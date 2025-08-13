  • Cotizaciones
    miércoles 13 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay avanza hacia la legalización de la eutanasia tras aprobación en Diputados

    La Cámara de Representantes votó un proyecto que regula y autoriza la eutanasia, permitiendo a pacientes terminales optar por una muerte digna bajo estrictos controles médicos y legales; la propuesta pasó al Senado

    Cámara de Representantes durante la votación del proyecto de ley de eutanasia&nbsp;

    Cámara de Representantes durante la votación del proyecto de ley de eutanasia 

    FOTO

    Parlamento
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de ley que regula y autoriza la eutanasia, marcando un hito en el debate sobre la “muerte digna” en el país. La iniciativa tuvo 64 votos a favor y 29 en contra, luego de un extenso debate que superó las 12 horas.

    El proyecto permite que personas mayores de edad, plenamente capaces mentalmente, que sufren enfermedades incurables o están en etapa terminal con dolores insoportables, puedan optar por la eutanasia bajo estrictos controles médicos y legales. Para acceder al procedimiento, se exige aval de al menos dos profesionales de la salud y la residencia formal en Uruguay, tanto para ciudadanos nacionales como extranjeros.

    Leé además

    El proyecto de eutanasia fue aprobado por mayoría en la Comisión de Salud de Diputados 
    "Muerte digna"

    Proyecto de eutanasia, aprobado en comisión por mayoría, espera más apoyo en Diputados que el anterior

    Por Leonel García
    Hospital de Clínicas
    Estudio legislativo

    Proponen que hospitales de Clínicas, Policial y Militar también puedan realizar la eutanasia

    Por Leonel García

    La iniciativa fue apoyada por todo el Frente Amplio, menos el diputado Álvaro Lima, que se retiró de sala, 13 colorados, cuatro blancos y el único representante del Partido Independiente. No tuvo apoyos de Cabildo Abierto ni de Identidad Soberana.

    El proyecto pasa ahora a la Comisión de Salud del Senado para su estudio y posterior votación en la Cámara Alta, donde el oficialismo tiene mayoría propia.

    Legislatura pasada

    En la legislatura pasada, el proyecto de despenalizar la eutanasia, también impulsado por legisladores frenteamplistas y colorados, tuvo media sanción en Diputados el 6 de octubre de 2022. En esa ocasión logró 57 votos a favor y 39 en contra.

    Pero ese proyecto naufragó en el Senado, algo que, al contar el Frente Amplio con mayoría, es difícil que se repita. Se da como un hecho en el ámbito parlamentario que la iniciativa será aprobada antes de fin de año.

    En la opinión pública, la posibilidad de legalizar la eutanasia obtiene mayorías, según una encuesta de la consultora Cifra realizada en abril y presentada en mayo. Más de seis de cada 10 uruguayos se manifiesta a favor de su legalización. En concreto, un 62% dijo estar de acuerdo con despenalizarla, mientras 14% no se expresó y un 24% afirmó estar en contra.

    Selección semanal
    Desinformación

    Catalina Botero: el “optimismo digital” de una década atrás derivó en el “pesimismo actual” y en la necesidad de regular

    Por Valentina Priore
    Fútbol Uruguayo

    Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Debate

    Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

    Por Santiago Sánchez
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Pablo Carrasco, uno de los fundadores de Conexión Ganadera, entrando a un juzgado por el caso de presunta estafa

    Inversiones ganaderas: el BCU presentó un anteproyecto para regular la captación de ahorro público

    Por Redacción Búsqueda
    Cámara de Representantes durante la votación del proyecto de ley de eutanasia 

    Uruguay avanza hacia la legalización de la eutanasia tras aprobación en Diputados

    Por Redacción Búsqueda
    Coche viejo y coche de lujo, un contraste en una automotora del barrio Palermo

    Nuestros “ricos”: ¿quiénes son el 1%?

    Por Ismael Grau
    Representantes de Agesic durante su intervención en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología

    Agesic traza una “hoja de ruta” para integrar la inteligencia artificial en el Estado

    Por José Frugoni