Uruguay avanza hacia la legalización de la eutanasia tras aprobación en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de ley que regula y autoriza la eutanasia , marcando un hito en el debate sobre la “muerte digna” en el país. La iniciativa tuvo 64 votos a favor y 29 en contra, luego de un extenso debate que superó las 12 horas.

El proyecto permite que personas mayores de edad, plenamente capaces mentalmente, que sufren enfermedades incurables o están en etapa terminal con dolores insoportables, puedan optar por la eutanasia bajo estrictos controles médicos y legales. Para acceder al procedimiento, se exige aval de al menos dos profesionales de la salud y la residencia formal en Uruguay, tanto para ciudadanos nacionales como extranjeros.

La iniciativa fue apoyada por todo el Frente Amplio, menos el diputado Álvaro Lima, que se retiró de sala, 13 colorados, cuatro blancos y el único representante del Partido Independiente. No tuvo apoyos de Cabildo Abierto ni de Identidad Soberana.

El proyecto pasa ahora a la Comisión de Salud del Senado para su estudio y posterior votación en la Cámara Alta, donde el oficialismo tiene mayoría propia.

Legislatura pasada

En la legislatura pasada, el proyecto de despenalizar la eutanasia, también impulsado por legisladores frenteamplistas y colorados, tuvo media sanción en Diputados el 6 de octubre de 2022. En esa ocasión logró 57 votos a favor y 39 en contra.

Pero ese proyecto naufragó en el Senado, algo que, al contar el Frente Amplio con mayoría, es difícil que se repita. Se da como un hecho en el ámbito parlamentario que la iniciativa será aprobada antes de fin de año.

En la opinión pública, la posibilidad de legalizar la eutanasia obtiene mayorías, según una encuesta de la consultora Cifra realizada en abril y presentada en mayo. Más de seis de cada 10 uruguayos se manifiesta a favor de su legalización. En concreto, un 62% dijo estar de acuerdo con despenalizarla, mientras 14% no se expresó y un 24% afirmó estar en contra.