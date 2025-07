Sin certezas sobre Tenfield, la AUF espera que otras empresas confirmen un interés hasta ahora informal

“Lamentablemente el Comité Ejecutivo de la AUF no mostró intenciones de negociar, limitándose a rechazar la oferta trasladada por Tenfield recién dos días antes de culminar la etapa de negociación directa, sin realizar ninguna contrapropuesta. La empresa se vio privada de presentar una segunda oferta durante el plazo de negociación directa con la AUF, lo cual no demuestra un actuar de buena fe”, señala el comunicado.

¿Qué paso con Tenfield?

La primera —y única— oferta de Tenfield a la AUF propuso un piso de US$ 25 millones anuales por los derechos de televisación, que con ciertas variables relacionadas a los derechos de merchandising de las instituciones podía ascender a US$ 30 millones. Hoy, en el último año del contrato vigente, la compañía abona alrededor de US$ 15 millones. La AUF, con base en informes encargados a consultoras internacionales, pretende una cifra a partir de los US$ 45 millones.

Según el comunicado publicado esta semana por Tenfield, la empresa tenía una segunda oferta para presentar, pero la AUF suspendió, “a último momento y sin ningún tipo de fundamento”, un cuarto encuentro cara a cara entre las partes pactado para el 3 de julio, un día antes del vencimiento del plazo de negociación bilateral.

Fuentes de la AUF indicaron a Búsqueda que, más allá de la concreción de esa reunión, los números en conversación eran dificilmente conciliables y Tenfield ya había presentado reparos a una serie de condiciones planteadas por la asociación. El foco más importante de esas condiciones era que, en un hipótetico nuevo contrato, la empresa no pudiera descontar más del 20% del dinero mensual que debe pagar a los clubes por los derechos de televisación. El requisito de la AUF apuntaba al modelo de Tenfield, que no se limita a la comercialización de derechos de televisión, sino que incluye también una dimensión financiera: la empresa suele adelantar fondos a los clubes en momentos de dificultad económica y luego descuenta esos montos de los desembolsos mensuales.

Daniel Rodriguez adhocFOTOS.JPG Ignacio Alonso al salir de la segunda reunión con Tenfield, realizada el 24 de junio en el hotel Sofitel Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

Otro de los lineamientos propuestos por la AUF era que Tenfield garantizara el cumplimiento del futuro contrato mediante instrumentos legales y financieros concretos, como avales bancarios y seguros de cumplimiento. La asociación también planteó la necesidad de acceder a información transparente sobre aspectos generales del negocio, como el número de suscriptores, ingresos por suscripciones y datos similares relacionados con la comercialización de los derechos del fútbol. Por último, se pidió a Tenfield un tratamiento equitativo con todos los operadores de cable y streaming que transmiten el fútbol uruguayo en todo el país, ante problemas recientes que la empresa tuvo con plataformas como DirecTV, que la denunció ante el Ministerio de Economía y Finanzas por prácticas anticompetitivas.

La licitación que diseña la AUF

La negativa de Tenfield a prolongar su vínculo con AUF abre ahora un período de licitación. Culminada la negociación privada entre ambas partes, comienzan discusiones internas dentro de la asociación. Existe un grupo de clubes afines a Tenfield que entiende que ninguna otra empresa ofrecerá el dinero que propuso Casal a la AUF para el período 2026-2029. Estas instituciones consideran, además, que el nuevo estatuto de la AUF, votado en 2018, otorga demasiado poder a su presidente y al Comité Ejecutivo. Pretenden que el pliego de la licitación sea elaborado no por el Comité Ejecutivo sino por el Consejo del Fútbol Profesional, que nuclea solo a los clubes profesionales de Primera y Segunda División y no a grupos aliados a Alonso, como los futbolistas, los entrenadores y los jueces.

El artículo 82 del estatuto establece que la venta de los activos (derechos de televisión, streaming, publicidad, etcétera) se realizará a través de un llamado público que será publicado en un periódico de circulación nacional y también en el sitio web de la AUF, debiéndose indicar las bases de la oferta, requisitos y forma de postulación, entre otras; todo ello de manera de asegurar la debida transparencia de las operaciones y el mayor número de interesados.

Deporte-Pelotas Penalty-Cancha Fútbol Uruguayo-2025-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS.JPG La AUF busca que el nuevo contrato separe a los compradores de derechos de transmisión de otros rubros, como el suministro de las pelotas oficiales, pero el modelo final del pliego de la licitación dependerá de los aportes de una consultora internacional Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

El Comité Ejecutivo de la AUF ya comenzó a trabajar en el pliego y, aunque se solicitarán insumos de los clubes, no está previsto que se convoque al Consejo del Fútbol Profesional. En la elaboración y publicación participarán el equipo de compliance interno de la AUF y la Comisión de Contralor y Transparencia de la asociación; también dos abogados externos, Martín Risso y Gonzalo Ramírez, y EY-Parthenon, la firma de consultoría estratégica dentro de la consultora global estadounidense Ernst & Young. Esta firma fue recientemente contratada por la AUF para producir un análisis sobre valor y mejoras del fútbol uruguayo.

Bajo el contrato vigente hasta el 31 de diciembre, Tenfield mantiene no solo los derechos de transmisión del fútbol uruguayo, sino también otros asociados, como derechos de imagen de los futbolistas, el merchandising de instituciones y el suministro de las pelotas oficiales. La AUF proyecta que el próximo acuerdo se estructure en bloques diferenciados: el más valioso, correspondiente a los derechos de transmisión (broadcast), y otros complementarios —como las vallas electrónicas en los estadios, la publicidad y el patrocinio de las ligas, la producción audiovisual y los betting rights—, con el objetivo de diversificar ingresos y abrir el negocio a nuevos actores.

