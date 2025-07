Nuevos intendentes asumen con promesas de mejor gestión y anuncian proyectos prioritarios

El frenteamplista Francisco Legnani asumió oficialmente el cargo de intendente de Canelones, sucediendo a la administración del actual presidente Yamandú Orsi, quien lo acompañó en la ceremonia, junto con varias autoridades del gobierno nacional. El exsecretario general de la comuna canaria destacó el apoyo que recibió de sus antecesores y subrayó que su objetivo será “influir en la vida de la gente”.

Legnani anunció que uno de los principales proyectos de su gestión será el financiamiento de obras de saneamiento en el departamento. También buscará priorizar los temas vinculados a la movilidad, por ejemplo, mediante una “solución definitiva” a la entrada y la salida de Montevideo por el corredor de avenida Italia, Giannattasio, ruta 8, camino Maldonado y ruta 5.

Legnani-Mahia-Orsi.jpg Francisco Legnani asumió como intendente de Canelones en una ceremonia en el Complejo Cultural Politeama, acompañado por José Carlos Mahía y Yamandú Orsi Mauricio Zina / adhocFOTOS

Besozzi: el saludo a Orsi y la promesa de un “gobierno más tranqui”

En la mañana de este viernes, en tanto, asumió Besozzi como intendente de Soriano, reelecto por cuarta vez. El jerarca, que tomó posesión tras haber sido imputado por la fiscalía de varios delitos contra la administración, afirmó que “se viene un gobierno con nuevos desafíos”, y elogió al presidente Orsi.

“Gobernar con un gobierno nacional que no es de mi partido me decían que sería difícil. No, al contrario. Goberné bien con todos los partidos. Cada uno hizo lo mejor por su país”, dijo Besozzi, y agregó: “Ahora me toca con un colega, a quien tengo un gran aprecio, un gran compañero de Congreso de Intendentes”, dijo en referencia al mandatorio. .

Añadió que su administración será “un gobierno más tranqui”, “más de mantenimiento que otra cosa”, sin hacer referencia a su causa penal, por la que está bajo arresto domiciliario nocturno y con prohibición de salir del país.

En la plaza Independencia de la ciudad de Rocha, sobre este mediodía, asumió como intendente por segunda vez el nacionalista Umpiérrez. Acompañado por el expresidente Luis Lacalle Pou y los senadores Martín Lema (Partido Nacional) y Robert Silva (Partido Colorado), el jerarca sostuvo que “ser reelecto no es un premio, sino una obligación adicional más”.

“No lo tomamos como condecoración, lo tomamos simplemente como la sumatoria de las expectativas de ciudadanos que quieren que este camino siga, se profundice y continúe”, expresó en su discurso.

En Paysandú asumió el nacionalista Nicolás Olivera por un segundo período al frente de la intendencia sanducera y habló de la renovación y del desafío que enfrentará su nueva gestión. “Hay cosas nuevas por las que preocuparse, por las que ocuparse”, afirmó. Por otro lado, celebró “la contundencia” del mensaje de la ciudadanía, que respaldó los cinco años anteriores de gobierno, y mencionó que una de las principales apuestas de su gestión será la construcción de un campus universitario en el departamento.