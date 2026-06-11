Las peticiones de asilo en Uruguay aumentaron 78% respecto a 2024

La amplia mayoría de las nuevas solicitudes fueron hechas por cubanos que llegaron al país; el Poder Ejecutivo trabaja en un nuevo decreto para reactivar el Programa de Residencia por Arraigo

Las peticiones de asilo en Uruguay aumentaron 78% durante el año pasado en comparación con el 2024, un cambio empujado por el crecimiento en el flujo de ciudadanos cubanos que llegaron al país, según un informe elaborado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés).

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Entre enero y diciembre de 2025 el país recibió 16.536 solicitudes de asilo, casi 7.000 más que el año anterior. De los nuevos pedidos, 14.486 correspondieron a cubanos que llegaron al país, casi el doble que en 2024 (7.413).

Embed Los datos de Acnur, que serán presentados este jueves, indican que su oficina en Uruguay trabaja con una población de 51.349 personas. De ellas, 3.217 ostentan la calidad de refugiadas, mientras que 27.927 tenían abiertas solicitudes de asilo a diciembre del 2025. Otras 20.833 personas necesitaban protección internacional y dos se encontraban bajo mandato apátrida por no tener una nacionalidad.

El informe indica que esa población había caído 2,6% en relación con el 2024. Entre los motivos del descenso, estuvo la resolución de solicitudes de asilo que se encontraban pendientes y “mayores movimientos de salida” del país de esas personas.

La amplia mayoría de las personas que, de acuerdo a Acnur, “necesitan protección internacional” y viven en Uruguay residen en Montevideo (89%). El resto están radicadas en Canelones (7%), Maldonado (2%), Colonia (1%) y San José (1%).