España sufre una de sus peores tragedias ferroviarias tras un choque entre trenes de alta velocidad

Los periodistas que llegaron a la región de Castilla-La Mancha, en el centro de España, encontraron una escena devastadora. Un tren había quedado incrustado en otro, en el segundo accidente ferroviario de este tipo ocurrido en el país en lo que va del año .

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Varios vagones estaban volcados junto a un terraplén, mientras decenas de vehículos de emergencia iban y venían a toda velocidad por la zona.

“Estamos hablando de aproximadamente 68 muertos, pero es probable que la cifra aumente”, declaró a los periodistas Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. El funcionario elevó así el balance anterior, que era de 31 fallecidos.

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Una portavoz del gobierno regional dijo a la agencia francesa AFP que más de 100 personas habían resultado heridas. De ellas, 58 fueron trasladadas a hospitales y 15 estaban en estado crítico.

Mientras helicópteros sobrevolaban el lugar en busca de supervivientes, varias furgonetas negras de una funeraria llegaron a la zona.

La operadora ferroviaria estatal Renfe confirmó que se había suspendido el servicio en la principal línea de alta velocidad que conecta Madrid con el sur del país. La medida se tomó después de que uno de sus trenes chocara con una formación de la empresa privada Iryo.

En un comunicado, Iryo informó que su tren, que transportaba a 147 pasajeros y cinco empleados, incluido el conductor, «fue embestido por detrás» por la formación de Renfe.

Manuel Ortiz, de 49 años, vecino de Urda, una localidad situada a unos 130 kilómetros al sur de Madrid, relató a AFP que había pasado toda la mañana trasladando supervivientes en su coche. Visiblemente conmocionado, contó que los pasajeros del tren de Iryo le dijeron que la formación estaba detenida cuando ocurrió el choque.

Describió la escena como “horrible, espantosa” y dijo que el lugar “olía a accidente, a metal”.

La seguridad ferroviaria bajo escrutinio

El accidente se produce un mes antes de que el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, intente revertir las encuestas desfavorables y prolongar su mandato de ocho años en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

La oficina de Sánchez informó que se dirigía al lugar del accidente. El primer ministro publicó en la red social X que estaba “conmocionado” por el accidente y envió “mi amor, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”.

Las condolencias llegaron de toda España y Europa. La Casa Real española declaró el día X estar “conmocionada y preocupada” por el accidente, y transmitió su apoyo a las víctimas, a sus seres queridos y a los servicios de emergencia.

Una portavoz de la UE afirmó que el bloque estaba “dispuesto a ayudar a España si fuera necesario”, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “Europa está de luto” con las víctimas tras la “devastadora noticia”.

La Federación Española de Fútbol aplazó 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey “como muestra de respeto y solidaridad”.

La red ferroviaria de alta velocidad de España ha recibido enormes inversiones en los últimos años, convirtiéndose en la segunda más grande del mundo después de China y en una fuente de orgullo nacional.

Pero el accidente del miércoles se produce después de otra colisión entre dos trenes de alta velocidad en las afueras de la localidad sureña de Adamuz en enero, que dejó 46 muertos y planteó serias dudas sobre la seguridad en los ferrocarriles del país.

Ese accidente fue el más mortífero en materia de accidentes ferroviarios en España desde 2013, cuando 80 personas murieron después de que un tren se saliera de una curva en las afueras de la ciudad de Santiago de Compostela, en el noroeste del país.

Los dos accidentes ocurridos este año tuvieron lugar en la línea que une Madrid con la ciudad sureña de Sevilla.

Se desconocen las causas del último accidente, ocurrido en un tramo recto de vía férrea bajo un clima soleado y seco. Cinco personas vestidas con overoles blancos examinaban las vías y tomaban fotografías, según informó la AFP.

Una de las rutas más transitadas del país, fue la primera línea de alta velocidad de España cuando se inauguró en 1992, coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla.

Con AFP

FUENTE:RFI