De todos modos, el diseño final del pliego bajo este modelo de categorías dependerá de las conclusiones que aporte la consultora EY-Parthenon.

Antel y los otros interesados

De acuerdo al estatuto de la AUF, el plazo del nuevo contrato de televisación no puede ser de más de cuatro años, salvo una aprobación especial por parte del Congreso, el máximo órgano de la asociación, compuesto por todos sus integrantes.

Lo inexplorado y novedoso del proceso en marcha genera expectativa por una posible oferta superior a las previsiones de la AUF, pero también despierta dudas sobre cómo responderá el mercado ante un producto como el fútbol uruguayo, que algunos de sus propios dirigentes han calificado como débil y de escaso valor. La incertidumbre es mayor ante la falta de claridad sobre la postura que adoptará Tenfield. “Por ahora se está analizando la situación de presentarnos o no, realmente es probable no presentarnos, pero se está estudiando”, afirmó Giménez a Búsqueda.

En los últimos meses, a medida que el conflicto entre la AUF y Tenfield se intensificó, varias empresas se contactaron con dirigentes de la AUF y de distintos clubes. Según diversas fuentes, fueron conversaciones informales, orientadas a sondear el escenario. La incógnita ahora es si, con el pliego publicado, esas intenciones se traducirán en propuestas oficiales.

Javier Calvelo adhocFOTOS.jpg Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel Javier Calvelo/adhocFOTOS

Las proyecciones previas de la AUF anticipan que pueden presentarse compañías ya activas en la región, propietarias de ciertos derechos sobre competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de federaciones de Sudamérica. Algunas de las nombradas son DirecTV (Copa América, Eliminatorias Sudamericanas), TNT (Argentina, Brasil), Tigo Sports (Bolivia, Paraguay), 1190 Sports (Perú) e incluso DAZN, una empresa británica que busca expandirse en el fútbol sudamericano mediante plataformas de streaming.

En medio de las especulaciones, esta semana se despertó un debate político con la posible participación de Antel a través de su canal Antel TV. “El fútbol en Uruguay es un contenido premium. Si querés competir en contenido, tenés que tenerlo. Así que Antel tiene muchísimo interés en seguir manteniendo la posibilidad de tener el fútbol. Nos interesa, porque es un contenido que la gente en general quiere ver en Uruguay. Yo quisiera tenerlo con exclusividad en mi sector. Sin duda. No sé si voy a poder, no creo que pueda”, dijo Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, entrevistado el 5 de julio en El Observador.

La posición de Álvarez fue respaldada horas después por la vicepresidenta Carolina Cosse, presidenta de Antel entre 2010 y 2015 e impulsora de negocios de servicios digitales al frente del ente. “Me parece muy interesante que el vicepresidente de Antel lo esté marcando porque es una línea que hay que estudiar con cuidado”, afirmó en rueda de prensa.

Yamandú Orsi sobre la participación de Antel en los derechos del fútbol uruguayo.mp4

El ímpetu del oficialismo recibió un freno desde Río de Janeiro, donde el presidente Yamandú Orsi participaba de la cumbre de los países Brics. “El rol del Estado en la transmisión de espectáculos culturales tiene que ser asegurar la transparencia y el más amplio acceso a la población a productos de calidad”, indicó consultado por periodistas. “El fútbol tiene intereses muy duros y muy complicados y hasta ahora tiene que seguir siendo así, es un asunto que tienen que resolver entre los privados. En este momento lo mejor que puede hacer el Estado es que los privados lo resuelvan”, zanjó, en una postura que había repetido semanas antes tras una cena con Alonso.

En la práctica, Antel participa en la comercialización del fútbol uruguayo desde octubre de 2022, cuando firmó un acuerdo con Disney que le permite distribuir en Uruguay todos los canales y servicios de streaming de la compañía estadounidense, incluyendo Disney+ y ESPN. Aunque el convenio abarca la totalidad del contenido de Disney, el fútbol uruguayo se destaca como el principal atractivo comercial para la empresa estatal, siendo clave para captar clientes.

Disney posee los derechos de transmisión vía streaming de los partidos de Primera y Segunda División del fútbol uruguayo, tanto para el país como para el exterior, desde marzo de 2022, cuando firmó un contrato con Tenfield. Hasta junio de 2024, las transmisiones se realizaron a través de la plataforma Star+, que luego fue integrada a Disney+.

Ernesto Ryan GAMBA adhocFOTOS.JPG Disney transmite por streaming los partidos del fútbol uruguayo tras alcanzar un acuerdo en 2022 con Tenfield Ernesto Ryan/GAMBA/adhocFOTOS

La gigante estadounidense está muy presente en el mercado sudamericano, responsable de la transmisión de torneos, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y otras competencias de la Conmebol. Por eso la AUF la considera un actor de relevancia en el próximo llamado a licitación. Sin embargo, al igual que ocurre con Tenfield, no se sabe cuál será la conducta de Disney en el proceso.

En la AUF manejan la posibilidad de que Disney haya asumido un compromiso legal con Tenfield para no presentarse a la licitación. Fuentes de la asociación indicaron que el Comité Ejecutivo se comunicará con los jerarcas de la empresa en Argentina para confirmar esta información y, de ser correcta, elevar una denuncia al Ministerio de Economía y Finanzas por un presunto acuerdo colusorio que vulnera la normativa de defensa de la competencia.

Consultado al respecto, Giménez dijo: “Disney aún no se manifestó , seguramente esperará la posición de Tenfield para definir su postura, que hoy es seguir ligado con el contrato de Tenfield”.