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    La Intendencia de Canelones prepara licitaciones para intervenciones de adaptación costera

    La creación de un parque lineal en el arroyo Parque del Plata es uno de los puntos centrales de una iniciativa para la que contarán con US$ 800.000 de CAF

    Arroyo Parque del Plata.

    Arroyo Parque del Plata.

    FOTO

    Pablo Vignali / adhocFOTOS
    Búsqueda | Florencia Nichele
    Por Florencia Nichele
    Periodista

    El Ministerio de Ambiente (MA) presentó el proyecto Reacc Costas —Resiliencia y Adaptación de la Zona Costera ante la Variabilidad y el Cambio Climático— el 7 de abril de 2026 en la Torre de Telecomunicaciones de Antel. Enmarcado dentro del Plan Nacional de Adaptación para la Zona Costera (NAP Costas), la iniciativa cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Su objetivo es mejorar la preservación y el cuidado de las zonas costeras en seis departamentos: Canelones, Colonia, San José, Rocha, Maldonado y Montevideo.

    El proyecto prevé una inversión total de US$ 10 millones en fondos no rembolsables correspondientes a CAF, que funciona como agencia implementadora del Fondo de Adaptación que forma parte del Protocolo de Kioto para países en desarrollo. Del monto total previsto, cada uno de los departamentos seleccionados recibirá entre US$ 800.000 y US$ 900.000. La ejecución operativa de Reacc Costas quedará en manos de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), mientras que el MA se ocupará de la conducción técnica e implementación.

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    En Canelones el foco del proyecto está en la desembocadura del arroyo Solís Chico, integrado por los balnearios de Las Toscas, Parque del Plata, Las Vegas y La Floresta. Los trabajos que se realizarán apuntan a revertir la erosión de la zona y preservar los ecosistemas existentes.

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    Intendencia de Canelones.

    Intendencia de Canelones.

    Licitaciones en proceso

    El director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, Rodrigo González, dijo a Búsqueda que se prevé abrir licitaciones en setiembre vinculadas al proyecto en las áreas de gestión ambiental, espacios públicos, obras, género y turismo.

    La directora de Ecosistemas de la intendencia, Josefina Villamarzo, agregó que la preservación de estos espacios costeros es un proceso que lleva tiempo y requiere un mantenimiento. “Una vez que intervenís un lugar, no lo podés abandonar”, dijo, y sostuvo que el gobierno departamental está comprometido con esa tarea sostenida.

    Dentro de los proyectos confirmados, se encuentra la creación de un parque lineal en la rambla del arroyo de Parque del Plata. La alcaldesa del balneario, Tania Vecchio, explicó que el parque contará con un mirador, alumbrado público y cartelería para concientizar sobre el medio ambiente, lo que permitirá una mayor recreación para turistas y residentes en ambos márgenes del arroyo.

    Villamarzo expresó que se proyecta simplificar el acceso a esta zona a partir de la creación de una intersección vial iluminada que lleve al parque e impulse “la educación ambiental, la apreciación del paisaje y la apropiación cultural”. También resaltó “la preservación del cangrejal existente en la zona”, ya que las cuevas que crean los cangrejos en los humedales evitan inundaciones, filtran el agua y retienen materia orgánica para el cuidado del ecosistema.

    La intendencia ya expresaba en un informe ambiental de 2022, que presentó en conjunto con la Universidad de la República (Udelar) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la necesidad de implementar una reglamentación que prohíba la extracción de cangrejos de la zona en conjunto con cartelería educativa y multas en caso de no cumplir con la normativa.

    De punta a punta

    Villamarzo contó que la costa de Parque del Plata se ha visto fuertemente afectada por la erosión. La rambla Dr. Lumen Martínez Burlé quedó “intransitable” por la cantidad de arena proveniente de los médanos que ocupaban la calle, lo que ocasionó problemas de seguridad vial y de obstrucción para el acceso a viviendas para los vecinos, una situación particularmente grave ante posibles emergencias. Según el informe ambiental de la intendencia de 2022, el “número excesivo de accesos a la playa” y los “estacionamientos no planificados” contribuyeron a la inestabilidad en esa zona.

    Tanto Villamarzo como Vecchio se refirieron a los casi dos kilómetros de costa que se perdieron por el desvío natural de la desembocadura del arroyo Parque del Plata. En 2019, a través de la coordinación de la intendencia con instituciones de gobierno nacional y el Municipio de esa ciudad, se definieron medidas de implementación para que la desembocadura volviera a su cauce original y ayudar a la reintegración de los médanos a la playa. En setiembre de 2020, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aprobó la solicitud de autorización por parte de la comuna canaria y posteriormente se realizaron los trabajos.

    Ahora, para minimizar la erosión en el territorio, se crearán cercas captoras para restauración dunar. Esto podría implicar la poda de especies vegetales exóticas, como la acacia, y su posterior colocación sobre la primera línea de dunas de la playa para retener la arena y crear médanos.

    La erosión de barrancas en el balneario La Floresta, que también forma parte del proyecto, despierta inquietud en la intendencia y en los vecinos, ya ocasiona desprendimientos de arena cerca de la playa. Una de las soluciones a esta problemática es la adaptación del sistema de drenaje de agua de lluvia, que evitaría los daños en esa zona e impediría que el fenómeno continúe.

    Turismo en el territorio

    El turismo es otro pilar importante para el gobierno departamental. Villamarzo argumentó que Parque del Plata y La Floresta son puntos históricos de la costa de Canelones por su gran infraestructura urbana y el crecimiento económico que tuvieron, asociado al gran atractivo turístico de sol y playa. La jerarca considera clave tener en cuenta estas características a la hora de planificar diseños urbanísticos y soluciones basadas en la naturaleza.

    Al respecto, se mantuvieron reuniones con la Dirección de Desarrollo Turístico y la Unidad de Género de la intendencia, los municipios involucrados y el MA, para que el diseño de los espacios que se financiarán con el Fondo de Adaptación sean inclusivos.

    La alcaldesa sostuvo que el proyecto fortalecerá el turismo. Se trata de enclaves que la gente visita, en los que se realizan fiestas y se desarrollan emprendimientos gastronómicos. La rambla del arroyo Parque del Plata, subrayó, es “muy visitada y muy buscada” desde lo ambiental y lo económico. Integrar la perspectiva turística “es darle una gran mano al balneario”, ya que es “una de las fuentes de mayores ingresos de nuestra población”, dijo.

    Atlantida
    Playa de Atl&aacute;ntida, Canelones.

    Playa de Atlántida, Canelones.

    Atlántida en espera

    Tras evaluaciones conjuntas con el MA y en consideración de los criterios impuestos por el Fondo de Adaptación, Atlántida quedó fuera del proyecto Reacc Costas porque las intervenciones necesarias implican otro tipo de proceso de adaptación. Entre ellos, según el informe de la intendencia de 2022, podría estar la readecuación de espigones, estructuras generalmente de hormigón que se instalan en el agua como contención para la arena, para evitar que el mar se lleve la playa.

    A pesar de quedar por fuera, la directora de Ecosistemas señaló que actualmente se mantienen conversaciones con el MA para abordar el cuidado de esa zona costera a partir de otros fondos.

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