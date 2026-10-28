Orsi dijo que Uruguay es una “excepción” en la región y rechazó que se tilde de “ensobrados” a los periodistas

En los Desayunos Búsqueda , el presidente rechazó los ataques a los periodistas y reclamó “un compromiso” del sistema político para “cuidar” a los medios

El presidente Yamandú Orsi afirmó que Uruguay es una excepción en una región donde hay presidentes y expresidentes presos. Lo hizo durante un nuevo encuentro de los Desayunos Búsqueda, en el que también cuestionó los ataques a los periodistas y el uso de calificativos como “ensobrados” para desacreditar a quienes ejercen la profesión.

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Orsi sostuvo que el país atraviesa “un momento particular” en una región muy complicada y destacó que sus principales dirigentes políticos todavía “pueden sentarse a intercambiar puntos de vista”. A su juicio, esa convivencia sigue siendo “un valor muy uruguayo” que debe preservarse.

El mandatario también recordó el papel que tuvieron los diarios y semanarios en la discusión pública. Dijo que siente “nostalgia” por una época en la que los lectores “recorrían las portadas de los kioscos para informarse”, aunque reconoció que el mundo cambió y que hoy las redes sociales ocupan buena parte de ese espacio.

El presidente reclamó “un compromiso” del sistema político, tanto del gobierno como de la oposición, para “cuidar” medios como Búsqueda, pese a las dificultades económicas que enfrenta el sector. Sostuvo que el periodismo debe ayudar a preservar la “libertad de expresión y la convivencia democrática”.

A sala llena, Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti, Yamandú Orsi y Andrés Danza durante el estreno del documental de Búsqueda en el Complejo Movie Center en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS También cuestionó que el intercambio en las redes se limite a los “insultos” y los “adjetivos”. Dijo que prefiere las cartas de lectores y un periodismo que no se limite a reproducir declaraciones, sino que también “aporte análisis, opinión y profundidad”.