 2026. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Experiencias puntuales

En Rocha, el tema recién empieza a asomar. En 2024 aparece la primera capacitación, pero fue “abierta a la comunidad”. La propia intendencia informa que se hizo un curso presencial, Introducción a la IA, durante enero, con cuatro instancias y 10 estudiantes. Fue una actividad básica, sin ayuda externa, ya que “no contó con apoyo de empresas, universidades u otros organismos”, y sin presupuesto, porque “no se destinaron recursos presupuestales específicos” .

En 2025 no se registran nuevas actividades. Y en lo que va de 2026 lo único que aparece es una capacitación interna, vinculada a la Red de Innovación Local (RIL), una organización nacida en Argentina que el año pasado llegó a Uruguay y trabaja con gobiernos locales para mejorar su gestión. La intendencia participó en febrero en un taller virtual sobre el uso de una herramienta llamada Portal RIL, con dos funcionarios.

A futuro no hay definiciones claras. Si bien se menciona que la RIL trabaja en un documento “para formalizar la invitación a otras direcciones de la intendencia a sumarse al proyecto”, la propia respuesta aclara que “a la fecha no se cuenta con documentos estratégicos definitivos que incluyan la planificación de próximas capacitaciones”. De todos modos, agrega que prevén continuar esta línea de trabajo.

Intendencia-Canelones

Uso de IA en la gestión

Canelones ofrece una respuesta diferente. Aunque buena parte de las intendencias consultadas se refieren a la capacitación de funcionarios, la comuna canaria se centró en las actividades dirigidas a la población. Según indicó, “no ha realizado capacitaciones para público en general en materia de IA” y explicó que priorizó otras acciones. “La intendencia no ha realizado capacitaciones para público en general en materia de IA. Se abocó a la alfabetización digital en los contextos más desfavorables luego de que el Ministerio de Educación y Cultura cerrara los Centros MEC en el período 2020-2025, que eran quienes ponían ese servicio a disposición de la población”.

También señala que “no está utilizando inteligencia artificial en sus procesos”, ya que su incorporación “está aún en evaluación”. Lo que sí aparece son “las múltiples ofertas” recibidas para “capacitaciones cortas, gratuitas y online” por parte de organismos internacionales como el BID y la Organización de Estados Americanos, “en las que se difunde la posibilidad de participar sin que sea una obligación para el personal del Área de Tecnología de la Información, por lo cual no se lleva registro de cuántos o quiénes participaron”, aclara la respuesta a Búsqueda.

Francisco-Legnani Francisco Legnani durante la décima sesión del Congreso de Intendentes en la Intendencia de Montevideo, 26 de febrero de 2026. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Al mismo tiempo, la propia intendencia dice que avanza en el uso de IA en la gestión. Según informó la diaria el 22 de abril, trabaja en incorporar estas herramientas para agilizar trámites y mejorar la atención, sobre todo en el área de gestión territorial. “Entendemos que la IA es clave para achicar los tiempos”, afirmó el intendente Francisco Legnani.

En Maldonado, la Dirección de Tecnologías de la Información indicó que no “tiene conocimiento de la existencia de instancias de capacitación en IA dirigidas a personal o público en general” desde 2023 . Tampoco hay planes concretos a corto plazo. “No se tiene, hasta el momento, previsto realizar capacitaciones en IA, si bien no se descarta”, señala el documento. La intendencia fernandina aclara que el aprendizaje “ha sido individual desde plataformas y recursos en línea y a demanda” .

IM-IA IM / Verónica Caballero

Capacitación en un solo equipo

En Montevideo sí aparecen capacitaciones, pero de alcance muy limitado. La intendencia informa instancias dirigidas a funcionarios del Servicio de Aplicaciones, con apenas dos participantes en una formación sobre IA generativa en marzo de 2026 y otro participante en un taller realizado en noviembre de 2025. En ambos casos fueron cursos externos, organizados por organismos como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, “sin costo” para la comuna.

Según informa en su web, el Servicio de Aplicaciones desarrolla y mantiene los sistemas informáticos de la comuna. También asesora en la compra o la contratación de soluciones tecnológicas. En la práctica, es el equipo que organiza cómo se usan las herramientas digitales dentro de la administración.

El relevamiento también dejó en evidencia otro problema. En la mayoría de las intendencias, hacer un pedido de acceso a la información pública vía web es difícil o directamente imposible. En varios casos, el trámite no está claramente identificado en la página, no hay formularios disponibles o esa opción no existe. En otros, la única alternativa es realizar la gestión de forma presencial.