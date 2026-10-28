Compras con franquicia aduanera cayeron 56% en setiembre; los ‘couriers’ apuntan a la confusión por el IVA

Los paquetes de compras bajo el régimen de franquicia aduanera cayeron 56,3% en setiembre: fueron 75.085, contra 171.979 en el mismo mes de 2025. Es la cifra más baja desde que en mayo estos envíos empezaron a bajar al estar gravados con IVA, salvo los que provienen de Estados Unidos.

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El acumulado de enero a setiembre muestra una caída menor, de 4,3%, al comparar con igual período de 2025. Pero ese resultado esconde dos etapas distintas. Entre enero y abril, antes del cambio impositivo, se liberaron 973.043 paquetes, 61% más que en los mismos meses del año anterior. De mayo a setiembre fueron 434.075, cerca de la mitad que en igual período de 2025, cuando sumaron 865.527.

La baja no se limita a la franquicia. El total de envíos postales internacionales —medido por fecha de arribo— retrocedió 9,1% en el acumulado de enero-setiembre, hasta 1.879.846. También cayeron los envíos declarados bajo el régimen simplificado, que aplica un tributo único de 60%: fueron 297.669, 32,3% menos que un año atrás. Las series de datos informadas por la Dirección Nacional de Aduanas tienen criterios de registro distintos y no deben sumarse entre sí.

El IVA a estas compras en el exterior fue un reclamo de organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio y Servicios, cuyos socios se sintieron afectados por la competencia, sobre todo de la plataforma china de e-commerce Temu.

Consultada por Búsqueda sobre el objetivo del gobierno de equiparar las condiciones con el comercio local, Andrea Fernández, secretaria de la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC) puso en duda que gravar las compras del exterior vaya a impulsar las ventas del comercio tradicional. “Se compran muchos artículos en el exterior que no existen en Uruguay. No creo que el haber gravado con IVA mejore las ventas en el mercado nacional”, afirmó.

“Ante la confusión, se retrae y no compra”

Fernández vinculó la baja en el uso del régimen de franquicia aduanera en los meses recientes con dos factores: el IVA aplicado a los envíos de países sin acuerdos comerciales y las dudas que generó la nueva normativa. “No creo que el uruguayo compre menos, sino que, ante la confusión, se retrae y no compra”, dijo.

La CUC busca aclarar que la exoneración de IVA continúa para ciertos envíos procedentes de Estados Unidos. Desde mayo, el régimen permite hasta tres envíos por persona, con un cupo anual de US$ 800. Para acceder a la exoneración, cada envío procedente de Estados Unidos no puede superar los US$ 200 y debe cumplir las demás condiciones aduaneras. Además, Aduanas informó que desde el 3 de noviembre exigirá que el emisor de la factura esté registrado ante el organismo.

“La población sigue sin tener claro qué está gravado de IVA y qué no”, afirmó Fernández. Según explicó, parte de los consumidores entendió que todas las compras en el exterior quedaron alcanzadas por el impuesto, incluso las que mantienen la exoneración.

La cámara está evaluando difundir una comunicación para aclarar qué permite la normativa y qué compras están gravadas. “Aspectos a corregirse no hay; lo que hay son aspectos para mejorar la comunicación”, resumió Fernández. También mencionó los rumores que circularon al inicio sobre el acceso de Aduanas a los movimientos bancarios de los compradores como una fuente adicional de confusión.

El cambio también exigió una adaptación de las empresas de couriers. “Significó tener que reprogramar todas las plataformas” para identificar de dónde viene cada envío y si corresponde cobrar IVA, contó la directiva de la CUC. Ese trabajo elevó los costos internos de las empresas, aunque, según afirmó, no se trasladaron a los clientes. Por ahora, agregó, no hubo recortes de personal ni reducción de operaciones.

La directiva de la gremial de couriers espera que las compras se recuperen con Black Friday, Cyber Monday y las fiestas de fin de año. “Tenemos la expectativa de que ahora, cuando viene la temporada, la gente empiece a estar un poco más abierta” a utilizar el régimen de franquicias, dijo. Añadió que una mayor difusión del esquema simplificado de 60% también podría contribuir a revertir la tendencia.