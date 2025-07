Secan pidió explicaciones a Gorzy sobre desvinculación de periodista que habló sobre “genocidio” de Israel

Allí manifestó que “los voceros de la colectividad, que es muy diversa, que tiene muchas opiniones distintas, no podían ser siempre los mismos ni ser gente que dijera cosas como que no hay inocentes en Gaza”. Con esto buscó “tender puentes” y “desactivar el antisemitismo que está cada vez más fuerte”.

La periodista aclaró que no quería “ahondar" en el tema ni victimizarse: “Es su programa; no es canal 5 ni VTV. Él lleva a quien quiera, y esto tampoco es un descargo contra él". Dijo también que no tenía intención de hacerlo público, pero que otros lo hicieron por ella pese a que conocían su deseo de mantenerlo en reserva, en alusión a publicaciones en redes sociales del periodista Eduardo Preve.

Luego de que el hecho tomara estado público, la presidenta de Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Erika Hoffman, pidió a un abogado del servicio que contacte a Gorzy para que este le explique “qué sucedió”. Hoffman dijo a Búsqueda que en el Secan, que gestiona los medios públicos, están “al tanto y atentos” al tema. Además, aclaró que Buscadores es una coproducción de Canal 5 y Gorzy, quien contrata el espacio y fue presidente del Comité Central Israelita entre los años 2014 y 2016.

La versión de Gorzy

Gorzy habló con el abogado del Secan y le explicó qué sucedió con Kosak. “Se viralizó un editorial de ella en su streaming, y los televidentes de Buscadores son de otra generación y no cayeron bien algunas expresiones o forma de hablar. No fue en Buscadores, pero no contribuyeron para generar la imagen de panelista de un programa de otro tipo”, dijo Gorzy a Búsqueda, en alusión a que la periodista insultó y les deseó la muerte en Dopamina a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Yo convoco a los periodistas semana a semana, sin compromiso de cantidad de veces, y no la dejé sin trabajo, porque no es empleada mía. Cuando saltó el problema, que fue hace un mes y medio, le dije que ‘por ahora’ no la iba a convocar más, pero no le dije ‘nunca más’", dijo el director de Buscadores. Agregó que “a las tres semanas (ella) entendió que era definitivo” y dejó el grupo de WhatsApp del programa que se emite por el canal público. “Yo con ella no tengo ningún problema, nos llevamos bárbaro, no tuvimos ninguna discusión y la familia de ella es como mi familia desde toda la vida”, expresó Gorzy, y acotó que “le gustó a algunos que alguien diga ‘genocidio’ y creen que por eso la sacamos”.

“Hace dos años un panelista insultó al aire a otro y, si bien amo y adoro al que insultó, tuve la suerte de que se bajó solo, porque lo iba a desconvocar por un tiempo. Seis meses después le ofrecí volver. Pero no tiene que ver ni antes ni ahora con censura o por pensar diferente. Sospecho, además, que canales como el 5 o Tv Ciudad, por ser abiertos y del Estado, pueden entender lo que sucedió”, concluyó Gorzy.