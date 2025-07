"No se puede estar de acuerdo" con aumentos de sueldos gerenciales en ASSE, dice gremio de trabajadores

Según dijo a Búsqueda el presidente de la FFSP, Martín Pereira, hay dos elementos que le generan ruido al sindicato. Uno es la necesidad de conocer "de primera mano" la anunciada reestructura organizacional que impulsan las actuales autoridades de ASSE, que asumieron el 26 de marzo. El otro son los incrementos salariales. "Un enfermero entra ganando 44.000 pesos nominales. Y hay gente que entró con este gobierno que ya se subió cien palos de sueldo... no se puede estar de acuerdo, no hay discusión alguna al respecto", expresó.

En un mensaje enviado a los medios de comunicación, ASSE indicó que en la actual administración se crearon 39 y no 52 puestos nuevos, de los cuales "solo 13 generan costo", que se "suprimieron 15 funciones existentes previamente" para las que ingresaron "únicamente siete personas nuevas a la institución", supliéndose el resto con redistribuciones. La reestructura anunciada, de la que no se dieron detalles, permitirá al prestador un ahorro de dos millones de dólares al año, según la administración.

"En este período se redujeron 63 contratos en ASSE central, disminuyendo de 1191 a 1128", indicó el prestador público en su comunicación. Las actuales autoridades aseguraron que se encontraron al asumir con más funcionarios de los esperados "debido a que en los últimos 3 meses de la gestión anterior se presupuestaron 793 personas", siendo "al menos 100" cargos de confianza de las anteriores jerarquías.

Desde ASSE señalaron a Búsqueda que el cargo de subgerente general (uno de los cargos creados, con un sueldo de $ 357.718), en los hechos "ya existía en la administración anterior", lo que se indica en resoluciones disponibles en la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO). "Lo que hicimos en ese caso fue transparentar", añadió una fuente.

Por su parte, consultado por Búsqueda, el diputado Niffouri dijo que este comunicado "no niega que hubo aumentos", y que "lo que dicen que se ahorra es por echar a 63 personas".

Cuestionan el "momento y la oportunidad" del aumento de sueldos

El presidente de la FFSP, que dice que espera la llegada de Danza para concretar la reunión, cuestionó también "el momento y la oportunidad" de aumentar "sueldos que de por sí ya eran buenos". "Si hubiera plata y sabemos que con (la ley de) Presupuesto se va aumentar todo, todavía. Pero rompés el relato de la fuerza política a la que respondés: ¿supuestamente ASSE está fundido y te subís cien mil pesos el sueldo? ¿Cómo lo defendés?", dijo Pereira a Búsqueda.

Pereira milita en el sector PAR y Danza integra El Abrazo; ambas agrupaciones son lideradas por la ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

Esas expresiones del dirigente sindical van en la misma sintonía que las que el diputado Satdjian formuló el miércoles 9 en rueda de prensa: "Esto no se condice con el relato del Frente Amplio, con la supuesta herencia de deudas en ASSE y la situación de atrasos, y que ahora se aumenten los sueldos y se creen cargos nuevos, de dirección, subdirección, totalmente innecesarios”.

En ASSE aún no se han designado los directores sociales que fungen de contralor. En eso Pereira deslindó a las autoridades: "Nosotros decidimos que (la elección del representante de los trabajadores, el 29 de julio) sea una instancia democrática a padrón abierto. Eso sí que no es responsabilidad del directorio. Lo que (la oposición) diga al respecto es parte del tiroteo político".

El representante de los usuarios ya ha sido designado por el Frente Social de la Salud y espera la venia del Senado.

A su regreso al país este jueves 10, el presidente de la República, Yamandú Orsi, expresó su respaldo a las autoridades de ASSE y a su plan de reestructura. "Me consta, por lo que me han informado, que no hay un salto en los costos sino que con los mismos recursos se hizo la reestructura", señalo en rueda de prensa, haciendo énfasis en el ahorro que aseguran desde el prestador.