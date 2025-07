“En principio, las explicaciones” que dio Gorzy sobre desvinculación de periodista “conformaron” a autoridades públicas

Tras varias menciones en otros medios a estas palabras, Kosak resolvió explicar, el 3 de julio, en el mismo programa, las razones de su desvinculación de Buscadores. La periodista contó entonces que, desde febrero de 2024, integraba la mesa del programa como panelista dos veces por semana y que, luego de dar en mayo su opinión en Dopamina “acerca de la situación en Israel y Gaza”, la que “para mucha gente de la colectividad” judía, que integra, “es muy fuerte”, decidió explayarse sobre el tema con un mensaje de WhatsApp. Allí explicaba que “los voceros de la colectividad, que es muy diversa, que tiene muchas opiniones distintas, no podían ser siempre los mismos ni ser gente que dijera cosas como que no hay inocentes en Gaza”.

Kosak informó el 3 de julio, también en Dopamina, que tanto el editorial como el mensaje de WhatsApp “le llegaron a Sergio Gorzy, que se sintió ofendido, dolido y personalmente atacado” por su “explicación”. Agregó que “después de eso” tuvieron “una larga conversación al respecto”, en la que el director y conductor de Buscadores le dijo que “estaba en shock” y que “por ahora no iba a estar más convocada”. Sin embargo, “ese ‘por ahora’ se tornó para siempre”, acotó.

La periodista aclaró que no quería “ahondar” en el tema ni victimizarse: “Es su programa; no es canal 5 ni VTV. Él lleva a quien quiera, y esto tampoco es un descargo contra él”. Buscadores es una coproducción de Canal 5, contrata el espacio de lunes a viernes de 14 a 16 horas y, además, se retransmite por VTV.

Las explicaciones de Gorzy

Gorzy contó al abogado del Secan por qué Kosak dejó de integrar desde mayo el panel de Buscadores. “Se viralizó un editorial de ella en su streaming, y los televidentes de Buscadores son de otra generación y no cayeron bien algunas expresiones o forma de hablar. No fue en Buscadores (que las dijo), pero no contribuyeron para generar la imagen de panelista de un programa de otro tipo”, dijo Gorzy a Búsqueda. Además, descartó que haya dejado de convocarla por decir que Israel comete “un genocidio”.

“Yo convoco a los periodistas semana a semana, sin compromiso de cantidad de veces, y no la dejé sin trabajo, porque no es empleada mía. Cuando saltó el problema, que fue hace un mes y medio, le dije que ‘por ahora’ no la iba a convocar más, pero no le dije ‘nunca más’”, sostuvo el director de Buscadores. Agregó que “a las tres semanas (ella) entendió que era definitivo” y dejó el grupo de WhatsApp del programa que se emite por el canal público. “Yo con ella no tengo ningún problema, nos llevamos bárbaro, no tuvimos ninguna discusión y la familia de ella es como mi familia desde toda la vida”, expresó Gorzy.

El director de Buscadores publicó luego en la red social X que “no fueron explicaciones” las que le pidió el abogado del Secan, “sino que querían saber de primera mano qué sucedía”, mientras que “pedir explicaciones suena a otra cosa que no sucedió o al menos no fue el tono de la charla” con el abogado, “que, por cierto, es razonable que suceda”. De todas maneras, luego la presidenta del Secan confirmó que hubo un pedido de explicaciones que Gorzy respondió.

Pedido de información

El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, cursó el 3 de julio un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura con destino al Secan y Canal 5 en el que solicita “conocer el vínculo contractual de TNU (el anterior nombre de Canal 5) con el programa Buscadores”. Además, pregunta si “Buscadores explicó a TNU los motivos de la desvinculación de la periodista Fernanda Kosak” y si “el motivo de la desvinculación de la periodista tuvo que ver con sus expresiones vertidas en un programa de streaming relativas a la política llevada adelante por parte de Israel con respecto a Gaza”.

Por otra parte, al día siguiente, el 4 de julio, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) manifestó en un comunicado su “preocupación” por la desvinculación de Kosak de Buscadores, y planteó que “configura un hecho de censura que afecta el ejercicio profesional, vulnera el derecho a la libertad de expresión, debilita el debate público y puede generar autocensura entre periodistas por temor a represalias similares”.